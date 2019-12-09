Останки кораблей в Мурманске

Hunter Grey Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:41 by

Толком не знаю, что это за место, нашли все это гуляя белой и дождливой ночью по Мурманску вдоль порта. Не сказал бы, что это "кладбище кораблей", т.к. тральщик "Надир" выглядит вполне еще бодро. Что не скажешь о других судах.(качество будет не очень, т.к. снимал под дождем и было не очень светло)Место крайне мрачное, в прибрежном песке много мусора, дальше он вобще смешан с мазутом и представляет из себя жидкую кашу, в которой утопают ноги и крайне трудно идти.Позади какой-то завод. Непонятное мне строение изнутри подсвечено огнями.В воде лежат груды металлолома. В них сложно узнать бывшие корабли, а может это и не они вовсе.Дальше на мели сидят два корабля. Надписи на бортах гласят "Надир" и "ALTER SHIP" Второй корабль покажу дальше.Немного погуглив, узнал, что "Надир" мало того, что списан, так еще и здорово напугал норвежцев в порту Кристиансунд.Это рыболовецкое рефрижераторное судно. Построено в 1987 году Хабаровским Судостроительным и Механическим заводом им. С.М Кирова.Также в разные годы носил названия Silver Wind, Ocean Pearl.Списан 21.06.1907.05.2015 пережил пожар Пожар возник в кладовой (бооцманской) в результате огневых работ по замене головки вентиляционной трубы. Потушен оперативно. Пострадавших нет.В том же году задержан норвежцами в порту Кристиансунд. Поскольку, цитирую "...ни условия труда, ни условия жизни на борту не отвечают не только требованиям IMO, но просто элементарным приличиям."Больше информации я не нашел. Не знаю, стало ли после этого на корабле лучше, однако до списания ходил он еще четыре года.Здесь же лежит маленький катер береговой охраны.Второй корабль, здоровенный сухогруз ALTER SHIP. Про него я ничего не нашел. Но мне он показался реально огромным.Вот похожее судно, ждет в море входа в порт.Автор - AGOR.123.

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