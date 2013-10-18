Обида покойницы

Сделано_в_СССР Просмотров: 730 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 14:06 by

Два года назад умерла моя мама. Так получилось, что в день ее смерти я находился в командировке в Москве. Узнав об уходе мамы, я сразу же ринулся за билетами, но ближайший рейс до Улан-Удэ был только через два дня, а затем оттуда мне нужно было мчаться до поселка в Муйском районе. В общем, получилось так, что на похороны я не попал. И мама обиделась… Об этом она сообщила мне после смерти.Родные ждали до последнего, пытаясь выполнить мою просьбу – не хоронить мать без меня. Но стояло жаркое лето и… вы понимаете, что могло произойти с телом. Я уже был в Улан-Удэ, когда мать проводили в последний путь. А я тем временем метался между аэропортом и вокзалом, в спешке пытаясь прикинуть, как быстрее добраться до родного села: ждать рейс самолета или два дня ехать на поезде.Приехал в поселок я на третий день после похорон. Пришел на кладбище в сопровождении дяди. Могилка, по словам родни, была совсем недалеко от проселочной дороги, с большим приметным памятником. Помнится, родственники еще говорили, что даже если один пойду, то точно не заплутаю. Но на всякий случай отправили дядю Костю со мной провожатым. Он там был совсем недавно и лично участвовал в похоронах: копал яму. Дядя Костя у нас вроде местного похоронного агентства: всегда участвует в погребении и знает кладбище как свои пять пальцев. Но что-то пошло не так.Почти час мы плутали по деревенскому кладбищу в поисках могилы и не могли найти. Было полное ощущение, что кто-то или что-то мешает нам найти захоронение. Это было неприятно и отдавало мистикой. Честно говоря, я и так чувствовал себя скверно, да тут еще и чертовщина с могилой. Добавлял дегтя и дядя Костя: он уже какой-то остервенелой походкой, почти бегом, передвигался по кладбищу и бормотал ругательства сквозь зубы.Краем уха я услышал, что бормочет мужик: «Вера (так звали мою мать), что же ты дуру то гонишь! Пацан не виноват, что не приехал тебя проводить, не мучай его!». Тут я не выдержал. Стыдно признаться, но я, взрослый парень, уже муж и отец, сел на корточки и разрыдался, повторяя: «Прости меня, мама!». Верите или нет, но буквально через минуту я услышал крик дяди Кости: «Нашел! Вот она, твоя маманька!».Тут нужно отметить, что при жизни мама была очень обидчива: могла дуться целый день, если отец забывал про годовщину их свадьбы или кто-то не поздравил ее в день рождения. Уж такой она была человек капризный. И после этого случая я старался приезжать на кладбище регулярно: 9 дней, 40 дней, ее день рождения, родительский день и день матери.Но нынче на день матери я не успел, и вновь из-за проблем с транспортом. Приехал в поселок вместе с женой и сыном только в конце ноября. И сразу на кладбище. Было уже холодно, считай, зима. И что вы думаете? Опять заплутали. Я, наученный горьким опытом, спустя 15 минут начал бормотать извинения в адрес матери, но тщетно: еще полчаса мы безрезультатно бродили на погосте. Вскоре не выдержала жена и буквально прокричала: «Вера Ивановна, что вытворяете? Сына с внуком хотите заморозить?!». Не успела она закончить свой пассаж, как споткнулась и упала. Я кинулся ей помогать и… выяснилось, что стоим у оградки.Автор - Антон Завадский.

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