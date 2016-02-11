Это не я!

Ternostren Просмотров: 1 078 Комментарии: 14 +18 Вчера, 12:23 by

Рассказал мне эту историю мой хороший знакомый Николай. Николай до двадцати лет жил в деревне и кое-какие вещи, которые могут показаться городским жителям жестокими и неправильными, для него не в новинку. Это я про выращивание домашнего скота на забой. Так что, кто это не приемлет, лучше не читайте, ну, или, по крайней мере, не осуждайте. Название деревни он почему-то говорить не захотел, ну да это и не так важно. Далее история с его слов.Все свое детство я прожил с родителями в небольшой деревне на просторах Татарстана. До ближайшего города часа два езды. Деревня у нас расположена вдоль дороги и уходит в сторону полей. Сколько себя помню, около дороги всегда стоял старенький полуразрушенный дом, в котором, видимо, кто-то когда-то жил, но я там ни разу никого не видел. В двадцать один год мне предложили поработать в городе, и со временем я переехал туда жить, а все мои родственники и родители остались там, в деревне. Жену себе, кстати, я тоже в той деревне нашел, она приехала к кому-то из деревенских и мы с ней начали встречаться, а вскоре и поженились.Все произошло в один из наших приездов на родину. Мои родители всегда держали много скотины: коровы, свиньи, овцы и козы. В деревне без этого никуда. Резчиком у нас всегда был один и тот же мужик, его всегда звали, когда приходило время кого-нибудь заколоть. Брал он плату всегда одну – шею зарезанного животного. Больше у нас этим никто не занимался и уж тем более, если бы мне кто-нибудь рассказал, что произойдет в тот вечер, о котором я сейчас поведаю, я бы послал этого человека, хмм, в далекие дали.В общем, собрались мы моих родителей навестить, а заодно и тетку жены повидать, она в той же деревне жила. Приехали, а родители в соседнюю деревню собираются, говорят, там поминки по каким-то их давнишним знакомым, и попросили за скотиной последить, чтобы ничего не случилось за время их отсутствия. На тот момент у них были только овцы и козы. Ну, думаю, дело нехитрое, еще с детства приучен за животинкой ухаживать. Покормить, дать воды и запереть в хлеву. В общем, родители уехали, а мы с женой одни дома остались.Наступил вечер, мы с женой решили, чтоб дома попусту не сидеть, по деревне немного прогуляться, детство и молодость повспоминать. Пошли. Идем по дороге вдоль домов, разговариваем о всяком. А на улице уже темно стало, не ночь, но видать уже плоховато. Сумрак, в общем.Проходим мимо того дома, про который я говорил, заброшенного. И вот не знаю почему, может я что-то почувствовал, может что-то услышал. Не знаю. Но, как только мы его прошли, я обернулся на него, и, в тот же самый момент, я увидел отделившийся от дома темный силуэт, который в считанные доли секунды пересек расстояние от дома до нас, и то, что произошло дальше, совсем не вписывалось ни в какие рамки.Сказать по правде, это последнее мгновение, которое я помню. Расплывчатый темный силуэт, по форме напоминающий человека, причем место, где должна была быть его голова, было гораздо темнее, чем все остальное его замутненное тело. Как будто сама темнота была сконцентрирована в его голове. Я даже крикнуть не успел, не то, что что-то сделать, настолько быстро оно пересекло это расстояние до нас. И мне тут же на глаза упала какая-то серая пелена.Мне казалось, что прошла секунда, но изображение передо мной очень резко сменилось. Я был уже не на дороге с женой, а один, посреди поля. Поначалу я тупо стоял и никак не мог понять, где я и как сюда попал. Постепенно, оглядываясь, я узнал это место, хоть и было довольно темно. Это было поле, на котором раньше пасли овец, но оно находится в паре километров от деревни. Струхнул я тогда не на шутку, ибо понятия не имел, как сюда попал. Но настоящий страх обуял меня, когда я попытался рукой почесать лицо и обнаружил, что обе мои руки в крови.Совсем ничего не понимая, я повернулся к деревне и на автопилоте потихоньку пошел в сторону дома. По дороге я наткнулся на мертвую овцу, у нее было вскрыто горло и выпущена кровь, метрах в двадцати лежала еще одна овца, тоже мертвая. Тут видимо мой мозг уже не выдержал и я отключился.В сознание меня привели наши деревенские жители. Вместе с женой они кое-как смогли привести меня в чувство. Я ошарашено смотрел на них и еще долго не мог понять, что происходит. В том месте, где я очнулся, лежало три мертвых овцы, третью я ночью из-за темноты попросту не увидел. Люди о чем-то расспрашивали меня, но я тупо повторял им одно и то же, что я ничего не знаю, и понятия не имею, как здесь оказался. Думаю, мне никто не верил. Меня доставили домой под присмотром жены и на время оставили в покое.Дальше уже расскажет моя жена. С ее слов.Мы шли с тобой по дороге. Ты что-то рассказывал, но вдруг резко повернулся и замер. Я тебя зову, а ты не откликаешься, так и стоишь посреди дороги. Потом что-то забормотал и пошел обратно. Я тебе кричу куда ты, а ты как будто не слышишь, идешь и что-то под нос себе бурчишь, я пыталась разобрать, думала, ты на что-то вдруг обиделся, но фразы как будто вообще не на русском языке были. Так я за тобой до самого дома родителей и бежала. Ты на меня ноль внимания. Зашел домой, я за тобой. Ты давай по кухне рыскать и постоянно какую-то чушь несешь. Ну, думаю, сбрендил совсем на свежем воздухе. Тут ты ко мне поворачиваешься, а у тебя в руке здоровый кухонный нож – тесак. Стоишь на меня смотришь, а взгляд, словно в никуда. Я тут же заткнулась, выбежала и к соседу-пенсионеру побежала за помощью. Прибежала я к нему в слезах вся, говорю:- Там мой Коля на меня с ножом кидается, не пил ничего, просто ни с того ни с сего.Ну сосед мне и говорит:- Сиди здесь, я схожу, его успокою.А какой "сиди", меня трясет всю, я к тетке и побежала дальше.Дальше мне уже сосед рассказывает. С его слов.Прибежала к нам жинка твоя, вся зареванная, ну, думаю, что-то случилось. Говорит, ты ее зарезать хочешь. Ну, думаю, дела. Всякое, конечно, бывало, в деревне постоянно по пьяни много чего происходит, дык ты вроде не особо пьющий, думаю, схожу ка проверю, чтоб глупостей всяких не наделал. Взял оглобельку на всякий случай небольшую, стучусь к вам в дом, в ответ тишина. Вдруг слышу со стороны хлева вашего возня какая-то, подхожу туда, а там ты. В мешок здоровый, для зерна который, овцу пихаешь. Я тебя окликаю, ты не отвечаешь; стою, дальше смотрю. Ты одну овцу туда затолкал, опять в хлев зашел, смотрю, еще одну овцу несешь, вот, думаю, силу девать некуда - на руках овец таскает. Ты вторую овцу в тот же мешок засунул, завязал, а они даже не сопротивлялись, хотя вроде живые еще. Гляжу, опять в хлев ушел, стою, думаю, чего дальше будет. Приходишь, а у тебя третья овца небольшая под мышкой, свободной рукой мешок с овцами схватил и пошел. Я тебя кричу, кричу, а тебе хоть бы хны. Идешь, ни на что внимания не обращаешь, глаза вроде бы вперед смотрят, но такая пустота во взгляде этом, мне аж жутко стало. Ну я и пошел за тобой. Вот, думаю, парня силушкой-то не обделила природа: идет, даже не согнется, трех овец на себе тащит, а по виду и не скажешь. По дороге еще соседей позвал, чтоб, если что, указали, в какую мы сторону идем. Вышел ты из деревни и в сторону поля направился. Минут двадцать я за тобой шел, сам уже устал, а тебе все нипочем, тащишь и тащишь. Гляжу, остановился вроде. Я на всякий случай за кустом залег, думаю, мало ли что. А ты ту овцу, что под мышкой нес, на землю поставил, сам ее к земле прижал, мешок из рук выпустил и освободившейся рукой достал нож из-за пазухи и со всего размаху нож ей этот в шею всадил. Овца задергалась, но очень быстро обмякла. Я как бы жизнь прожил, всякое видал, но чтобы так жестоко, без какой-то дрожи убивали, видел первый раз. Ты подождал, пока у нее кровь стечет, взял мешок, пошел дальше, метров через пятнадцать остановился, достал из мешка овцу и все повторилось. Я больше смотреть не мог, к тебе подходить не решился, мало ли что у тебя на уме, побежал в сторону деревни. Уже около деревни встретил толпу людей, жена твоя народ переполошила, пошли тебя искать. Я им указал, где ты, а сам не пошел, хватило мне. Ну потом, как люди рассказывают, нашли тебя без сознания, в окружении трех трупов овец. Нож там же валялся, его потом кто-то из жителей подобрал и вернул родителям твоим.Вот такая вот история, мне долго кроме жены и родителей никто не верил, что я не по своей воле это все делал, пытался я и про силуэт этот темный рассказывать, да только видно было, что людям охотнее верить в то, что я жестокий убийца овец, чем в то, что кто-то завладел моим сознанием, и я выполнял чью-то чужую волю.Не знаю, еще вот что, мне, когда жена эту историю описывала, у меня немного память всплыла, что все таки я это видел, но как будто со стороны, не само убийство овец, а вот тот момент, когда я иду по дороге и что-то про себя шепчу, как будто и в самом деле меня из моего тела выкинули, но я все равно рядом был.Пытался я и про дом тот узнавать, старожилы говорили, что он давно пустует, жил там вроде бы давно дед какой-то, да вроде бы спокойный был, ни с кем не конфликтовал, умер, похоронили, а дом так и стоит, ветшает. Ни ведьм, ни колдунов отродясь в округе этой не видывали.В деревню стараюсь приезжать теперь пореже, хоть тогда и замяли это дело, овцы-то наши были. Так что вот как оно бывает.

Ключевые слова: Деревня овцы скотина старый дом забой скота призрак авторская история

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