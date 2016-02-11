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Истории из жизни

Это не я!

Рассказал мне эту историю мой хороший знакомый Николай. Николай до двадцати лет жил в деревне и кое-какие вещи, которые могут показаться городским жителям жестокими и неправильными, для него не в новинку. Это я про выращивание домашнего скота на забой. Так что, кто это не приемлет, лучше не читайте, ну, или, по крайней мере, не осуждайте. Название деревни он почему-то говорить не захотел, ну да это и не так важно. Далее история с его слов.

Все свое детство я прожил с родителями в небольшой деревне на просторах Татарстана. До ближайшего города часа два езды. Деревня у нас расположена вдоль дороги и уходит в сторону полей. Сколько себя помню, около дороги всегда стоял старенький полуразрушенный дом, в котором, видимо, кто-то когда-то жил, но я там ни разу никого не видел. В двадцать один год мне предложили поработать в городе, и со временем я переехал туда жить, а все мои родственники и родители остались там, в деревне. Жену себе, кстати, я тоже в той деревне нашел, она приехала к кому-то из деревенских и мы с ней начали встречаться, а вскоре и поженились.

Все произошло в один из наших приездов на родину. Мои родители всегда держали много скотины: коровы, свиньи, овцы и козы. В деревне без этого никуда. Резчиком у нас всегда был один и тот же мужик, его всегда звали, когда приходило время кого-нибудь заколоть. Брал он плату всегда одну – шею зарезанного животного. Больше у нас этим никто не занимался и уж тем более, если бы мне кто-нибудь рассказал, что произойдет в тот вечер, о котором я сейчас поведаю, я бы послал этого человека, хмм, в далекие дали.

В общем, собрались мы моих родителей навестить, а заодно и тетку жены повидать, она в той же деревне жила. Приехали, а родители в соседнюю деревню собираются, говорят, там поминки по каким-то их давнишним знакомым, и попросили за скотиной последить, чтобы ничего не случилось за время их отсутствия. На тот момент у них были только овцы и козы. Ну, думаю, дело нехитрое, еще с детства приучен за животинкой ухаживать. Покормить, дать воды и запереть в хлеву. В общем, родители уехали, а мы с женой одни дома остались.

Наступил вечер, мы с женой решили, чтоб дома попусту не сидеть, по деревне немного прогуляться, детство и молодость повспоминать. Пошли. Идем по дороге вдоль домов, разговариваем о всяком. А на улице уже темно стало, не ночь, но видать уже плоховато. Сумрак, в общем.
Проходим мимо того дома, про который я говорил, заброшенного. И вот не знаю почему, может я что-то почувствовал, может что-то услышал. Не знаю. Но, как только мы его прошли, я обернулся на него, и, в тот же самый момент, я увидел отделившийся от дома темный силуэт, который в считанные доли секунды пересек расстояние от дома до нас, и то, что произошло дальше, совсем не вписывалось ни в какие рамки.
Сказать по правде, это последнее мгновение, которое я помню. Расплывчатый темный силуэт, по форме напоминающий человека, причем место, где должна была быть его голова, было гораздо темнее, чем все остальное его замутненное тело. Как будто сама темнота была сконцентрирована в его голове. Я даже крикнуть не успел, не то, что что-то сделать, настолько быстро оно пересекло это расстояние до нас. И мне тут же на глаза упала какая-то серая пелена.

Мне казалось, что прошла секунда, но изображение передо мной очень резко сменилось. Я был уже не на дороге с женой, а один, посреди поля. Поначалу я тупо стоял и никак не мог понять, где я и как сюда попал. Постепенно, оглядываясь, я узнал это место, хоть и было довольно темно. Это было поле, на котором раньше пасли овец, но оно находится в паре километров от деревни. Струхнул я тогда не на шутку, ибо понятия не имел, как сюда попал. Но настоящий страх обуял меня, когда я попытался рукой почесать лицо и обнаружил, что обе мои руки в крови.

Совсем ничего не понимая, я повернулся к деревне и на автопилоте потихоньку пошел в сторону дома. По дороге я наткнулся на мертвую овцу, у нее было вскрыто горло и выпущена кровь, метрах в двадцати лежала еще одна овца, тоже мертвая. Тут видимо мой мозг уже не выдержал и я отключился.
В сознание меня привели наши деревенские жители. Вместе с женой они кое-как смогли привести меня в чувство. Я ошарашено смотрел на них и еще долго не мог понять, что происходит. В том месте, где я очнулся, лежало три мертвых овцы, третью я ночью из-за темноты попросту не увидел. Люди о чем-то расспрашивали меня, но я тупо повторял им одно и то же, что я ничего не знаю, и понятия не имею, как здесь оказался. Думаю, мне никто не верил. Меня доставили домой под присмотром жены и на время оставили в покое.

Дальше уже расскажет моя жена. С ее слов.
Мы шли с тобой по дороге. Ты что-то рассказывал, но вдруг резко повернулся и замер. Я тебя зову, а ты не откликаешься, так и стоишь посреди дороги. Потом что-то забормотал и пошел обратно. Я тебе кричу куда ты, а ты как будто не слышишь, идешь и что-то под нос себе бурчишь, я пыталась разобрать, думала, ты на что-то вдруг обиделся, но фразы как будто вообще не на русском языке были. Так я за тобой до самого дома родителей и бежала. Ты на меня ноль внимания. Зашел домой, я за тобой. Ты давай по кухне рыскать и постоянно какую-то чушь несешь. Ну, думаю, сбрендил совсем на свежем воздухе. Тут ты ко мне поворачиваешься, а у тебя в руке здоровый кухонный нож – тесак. Стоишь на меня смотришь, а взгляд, словно в никуда. Я тут же заткнулась, выбежала и к соседу-пенсионеру побежала за помощью. Прибежала я к нему в слезах вся, говорю:

- Там мой Коля на меня с ножом кидается, не пил ничего, просто ни с того ни с сего.

Ну сосед мне и говорит:

- Сиди здесь, я схожу, его успокою.

А какой "сиди", меня трясет всю, я к тетке и побежала дальше.

Дальше мне уже сосед рассказывает. С его слов.
Прибежала к нам жинка твоя, вся зареванная, ну, думаю, что-то случилось. Говорит, ты ее зарезать хочешь. Ну, думаю, дела. Всякое, конечно, бывало, в деревне постоянно по пьяни много чего происходит, дык ты вроде не особо пьющий, думаю, схожу ка проверю, чтоб глупостей всяких не наделал. Взял оглобельку на всякий случай небольшую, стучусь к вам в дом, в ответ тишина. Вдруг слышу со стороны хлева вашего возня какая-то, подхожу туда, а там ты. В мешок здоровый, для зерна который, овцу пихаешь. Я тебя окликаю, ты не отвечаешь; стою, дальше смотрю. Ты одну овцу туда затолкал, опять в хлев зашел, смотрю, еще одну овцу несешь, вот, думаю, силу девать некуда - на руках овец таскает. Ты вторую овцу в тот же мешок засунул, завязал, а они даже не сопротивлялись, хотя вроде живые еще. Гляжу, опять в хлев ушел, стою, думаю, чего дальше будет. Приходишь, а у тебя третья овца небольшая под мышкой, свободной рукой мешок с овцами схватил и пошел. Я тебя кричу, кричу, а тебе хоть бы хны. Идешь, ни на что внимания не обращаешь, глаза вроде бы вперед смотрят, но такая пустота во взгляде этом, мне аж жутко стало. Ну я и пошел за тобой. Вот, думаю, парня силушкой-то не обделила природа: идет, даже не согнется, трех овец на себе тащит, а по виду и не скажешь. По дороге еще соседей позвал, чтоб, если что, указали, в какую мы сторону идем. Вышел ты из деревни и в сторону поля направился. Минут двадцать я за тобой шел, сам уже устал, а тебе все нипочем, тащишь и тащишь. Гляжу, остановился вроде. Я на всякий случай за кустом залег, думаю, мало ли что. А ты ту овцу, что под мышкой нес, на землю поставил, сам ее к земле прижал, мешок из рук выпустил и освободившейся рукой достал нож из-за пазухи и со всего размаху нож ей этот в шею всадил. Овца задергалась, но очень быстро обмякла. Я как бы жизнь прожил, всякое видал, но чтобы так жестоко, без какой-то дрожи убивали, видел первый раз. Ты подождал, пока у нее кровь стечет, взял мешок, пошел дальше, метров через пятнадцать остановился, достал из мешка овцу и все повторилось. Я больше смотреть не мог, к тебе подходить не решился, мало ли что у тебя на уме, побежал в сторону деревни. Уже около деревни встретил толпу людей, жена твоя народ переполошила, пошли тебя искать. Я им указал, где ты, а сам не пошел, хватило мне. Ну потом, как люди рассказывают, нашли тебя без сознания, в окружении трех трупов овец. Нож там же валялся, его потом кто-то из жителей подобрал и вернул родителям твоим.

Вот такая вот история, мне долго кроме жены и родителей никто не верил, что я не по своей воле это все делал, пытался я и про силуэт этот темный рассказывать, да только видно было, что людям охотнее верить в то, что я жестокий убийца овец, чем в то, что кто-то завладел моим сознанием, и я выполнял чью-то чужую волю.

Не знаю, еще вот что, мне, когда жена эту историю описывала, у меня немного память всплыла, что все таки я это видел, но как будто со стороны, не само убийство овец, а вот тот момент, когда я иду по дороге и что-то про себя шепчу, как будто и в самом деле меня из моего тела выкинули, но я все равно рядом был.

Пытался я и про дом тот узнавать, старожилы говорили, что он давно пустует, жил там вроде бы давно дед какой-то, да вроде бы спокойный был, ни с кем не конфликтовал, умер, похоронили, а дом так и стоит, ветшает. Ни ведьм, ни колдунов отродясь в округе этой не видывали.

В деревню стараюсь приезжать теперь пореже, хоть тогда и замяли это дело, овцы-то наши были. Так что вот как оно бывает.
Вчера, 12:23 by TernostrenПросмотров: 1 078Комментарии: 14
+18

Ключевые слова: Деревня овцы скотина старый дом забой скота призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 13:47
+3
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Публикаций: 5
Комментариев: 124
Жуткая история. Плюс однозначно.
А ГГ надо бы на сеанс гипноза, чтоб вспомнить деяния свои
Зарегистрирован: 11.02.2016
#2 написал: Pmariam
Вчера, 14:10
+5
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Комментариев: 3 432
вообще кто знает, что происходит с психически больными людьми / одержимыми и т.п., перед тем как "не они" делают плохие вещи? может ГГ не вполне нормальный и такое может повториться и не раз?
Был знакомый у меня - шизофреник, так он когда избивал свою жену тоже не помнил эти моменты.
страшно с таким жить. но не исключаю и мистическую составляющую.
Только не понимаю при чем тут резчик???
от меня плюс +
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#3 написал: DRUID
Вчера, 14:50
+4
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Комментариев: 1 268
Я бы побоялась жить с таким мужем.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: FromSiberia
Вчера, 15:28
+4
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Публикаций: 15
Комментариев: 933
Не дай Бог каждому. +++++++++++++
Хорошо, что дело овцами ограничилось.

Цитата: Pmariam
вообще кто знает, что происходит с психически больными людьми / одержимыми и т.п., перед тем как "не они" делают плохие вещи? может ГГ не вполне нормальный и такое может повториться и не раз?
Был знакомый у меня - шизофреник, так он когда избивал свою жену тоже не помнил эти моменты.
страшно с таким жить. но не исключаю и мистическую составляющую.
Только не понимаю при чем тут резчик???
от меня плюс +


А может, психически больных как таковых и вовсе не существует... и всегда виноват какой-нибудь черный силуэт.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#5 написал: Barbelo
Вчера, 16:21
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 18
Больше смахивает на шизофрению чем на мистику.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:43
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 486
Ой, страшно. scream . И не понятно, был ли силуэт, который не видели другие. Или парнишу перемкнуло просто
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#7 написал: Ternostren
Вчера, 17:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 21
Цитата: Pmariam
вообще кто знает, что происходит с психически больными людьми / одержимыми и т.п., перед тем как "не они" делают плохие вещи? может ГГ не вполне нормальный и такое может повториться и не раз?
Был знакомый у меня - шизофреник, так он когда избивал свою жену тоже не помнил эти моменты.
страшно с таким жить. но не исключаю и мистическую составляющую.
Только не понимаю при чем тут резчик???
от меня плюс +

Резчик тут не причем, Николай просто сказал об этом, вероятно имея ввиду что кроме него никто животных в деревне не резал, и что нашло вдруг на Николая, что он, так скажем, не взлюбил овец, ведь он никогда до этого таким не занимался, никто до сих пор понять не может.
Зарегистрирован: 13.11.2018
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 831
Полностью согласна с комментами выше. Если бы на моих глазах муж такое вытворил, я о мистике даже не подумала бы. Скорее всего бежала сверкая пятками в направлении мировых судей. Тем более, если бы он меня уверял, что это был не он и ничего не помнит. Сменила город проживания как минимум. ogo
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#9 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 831
Цитата: Pmariam
вообще кто знает, что происходит с психически больными людьми / одержимыми и т.п., перед тем как "не они" делают плохие вещи? может ГГ не вполне нормальный и такое может повториться и не раз?
Был знакомый у меня - шизофреник, так он когда избивал свою жену тоже не помнил эти моменты.
страшно с таким жить. но не исключаю и мистическую составляющую.
Только не понимаю при чем тут резчик???
от меня плюс +
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#10 написал: Nlo
Вчера, 17:54
+1
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 377
Опасное заболевание... Бедная жена(((
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#11 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:24
+2
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Репутация: (467|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 918
А может, психически больных как таковых и вовсе не существует... и всегда виноват какой-нибудь черный силуэт.

Дыма, без огня, не бывает. Что то по-любому было.
Не вспомню, где читал на днях, про отравление цветущим багульником. Там охотник надышался в лесу случайно и ему снесло крышу. Парень не пил, не курил, спортсмен. Хорошо, что своих по их возвращению не стрельнул.
Наша медицина, всех одержимых держит за психически больных. Хотя многие врачи верующие. Короче всё сложно.
+++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#12 написал: Летяга
Вчера, 20:01
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 803
Комментариев: 8 769
Не то страшно, что ГГ овец зарезал (для того, в конце концов, их и держали), а то, что он ничего не помнит (кроме призрачного силуэта).
Мистика психиатрией, но держаться от него лучше подальше. Вдруг снова перемкнёт? Жертве ведь всё равно, что там у него в голове, для жертвы результат един, хоть одержимость, хоть шизофрения.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#13 написал: sngflex
Вчера, 20:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Страшная история, кстати в видеоформате будет намного страшнее ))) вот видео:
Зарегистрирован: 15.11.2019
#14 написал: Сергей Скептик
Вчера, 21:26
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Цитата: Летяга
Не то страшно, что ГГ овец зарезал (для того, в конце концов, их и держали), а то, что он ничего не помнит (кроме призрачного силуэта).
Мистика психиатрией, но держаться от него лучше подальше. Вдруг снова перемкнёт? Жертве ведь всё равно, что там у него в голове, для жертвы результат един, хоть одержимость, хоть шизофрения.
+++


Соглашусь полностью. Овцы – на то они и овцы, чтобы их использовать для приготовления шашлыка, как бы жестоко это не звучало. А вот Социопатия – это уже другая тема и действительно, ни одной женщине не пожелал бы иметь мужа-социопата, т.к.это диагноз, не лечится, не исправляется и не перевоспитывается.

P.S. Насчёт истории: мне одному вспомнился рассказ Стивена Кинга "Земляничная весна"? Идея та же.
Зарегистрирован: 24.10.2019
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