Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Истерика

У меня есть близкая подруга, Эля. Дружим с детства, учились в одном классе. Эля не переносит кладбища. Совсем. Физически. Если приходится бывать там, то ей становится плохо - болит голова, скачет давление, может даже начаться рвота. Так было всегда, в чем тут причина - она не знает, я тем более. Некоторым вот бывает плохо в церкви, а ей на кладбищах. По этой причине старалась она там бывать как можно меньше. И вот три года назад умер ее муж, родственников практически нет, поэтому хоть пару раз в год ходить к нему на могилу ей приходится. В августе прошлого года она попросила меня поехать вместе с ней, положить цветы. Я согласилась.

Кладбище у нас за городом, очень большое. Участков множество и не всегда они расположены в линейку, там какая-то хитрая геометрическая схема, может быть например так, что тридцатый участок торцом соседствует с сорок вторым. Но возле входа есть огромный щит с планом, там все понятно и найти нужный сектор не проблема. Приехали, немного прибрались, оставили цветы, была годовщина смерти.
Пошли обратно, а идти далеко, около километра, наверно. Смотрю, Эле все хуже и хуже, еле ногами передвигает.
Мы уже были недалеко от выхода, когда до меня дошло, что надо бы вызвать такси, потому что ехать с полуобморочной подругой полтора часа в автобусе мне совсем не хотелось.

Я стала искать телефон в сумке и на какое-то мгновение выпустила дорогу из виду. И вот тут нас остановила женщина. Грубо, в лоб, как на таран. Она почти столкнулась с нами. Не бомжиха, не попрошайка. Обыкновенная женщина лет пятидесяти, в джинсах и черной ветровке. Подкрашена в меру, блондинка с очень ухоженной прической. Мы стояли лицом к лицу, и я хорошо успела ее рассмотреть. Заметила еще, что у блондинки не было сумочки. Ни обычной женской, ни какого- нибудь пакета с граблями-тряпками для уборки.

- Вы с какого участка? - требовательно и властно спросила женщина.

Вопрос мне не понравился, потому что я не поняла его смысла. Хочет узнать дорогу? Но участков там масса, и вероятность того, что мы идем с нужного ей, очень мала. Да и за ее спиной висит огромная схема. Или она хотела спросить, не грязно ли там, например. Но вокруг все сухо и чисто, дождя несколько дней не было. И вообще... на кой ей знать, с какого участка мы идем? Да, вопрос мне не понравился, но еще больше не понравился способ, каким женщина нас остановила. Поэтому я молча обогнула ее и направилась к выходу, думая, что подруга поступит так же.

Но с Элей стало происходить что-то непонятное. Ее вдруг стал бить какой-то озноб. Так бывает, когда намерзнешься на улице, потом заходишь в теплую комнату, и тебя долго еще потряхивает дрожь. Она вдруг стала орать в лицо женщине, что та дура, что мы не с участка, что мы живые и здесь не лежим. Потом перешла на непечатные выражения, поливая блондинку отборным матом. Я просто застыла на месте, не верила своим ушам. Народу на кладбище было совсем немного, но все же посетители были, стали оглядываться на нас, кое-кто остановился.
И тут стало еще хуже. Женщине вдруг как бы передался Элин озноб, она тоже тряслась и дергалась. Потом заплакала, стала тоже матом кричать на Элю, прошлась по ее внешности и национальности, а потом прокричала ей в лицо странную вещь. Дословно я не помню, но примерно так:

- Тебе... (нецензурное выражение) не туда надо ходить (женщина махнула рукой в сторону, откуда мы пришли), тебе... такая ты сякая, вон куда надо. Видишь часовню там (женщина опять показала рукой)? Вот туда тебе (нецензурное выражение)...

Об этом долго рассказывать, а на самом деле случилось все быстро, минуты две от силы.
Был день, светило солнце, вокруг были люди, а мне стало вдруг очень страшно. Минуту назад я шла, думая только о том, с какого номера лучше вызвать сюда такси, а теперь стояла между трясущихся, орущих и плачущих женщин, которые несли уже совсем непонятно что и ненавидели друг друга до остервенения.
Я опомнилась, схватила Элю и потащила к выходу. Отойдя немного в сторону, к цветочному базарчику, попыталась ее успокоить, достала салфетки. Вход на кладбище был рядом, я все время оглядывалась, мне казалось - вот сейчас та женщина выскочит за нами, и все начнется снова.
Вдруг Эля сказала:

- Там ведь тетя рядом похоронена.
- Где?
- Там, куда эта... показывала.

Элю с 14 лет растила тетя, сестра отца, умерла она давно, лет двадцать назад.

- Ты к ней не ходишь?
- Нет.

Потом мы поехали домой. И вот что интересно, с Элей мы встречаемся часто, еще чаще созваниваемся, болтаем обо всем на свете. Но никогда с того дня мы не обсуждали этот эпизод, хотя случай-то, мягко говоря, необычный в нашей размеренной жизни. Эля об этом молчит, а у меня язык не поворачивается почему-то говорить об этом.

Теперь самое главное. В начале января умер Элин первый муж. Развелись они в девяностых, что называется со скандалом и мордобоем, детей не было, он потом еще раза три женился.
Он был в звании подполковника, похоронили его на аллее, где могилы военных. И так получилось, что недалеко от той самой часовни. Строго говоря, никакая это не часовня, просто такой высокий склеп, не знаю, как правильно назвать, но видно его издалека. С одной стороны там очень старые участки, с другой Аллея славы и воинские захоронения. Так получилось, что могилы тети и Дмитрия примерно в одном районе, не прямо возле часовни, конечно, но все же ориентиром является именно она.

Так вот Эля стала ходить к нему на могилу. Не просто ходить, а раза два-три в неделю.Навещая бывшего мужа, заглядывает и к тете, потому что могилы рядом, и побывать у одного, не зайдя к другой, как-то не по-человечески.

И это Эля, которой от одного слова "кладбище" становится плохо. Ходит к первому мужу, а не ко второму, с которым жили душа в душу и от которого имеется дочь-пятиклассница.

Конечно, я не имею права указывать Эле, куда ей ходить, куда нет. Но мне это не нравится. Одно дело, если человек не любил, скажем, театр, а на старости лет зачастил туда, это пожалуйста. Но с января ходить на кладбище, как на работу, по два раза в неделю - это уже перебор, по-моему.

Лучше бы дочку лишний раз в кино сводила. А еще есть риск столкнуться у могилы с членами новых семей бывшего мужа.Неизвестно, как они воспримут эти посещения.
Я не знаю, кто была та женщина, но вышло так, как она сказала. Теперь Эля добровольно и регулярно ходит к той часовенке. Ходит и ходит, мне кажется пора бы уже остановиться.Тетя - это ее детство, Дима - это ее юность. Может, таким образом подруга моя возвращает себе то, что когда-то отпустила от себя. Я не знаю, просто чувствую, что ничего хорошего в этих посещениях нет. Понимаете, та женщина не была похожа на добрую фею, которая напомнила о заброшенной могилке нерадивой племяннице. Несмотря на приятную внешность, та женщина была страшная. Впереди праздники, вербное воскресение и так далее, так Эля от предвкушения прямо... светится. Как перед свиданием с возлюбленным. И что делать дальше, я не знаю. Да и надо ли делать?

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 15:29
19-04-2019, 15:29 by VecherПросмотров: 1 747Комментарии: 26
+31

Ключевые слова: Эля кладбище тётка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
19 апреля 2019 15:36
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 948
Ой, я постою послушаю. Странно это очень.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: conjure one
19 апреля 2019 16:35
+9
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (6358|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 606
Действительно, всё это очень странно. И от этого становится немного не по себе. Можно всё списать на нервное расстройство, потрясение и тому подобное, но это слишком очевидно. Возможно, здесь всё-таки есть подводные камни. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: Talisha
19 апреля 2019 17:03
+13
Группа: Посетители
Репутация: (1547|0)
Публикаций: 54
Комментариев: 3 626
Всё очень страшно. И в Эле, и в той женщине есть подселенцы, сущности. Вот "они" и разговаривали-ругались, просто так, как театральная игра, дергая женщин, как марионеток. А потом сущность в Эле ради прикола привязала её к другим могилам, тети и первого мужа.
Подселенцы есть во многих из нас, но часто они просто питаются энергией, тихонечко сидят. А на кладбище, в церкви и прочих некротических местах их плющит и они активизируются часто, а также - когда сталкиваются между собой. Хотя, если бы у Эли не было такой реакции на кладбище до встречи с теткой, я бы сказала, что сущность, сидящая в тетке, привязалась к Эле, спровоцировав её на эмоции.
Совет всем: когда встречаете таких неадекватных товарищей, просто проходите мимо и в диалог не вступайте, в глаза лучше не смотреть одержимым.
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#4 написал: Sniff
19 апреля 2019 17:10
+4
Группа: Авторы
Репутация: (96|0)
Публикаций: 63
Комментариев: 1 027
Жуть. Спасибо, что обьяснили, понять это действительно невозможно было.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: Ольга 1981
19 апреля 2019 17:37
+6
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 306
Очень впечатляющая история. Прям очень. Что же это? Что за тетка? Что манит Элю к тем могилам? Очень страшно. Я тоже постою, послушаю других комментаторов.
Зарегистрирован: 13.12.2017
 
#6 написал: Фиолетовая Дымка
19 апреля 2019 17:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 279
Сначала думала, что две истеричные женщины встретились и повздорили. Но, под конец от истории пошли мурашки, настолько она обыденно - жуткая. Немистическое объяснение - в возбужденном состоянии мы очень восприимчивы ко всякой информации, иной раз даже мы воспринимаем ее на подсознательном уровне, как установку к действию. Вероятно, данная информация наложилась на собственное переживание Эли и возымело такое гипнотическое действие. Плюс.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: зелёное яблочко
19 апреля 2019 17:47
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (1609|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 4 948
Цитата: Фиолетовая Дымка
Сначала думала, что две истеричные женщины встретились

Нет, я даже поначалу не подумала. Ибо напряг вопрос: "Вы с какого участка?» Очень показательный
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#8 написал: Бозкурт
19 апреля 2019 18:09
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 519
Однако... Сначала мне показалось, что тетка с псих отклонениями. Доводилось видеть таких. Но поведение Эли, с внезапно вспыхнувшим интересом к могиле первого мужа удивило. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#9 написал: FromSiberia
19 апреля 2019 19:07
+6
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 552
Очень интересная история. +++++++++++

У меня не сложилось впечатления, что Эле стала грозить какая-то новая опасность после встречи с той женщиной. Думаю, сама по себе ее непереносимость кладбищ должна была что-то означать, вероятно, что-то не очень хорошее или очень не хорошее. Странный скандал случился как продолжение ее состояния и по некоей закономерности, о которой мы ничего не знаем. Теперь ситуация вошла в новую фазу, чем это кончится, Бог весть. Но у меня ощущение, что тут есть предопределенность, какой-то план событий должен развернуться до конца, и дело не в том, что на кладбище вы пришли в недобрый час.
Очень надеюсь, что с Элей все будет в порядке.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#10 написал: stahlratte
19 апреля 2019 21:14
+6
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 239
Боже мой, какой ужас, вот живёшь и ни сном ни духом, а в тебе тварь какая то живёт
Плохо, что вы с ней тот случай даже не обсуждали, а наверно надо бы, поговорить, заставить ее понять, что это ненормально и ничего хорошего не значит, иначе неизвестно, куда ее это заведет. Надо бы что то делать, а что даже не знаю. Живым не место на кладбище, тем более так часто

Мне конечно никогда так плохо на кладбище не было, но я их с детства не люблю, все кажется, что они смотрят в спину, шепчутся. Летом первый раз добровольно на кладбище поехала, бабушку с дедушкой повидать, соскучилась, но чтобы 2 раза в неделю, да ну нафиг
Зарегистрирован: 18.01.2013
#11 написал: Reiana Flaim
19 апреля 2019 21:50
+5
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 2 040
Так часто посещать кладбище так часто не есть нормально и не приведет ни к чему хорошему.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#12 написал: Сделано_в_СССР
19 апреля 2019 22:57
+5
Группа: Журналисты
Репутация: (2751|-1)
Публикаций: 1 615
Комментариев: 10 474
Да уж.....неслабая такая перепалка получилась на кладбище....ужас. И ведь сошлись не на жизнь, а на смерть. Им бы ещё крылья за спины и можно таки наблюдать интересную бойню ангела и беса.) Одна женщина в неадеквате была, лишь бы сорвать негатив на ком нибудь, другая завелась от накопившейся негативной энергетики. Хорошо не поубивали друг друга.) Не ругайтесь товарищи на кладбище, итак кругом одни могилы, а тут ещё разборки чинить приходится. 407
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#13 написал: Фиолетовая Дымка
19 апреля 2019 23:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 279
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Фиолетовая Дымка
Сначала думала, что две истеричные женщины встретились

Нет, я даже поначалу не подумала. Ибо напряг вопрос: "Вы с какого участка?» Очень показательный

Ну может сумасшедшая какая. Люди же разные.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#14 написал: marzzz
19 апреля 2019 23:49
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 606
Цитата: Talisha
Всё очень страшно. И в Эле, и в той женщине есть подселенцы, сущности. Вот "они" и разговаривали-ругались, просто так, как театральная игра, дергая женщин, как марионеток. А потом сущность в Эле ради прикола привязала её к другим могилам, тети и первого мужа.


Вот и все объяснение. В точку.
Насчёт прикола не уверена. Похоже, там серьезнее, чем привязка. Почему вдруг такая страсть к кладбищу проснулась? Более чем странно. Это противоестественно. Как будто раньше печать была наложена на человека относительно посещения кладбища, а сейчас произошла провокация и барышню "распечатали".
Эля? Татарка? Мусульманка? Значит, прямая дорога к их священнослужителю. Не к экстрасенсам же! Может, отчитает. Иначе девка протопчет дорожку. Сущность высосет до капли. Либо ляжет рядом с тетекой, либо свихнется. А барышне ещё ребенка растить!
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#15 написал: DRUID
Вчера, 05:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (187|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 012
Цитата: Бозкурт
Однако... Сначала мне показалось, что тетка с псих отклонениями.


А я вообще подумала , что обе женщины в фазе истерии, но (а оно это самое "но" реально ощутимо) , вот чувствуется что-то страшное, нехорошее.

Автор, Ваши опасения не напрасны.
Как страшно бы это не звучало , но у истории этой, явно будет продолжение.

Цитата: Talisha
Всё очень страшно. И в Эле, и в той женщине есть подселенцы, сущности.


А возможно помочь Эле? И как?
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#16 написал: Васнецова
Вчера, 07:33
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 281
Цитата: stahlratte


Мне конечно никогда так плохо на кладбище не было, но я их с детства не люблю, все кажется, что они смотрят в спину, шепчутся.


Вот да. У меня такие же ощущения, после посещения кладбища к тому же весь день унылое настроение и аппетит пропадает. Хочется вымыть обувь, лицо и постирать одежду в которой была. Это только после Православных кладбищ, остальные не влияют.

Очень понравился комментарий про подселенцев, всё логично. В каждом из нас сидят и так же окружают нас везде. Питаются скандалами, ленью, нашей злостью, страхами ....поэтому надо быть добрее, спокойнее и отзывчивей, не кормить их.

Женщина грубо спросила про участок, вопрос конечно не из приятных, но надо было ответить мол ,, с какой целью интересуетесь?" Может по другому бы всё сложилось. А сущности ведь только и надо, чтоб все переругались нафиг.

Неприятная стори. Впечатляет.
Зарегистрирован: 15.07.2016
#17 написал: Vecher
Вчера, 07:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 8
Большое спасибо всем за отзывы, отдельная благодарность Talicha.

Цитата: Ольга 1981
Что манит Элю к тем могилам?.

Понимаете, у нее появилась потребность ходить именно "к Диме".Она никогда не говорит:" Утром была на кладбище". Она всегда скажет: "Утром была у Димы".Ну как будто Дима живет по какому- нибудь адресу, вроде ул.Лесная, дом 5, и она к нему ходит.А тетя живет поблизости, можно завернуть и к ней.
К этому хочу добавить, что головные боли ее никуда не делись.Приедет оттуда, ляжет на диван, звонит мне и рассказывает, как ей плохо.Знает, что будет болеть и все равно
поедет.

Цитата: marzzz

Эля? Татарка? Мусульманка? Значит, прямая дорога к их священнослужителю. Не к экстрасенсам же! Может, отчитает.


Азербайджанка наполовину, но крещенная.


Цитата: stahlratte

Плохо, что вы с ней тот случай даже не обсуждали, а наверно надо бы, поговорить, заставить ее понять, что это ненормально и ничего хорошего не значит, иначе неизвестно, куда ее это заведет. Надо бы что то делать, а что даже не знаю. Живым не место на кладбище, тем более так


Тот случай не обсуждали, почему- сама понять не могу, но я конечно не раз ей говорила, что не надо так часто ездить туда.Только это бесполезно, если у нее есть какая то внутренняя потребность. Ей надо "К Диме", и весь разговор.А еще она говорила, например, что тебе хорошо, у тебя муж, а она одна и ей очень трудно, и мне не понять- ну все в таком вот духе.
Зарегистрирован: 24.12.2016
#18 написал: FromSiberia
Вчера, 11:13
+4
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 552
Цитата: stahlratte


Мне конечно никогда так плохо на кладбище не было, но я их с детства не люблю, все кажется, что они смотрят в спину, шепчутся. Летом первый раз добровольно на кладбище поехала, бабушку с дедушкой повидать, соскучилась, но чтобы 2 раза в неделю, да ну нафиг


А мне вот на кладбище, где мой дедушка похоронен, наоборот всегда очень хорошо и спокойно... Такое ощущение мира, тепла, света в душе...Как будто дедушка рядом. Но это не только около его могилки так, я и хожу спокойно по кладбищу, с тем же чувством умиротворенности. Там рядом лежит много людей, которых я знала с детства, вот хожу и думаю о них, и так хорошо мне... Не могу сказать, что меня на кладбище прямо вот тянет, мы не больше чем пару раз в год там бываем, чаще и не хочется, но уезжать оттуда каждый раз не хочется тоже. Такого светлого состояния души нигде больше не могу поймать, а это дорогого стоит.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#19 написал: FinalDay
Вчера, 12:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 88
Плюсую к бесне. Обычно носителям "зверушек" бывает плохо на кладбище. А то что стала часто ходить на кладбище, так может некропривязку подхватила?
Зарегистрирован: 26.05.2012
#20 написал: Минди
Вчера, 12:42
+4
Группа: Посетители
Репутация: (161|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1 051
Ого! Вот это история. Очень странно. Я на кладбище ездить не люблю. но надо. Навестить родных, прибрать могилки и т.д.Всегда ощущение. что за мной наблюдают множество глаз. Одна не езжу. Погост у нас огромный - заблудиться на раз можно. Пару раз до вечера прихлось там находиться - занимались установкой памятника. Вечером атмосфера некомфорта усилилась, стало жутковато. Даже не предсталяю каково там ночью сторожам...+++
Зарегистрирован: 24.09.2015
   
#21 написал: marzzz
Вчера, 23:38
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (502|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 6 606
Цитата: Vecher
Азербайджанка наполовину, но крещенная.

Тем более. Как крещеная должна знать, что для человечьей души важен помин прежде всего, а не хождение по кладбищам еженедельно. Покойникам она не нужна так много и часто. Это не нормально. Она сама мозгами-то понимает, что ее туда так тянет?
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#22 написал: просто Вася
Вчера, 23:47
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3296|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 3 972
Ну то, что женщины перешли на повышенные тона, нет ничего странного. Одна, а может быть и обе посещали могилки родных. Думаю многие чувствуют себя потом не очень хорошо (я имею в виду эмоциональное состояние). В таком настроении немудрено сорваться в истерику. Но дальнейшее поведение Вашей подруги, мягко говоря, настораживает и даже пугает. После похода на кладбище она до сих пор чувствует себя плохо?

Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#23 написал: Маленькая Хельга
Сегодня, 10:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 35
Это самая страшная история! От неё мурашки по коже ogo Чего только не бывает в нашей жизни! И не знаешь, где тебя изурочить могут... Эта женщина, или сущность в ней, мощно пробила биополе Вашей подруге, это легко сделать, когда человек в изменённом состоянии - устал, расстроен, в общем,- ослаблен. Ну и хлынула в трещину всякая грязь и дрянь, в таком месте ещё, с некротической энергией. Нашлась зацепочка и получилась привязочка... Страшно! У меня такое ощущение, что Ваша подруга почему-то плохо защищена духовно... Непонятно только, эта баба осознанно или неосознанно такое совершила. Бог всякой беде помочь может. Вот если бы Эля поняла, или поверила другим, что находится в опасности, и усилием воли перестала ходить на кладбище, начала бы горячо молиться, и просить молиться за себя сильных духовно людей,- помогло бы. Ведь дорожка на которой она сейчас стоит,- это путь к безумию, или тяжёлой болезни.
Зарегистрирован: 17.02.2019
#24 написал: Попутчица
Сегодня, 16:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 27
Как по мне, так плохо Эле было на кладбище просто от нервов. Я когда нервничаю у меня болит голова, тошнит и кружится голова, даже может температура подняться, поэтому для меня такое состояние не странно. Может я не права, но, мне кажется, если человек задаёт вопрос то очень некрасиво просто разворачиваться и уходить, но это мое личное мнение и у каждого оно своё. Почему женщина задала такой вопрос? Да по любой причине, шла, задумалась, столкнулась с людьми и не придумала ничего лучше как задать такой вопрос странный. Опять же, я тоже в таких ситуациях могу задать такие глупые вопросы, что когда вспоминаю то стыдно даже становится, кажется, что посчитают больной )). А ходить стала к бывшему наверное слишком впечатлило ее общение с данной женщиной, поэтому перестала задумываться над неприятными эмоциями к кладбищу и поэтому теперь с легкостью ходит на кладбище. Странность только в том что эта женщина показала на часовню, и мне кажется, что именно на неё она и показывала, а не на могилы тети и бывшего мужа.
Зарегистрирован: 18.02.2019
#25 написал: Vecher
Сегодня, 17:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 8
Цитата: marzzz
Покойникам она не нужна так много и часто. Это не нормально. Она сама мозгами-то понимает, что ее туда так тянет?


Она не считает, что с ней происходит нечто необычное, просто удовлетворяет свою потребность.

Цитата: просто Вася
После похода на кладбище она до сих пор чувствует себя плохо?
.


Да, в физическом плане ничего не изменилось, так же болеет на кладбище и после пол дня отлеживается.
Зарегистрирован: 24.12.2016
#26 написал: Васнецова
Сегодня, 18:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (60|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 281
Цитата: Попутчица
Как по мне, так плохо Эле было на кладбище просто от нервов. Я когда нервничаю у меня болит голова, тошнит и кружится голова, даже может температура подняться, поэтому для меня такое состояние не странно. Может я не права, но, мне кажется, если человек задаёт вопрос то очень некрасиво просто разворачиваться и уходить, но это мое личное мнение и у каждого оно своё. Почему женщина задала такой вопрос? Да по любой причине, шла, задумалась, столкнулась с людьми и не придумала ничего лучше как задать такой вопрос странный. Опять же, я тоже в таких ситуациях могу задать такие глупые вопросы, что когда вспоминаю то стыдно даже становится, кажется, что посчитают больной )). А ходить стала к бывшему наверное слишком впечатлило ее общение с данной женщиной, поэтому перестала задумываться над неприятными эмоциями к кладбищу и поэтому теперь с легкостью ходит на кладбище. Странность только в том что эта женщина показала на часовню, и мне кажется, что именно на неё она и показывала, а не на могилы тети и бывшего мужа.


Соглашусь. Если логически рассудить, то произошла обыденность: женщина 100% потеряла нужную могилу, заплутала, если кладбище действительно такое большое и все номера не понятно как расположены. Стало жутко и она запаниковала...увидела двух идущих девушек и автоматом спросила с какого они участка. Возможно не правильно поставила вопрос. Подруги, вместо того, чтоб помочь...: одна молча проходит мимо ( при этом подозревая женщину во всех странностях ), вторая вообще хамит ( реакция не здоровая). Женщина в сущности тоже не просто так на кладбище оказалась. Может недавно потеряла родного человека, вся на нервах, от того и затрясло на подобную реакцию и расплакалась даже. Дальше происходит обыденная перепалка двух эмоциональных женщин. Тётка показывает на часовню: ,, тебе туда,,. Возможно имела ввиду : тебе не на могилу ходить надо, а иди мол..помолись за себя, авось добрее станешь. Она ведь именно на часовню указала. Как то так. Ну и по совпадению, там недалеко подругин муженёк находится от чего у странной Эли на этой почве едет кукушка.

Вобщем, если бы эта история была опубликована не на мистическом сайте, то не только я, но и многие посоветовали бы сходить Эле к психиатру.
Зарегистрирован: 15.07.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.