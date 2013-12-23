Истерика

Новость отредактировал Qusto - 19-04-2019, 15:29

Vecher Просмотров: 1 747 Комментарии: 26 +31 19-04-2019, 15:29 by

У меня есть близкая подруга, Эля. Дружим с детства, учились в одном классе. Эля не переносит кладбища. Совсем. Физически. Если приходится бывать там, то ей становится плохо - болит голова, скачет давление, может даже начаться рвота. Так было всегда, в чем тут причина - она не знает, я тем более. Некоторым вот бывает плохо в церкви, а ей на кладбищах. По этой причине старалась она там бывать как можно меньше. И вот три года назад умер ее муж, родственников практически нет, поэтому хоть пару раз в год ходить к нему на могилу ей приходится. В августе прошлого года она попросила меня поехать вместе с ней, положить цветы. Я согласилась.Кладбище у нас за городом, очень большое. Участков множество и не всегда они расположены в линейку, там какая-то хитрая геометрическая схема, может быть например так, что тридцатый участок торцом соседствует с сорок вторым. Но возле входа есть огромный щит с планом, там все понятно и найти нужный сектор не проблема. Приехали, немного прибрались, оставили цветы, была годовщина смерти.Пошли обратно, а идти далеко, около километра, наверно. Смотрю, Эле все хуже и хуже, еле ногами передвигает.Мы уже были недалеко от выхода, когда до меня дошло, что надо бы вызвать такси, потому что ехать с полуобморочной подругой полтора часа в автобусе мне совсем не хотелось.Я стала искать телефон в сумке и на какое-то мгновение выпустила дорогу из виду. И вот тут нас остановила женщина. Грубо, в лоб, как на таран. Она почти столкнулась с нами. Не бомжиха, не попрошайка. Обыкновенная женщина лет пятидесяти, в джинсах и черной ветровке. Подкрашена в меру, блондинка с очень ухоженной прической. Мы стояли лицом к лицу, и я хорошо успела ее рассмотреть. Заметила еще, что у блондинки не было сумочки. Ни обычной женской, ни какого- нибудь пакета с граблями-тряпками для уборки.- Вы с какого участка? - требовательно и властно спросила женщина.Вопрос мне не понравился, потому что я не поняла его смысла. Хочет узнать дорогу? Но участков там масса, и вероятность того, что мы идем с нужного ей, очень мала. Да и за ее спиной висит огромная схема. Или она хотела спросить, не грязно ли там, например. Но вокруг все сухо и чисто, дождя несколько дней не было. И вообще... на кой ей знать, с какого участка мы идем? Да, вопрос мне не понравился, но еще больше не понравился способ, каким женщина нас остановила. Поэтому я молча обогнула ее и направилась к выходу, думая, что подруга поступит так же.Но с Элей стало происходить что-то непонятное. Ее вдруг стал бить какой-то озноб. Так бывает, когда намерзнешься на улице, потом заходишь в теплую комнату, и тебя долго еще потряхивает дрожь. Она вдруг стала орать в лицо женщине, что та дура, что мы не с участка, что мы живые и здесь не лежим. Потом перешла на непечатные выражения, поливая блондинку отборным матом. Я просто застыла на месте, не верила своим ушам. Народу на кладбище было совсем немного, но все же посетители были, стали оглядываться на нас, кое-кто остановился.И тут стало еще хуже. Женщине вдруг как бы передался Элин озноб, она тоже тряслась и дергалась. Потом заплакала, стала тоже матом кричать на Элю, прошлась по ее внешности и национальности, а потом прокричала ей в лицо странную вещь. Дословно я не помню, но примерно так:- Тебе... (нецензурное выражение) не туда надо ходить (женщина махнула рукой в сторону, откуда мы пришли), тебе... такая ты сякая, вон куда надо. Видишь часовню там (женщина опять показала рукой)? Вот туда тебе (нецензурное выражение)...Об этом долго рассказывать, а на самом деле случилось все быстро, минуты две от силы.Был день, светило солнце, вокруг были люди, а мне стало вдруг очень страшно. Минуту назад я шла, думая только о том, с какого номера лучше вызвать сюда такси, а теперь стояла между трясущихся, орущих и плачущих женщин, которые несли уже совсем непонятно что и ненавидели друг друга до остервенения.Я опомнилась, схватила Элю и потащила к выходу. Отойдя немного в сторону, к цветочному базарчику, попыталась ее успокоить, достала салфетки. Вход на кладбище был рядом, я все время оглядывалась, мне казалось - вот сейчас та женщина выскочит за нами, и все начнется снова.Вдруг Эля сказала:- Там ведь тетя рядом похоронена.- Где?- Там, куда эта... показывала.Элю с 14 лет растила тетя, сестра отца, умерла она давно, лет двадцать назад.- Ты к ней не ходишь?- Нет.Потом мы поехали домой. И вот что интересно, с Элей мы встречаемся часто, еще чаще созваниваемся, болтаем обо всем на свете. Но никогда с того дня мы не обсуждали этот эпизод, хотя случай-то, мягко говоря, необычный в нашей размеренной жизни. Эля об этом молчит, а у меня язык не поворачивается почему-то говорить об этом.Теперь самое главное. В начале января умер Элин первый муж. Развелись они в девяностых, что называется со скандалом и мордобоем, детей не было, он потом еще раза три женился.Он был в звании подполковника, похоронили его на аллее, где могилы военных. И так получилось, что недалеко от той самой часовни. Строго говоря, никакая это не часовня, просто такой высокий склеп, не знаю, как правильно назвать, но видно его издалека. С одной стороны там очень старые участки, с другой Аллея славы и воинские захоронения. Так получилось, что могилы тети и Дмитрия примерно в одном районе, не прямо возле часовни, конечно, но все же ориентиром является именно она.Так вот Эля стала ходить к нему на могилу. Не просто ходить, а раза два-три в неделю.Навещая бывшего мужа, заглядывает и к тете, потому что могилы рядом, и побывать у одного, не зайдя к другой, как-то не по-человечески.И это Эля, которой от одного слова "кладбище" становится плохо. Ходит к первому мужу, а не ко второму, с которым жили душа в душу и от которого имеется дочь-пятиклассница.Конечно, я не имею права указывать Эле, куда ей ходить, куда нет. Но мне это не нравится. Одно дело, если человек не любил, скажем, театр, а на старости лет зачастил туда, это пожалуйста. Но с января ходить на кладбище, как на работу, по два раза в неделю - это уже перебор, по-моему.Лучше бы дочку лишний раз в кино сводила. А еще есть риск столкнуться у могилы с членами новых семей бывшего мужа.Неизвестно, как они воспримут эти посещения.Я не знаю, кто была та женщина, но вышло так, как она сказала. Теперь Эля добровольно и регулярно ходит к той часовенке. Ходит и ходит, мне кажется пора бы уже остановиться.Тетя - это ее детство, Дима - это ее юность. Может, таким образом подруга моя возвращает себе то, что когда-то отпустила от себя. Я не знаю, просто чувствую, что ничего хорошего в этих посещениях нет. Понимаете, та женщина не была похожа на добрую фею, которая напомнила о заброшенной могилке нерадивой племяннице. Несмотря на приятную внешность, та женщина была страшная. Впереди праздники, вербное воскресение и так далее, так Эля от предвкушения прямо... светится. Как перед свиданием с возлюбленным. И что делать дальше, я не знаю. Да и надо ли делать?

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