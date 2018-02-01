Боги с тобой

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Волк1 Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:08 by

Сразу хочу оговорить несколько моментов. Первое: все имена и радиопозывные в истории изменены. Второе: факт выдумки или фантазии со стороны непосредственного участника событий - исключен полностью. Друг нашей семьи (в рассказе он будет фигурировать как Барс) вернулся с войны абсолютно здоровым как физически, так и психически и за все время моего с ним знакомства ни разу не был замечен в каком либо фантазерстве, да и вообще, - человек он больше предпочитающий словам действие, а потому всегда немногословен.Итак, сама история.Весной 1994 года Барса призвали в армию, в разведку ВДВ. Как раз шла Первая Чеченская, можно сказать, в самом разгаре. А поэтому после четырех месяцев активной боевой подготовки, роту Барса перебросили в Чечню. Но по правде сказать, эта активная подготовка была чисто теоретическим понятием и проводилась по модному тогда принципу "да ладно, и так сойдет". Единственное, чему тогда толково научили ребят, - это пользоваться парашютом. И это учитывая то, что им вот-вот надо на фронт! Но нет худа без добра. В связи с прямо-таки "супер спeцназёрской" подготовкой бойцов, было тогда решено не кидать молодых ребят в самое пекло на передовую, а отправить в более-менее спокойное местечко, чтобы уже там, под надзором боевых рексов-спецназовцев они научились хоть чему-то.И вот, спустя четыре месяца после призыва, Барс в составе своей роты прибыл в Чечню. Первые полгода службы непосредственно в зоне боевых действий давались очень тяжело. Во-первых, это постоянное эмоциональное напряжение, а во-вторых, ускоренный курс подготовки шел полным ходом, и наставники не жалели на тренировках никого. Помимо этого, на плечи разведчиков упал целый горный хребет в прямом смысле. Их выгоняли в горы постоянно, причем нередко на 99% группа состояла из необстрелянных бойцов. Да, таким составом их отправляли только в районы перепроверенные десять раз и только при стопроцентной возможности вызова подкрепления, которое могло бы в кратчайшие сроки оказать помощь бойцам. Но от этого становилось не легче. И вот, спустя какое-то время произошло боевое крещение во время вот такого вот выхода.Группа Барса лицом к лицу встретилась с группировкой духов и спасло молодых разведчиков только то, что для бандитов подобная встреча оказалась полной неожиданностью, а сами вдв-шники отрабатывали тогда скрытое перемещение группы по вражеской территории, как оказалось, удачно отработали. Пока головной дозор и ядро группы связывало боем духов, тыловой дозор, состоящий в основном из ветеранов, наблюдавших за действиями подопечных в процессе тренировки, зашел во фланг бандитам и поставил точку в том боестолкновении. Отряд разведчиков понес потери - 5 раненых, двое из которых тяжело, а духи - 13 человек убитыми, и 2 пленных.Командование, узнав результаты того выхода в горы, на радостях заявило, что разведчики готовы к настоящим боевым действиям и закинули всю роту на самую передовую. Было это как раз в конце лета - в начале осени. Сразу по прибытию в новую часть было поставлено боевое задание - установить скрытую базу в горах, провести разведку вражеской территории, выявить схроны боевиков, тропки, по которым можно было бы пройти, возможные места засады и т.д., в бой не вступать, от любого прямого контакта с противником уходить, главная задача - это скрытность и сбор информации. Так как разведку нужно было проводить там, где под каждым кустом сидело по вахабиту, группу вдв-шников усилили отрядом спецназа ГРУ. И с одним гру-шником Барс очень сдружился за время боевого выхода. Позывной у него был Грач (изменено).Надо отметить важный факт. Во время Первой Чеченской компании многие военнослужащие, особенно контрактники, поклонялись старым родовым славянским богам, и ведическая вера была очень распространена. Но это ни в коем случае никогда не являлось камнем преткновения в братстве по оружию. В таком обществе вообще крайне редко случаются разногласия, и уж точно никогда не случается каких-либо распрей на почве вероисповедания. Ведь на войне твой отряд, группа, рота, батальон, да не важно что, - твоя семья, и в том же отряде прекрасно сосуществуют и мусульмане, и православные, и язычники, и атеисты.Грач был язычником, как и все гру-шники в его отряде. Факт различного вероисповедания абсолютно никак не мешал разведчикам. В те моменты, когда обстановка позволяла, старшие товарищи из спецназа делились опытом с солдатиками-срочниками, посвящали их в какие-то определенные детали, касающиеся разведки, скрытого перемещения, вскрытия засады, и т.д. Ведь известно, что повторение - мать заикания, и лишний раз прогнать в голове некоторые аспекты не помешает, тем более, что полугодовая практика - это капля в море знаний, необходимых для успешного выживания, противостояния врагу и выполнения боевой задачи.По прошествии недели с начала выхода в горы, вся группа оказалась в окружении превосходящиx по численности сил противника. Как оказалось позже, какой-то полковничек, "слил" бандитам всю информацию о маршруте группы, точке высадки, эвакуации, количестве бойцов и личном составе. Сделано это было с целью получения прибыли. Все махинации этой твари были вскрыты людьми из ФСБ, и полковник канул в Лету в сопровождении четырех сотрудников вышеупомянутых органов. Но на тот момент разведчикам от этого легче не становилось. Вызвать помощь не представлялось возможным - духи глушили связь, уйти куда-то - тоже нельзя. Оставалось только вступить в бой. Разведчики находились на удобной позиции, а именно - на высоте, да еще и в лесочке, в котором было множество родников, а значит, - неограниченный запас питьевой воды, организовали оборону еще во время разбития скрытой базы: поставили растяжки, вырыли персональные окопы, сделали несколько секретов с засадой, в общем, сделали все, на что хватило времени и сил. Положение спас еще тот факт, что при потере связи с группой, в район, который был указан командиром разведчиков еще во время прошлого сеанса связи, было выслано два вертолета. Винтокрылые выяснили обстановку, доложили командованию, вышестоящие лица приняли решение об оказании помощи, и тем самым, группа разведчиков была спасена. Но это случилось спустя двое суток после окружения.Во время обороны случился очень интересный случай. Перед самым первым штурмом высоты, Барс отдал свой крест Грачу. "Еще один небесный покровитель лишним не будет," - сказал тогда он. Дело в том, что встречать первую волну должны были непосредственно гру-шники, потому как они наиболее опытные и смогут хорошенько потрепать духов в самом начале. А их отход должны были прикрывать остальные разведчики. Грач взял крест, повесил на одну цепочку с коловратом и отдал Барсу свою секиру Перуна. Это оберег, который в древности носили только воины. Барс убрал секиру в нагрудный карман.После удачной засады, которую духи не ожидали встретить, гру-шники отошли на основные позиции, но чеченцы быстро опомнились, и тут же в атаку пошла вторая волна. Так получилось, что Грач перед самым началом второго штурма успел запрыгнуть как раз на позицию, где находился пулеметчик, и рядом с пулеметчиком сидел Барс. Начался второй штурм, не самый долгий, но зато - самый кровопролитный. Пулемет не замолкал ни на минуту, Барс с Грачом проявляли просто чудеса акробатики, выполняя немыслимые этюды в маленьком окопчике и стараясь прикрыть пулеметчика. И в тот момент, когда духи уже подошли вплотную к окопу, пуля ударила Грача в грудь. Разведчик упал на спину, затем в окопчик запрыгнул один из бородачей и кинулся на Барса с ножом. Видимо, патроны в автомате закончились. Пулеметчик не мог ничем помочь Барсу, так как не мог бросить свой сектор, иначе произошел бы неминуемый прорыв обороны сразу в нескольких местах. Барс и чеченец схватились в рукопашной, и чеченец бы обязательно победил, потому что находился в более удобном и устойчивом положении, чем Барс, но тут за спиной бандита протрещал АПС (автоматический пистолет Стечкина, его очень любили гру-шники во время обоих чеченских компаний, да, наверное, и сейчас любят не меньше ), и дух, закатив глаза, рухнул на Барса.Спихнув с себя труп, молодой разведчик увидел, что от набегающих чеченцев отстреливается Грач. Террористы в свою очередь, увидев живого бойца, которому только что в грудь ударила пуля, с криками "Шайтан!" бросились врассыпную, занимая хоть какие-нибудь укрытия. Тут им вслед полетели гранаты от Барса и, пока Грач перезаряжал свой пистолет и автомат, он отстреливал особо ретивых и накачанных наркотой.Штурм длился еще некоторое время. После того, как духи отошли, разведчики занялись перевязкой раненых и подсчетом потерь. Результаты были не самыми утешительными, однако, могло быть и хуже. Потери составили несколько убитых солдатов-срочников, множество раненых, но в половине случаев, ранения были неопасными, и люди все еще были в строю. Также было несколько тяжело раненых, в числе которых оказался и Грач. По предварительной оценке - ранение в грудь, небольшое кровотечение, которое удалось устранить довольно легко, внутренние органы не задеты, но состояние тяжелое, хотя отрицательной динамики не наблюдалось.Затем потянулись долгие часы осады, которые приходилось проводить в постоянном нервном напряжении и ожидании начала штурма или диверсионной операции в любую секунду. А к исходу вторых суток начался крайний штурм, закончившийся снятием осады, прорывом окружения, разгромом незаконного вооруженного бандформирования и пленением полевого командира боевиков. А все благодаря подошедшему еще ночью подкреплению, которое с началом последнего штурма ударило в тыл бандитам.Далее последовало немедленное отступление на новую точку эвакуации. Но людей было слишком много, и взять сразу всех на борт вертолетов было невозможно. Поэтому сначала эвакуировали тех, кто не мог передвигаться сам, полевого командира духов в сопровождении с двумя здоровыми бойцами. Затем весь отряд ушел на следующую точку, где их должен был подобрать караван машин.Во время этого перехода случился еще один случай с Баpсом. После тяжелого ускоренного марш-броска отряд остановился на ночевку, были выставлены часовые, место замаскировали как смогли. Барс должен был отдыхать всю ночь, потому что протопал в головном дозоре во время перехода больше всех. Так вот, пока Барс спал, ему начал сниться сон.Большая поляна, окруженная вековыми деревьями, солнышко, птички поют. Интересно было то, что на стволах деревьев, как бы образованные самой корой, были изображены человеческие лица. Под одним из деревьев стоял высокий человек, облаченный в средневековую кольчугу, на плечи была накинута шкура какого-то животного. Человек стоял, поставив ногу, обутую в высокий сапог, на пень. В пне торчал боевой топор. Сам же мужчина носил длинные седые волосы, седые усы при бритом подбородке, отчего он был похож на запорожского казака. Незнакомец широко улыбался, показывая ровные белые зубы, и, казалось, что улыбка была настолько белоснежной, что все лицо мужчины освещалось. Воин облокачивался на самую настоящую двуручную секиру. Неожиданно мужчина заговорил громоподобным голосом.- Просыпайся, воин, не то порежут и тебя и товарищей твоих. Как проснешься, тут же разворачивайся назад и стреляй.Барс во сне с любопытством ждал продолжения. Но тут воин нахмурил брови, взглянул на Барса, отчего у последнего аж мурашки побежали по спине и рявкнул:- Подъем, боец.Барса чуть ли не подкинуло. Сон слетел мгновенно и Барс, подчиняясь неясному совету перевернулся на другой бок, снимая с предохранителя автомат, и дал перед собой короткую очередь, перечеркнув алым пунктиром грудь направляющегося к нему боевика с ножом. Барс тут же вскочил, направляя автомат в сторону следующего бандита и спаренным одиночным убил еще одного, при этом крикнув:- Тревога! Духи!Но все, услышав автоматную очередь, уже вскакивали со своих мест, снимали автоматы с предохранителей и стреляли в бандитов. Барс, находясь на открытом пространстве, воевал очень даже успешно. Как говорит он сам, его тогда будто что-то кидало из-стороны в сторону за нагрудный карман, где лежала секира, уводя с линии огня. При этом это невидимое "что-то" направляло его огонь точно в цель. За тот бой Барс стрелял исключительно метко, не то что ни разу не промахнувшись, но и стреляя только в цель.После боя, разбив террористов, оценили обстановку. Оказалось: часовых убили из бесшумного оружия, а потом чеченцы зашли в лагерь, достали ножи и принялись резать спящих. Успели зарезать пятерых и, если бы не Барс, то это число было бы намного больше.Остаток пути прошел без каких-либо накладок. Группа вышла к точке эвакуации, и вскоре уставшие бойцы были уже в безопасности.Барс навестил в госпитале всех своих боевых товарищей, которым посчастливилось выжить. Грач к тому времени уже довольно неплохо себя чувствовал и рассказал, что произошло с ним во время второго штурма высоты. Пуля калибром 5,45х39, ударившая в грудь, пробила титановую пластину бронежилета, в которые были облачены все разведчики, буквально вдавила крест Барса в коловрат Грача, чудом не прорвав металл, сломала два ребра на груди и, потеряв всю энергию, остановилась в каких-то миллиметрах от сердца. Потом Грач показал Барсу во что превратились оба оберега. Теперь это был конусоподобный сплав металлов, в котором без труда угадывалась сама пуля, которая была как бы завернута в металлический сплав из коловрата и креста. Потом Барс рассказал свою историю, произошедшую с ним во время ночевки, на что Грач ответил: "Это Перун тебя спас. Видишь как: и моя секира тебе пригодилась, и твой крест пригодился мне. Похоже, вступились за нас наши боги".Пожелав скорейшего выздоровления всем своим боевым товарищам, Барс вернулся к армейской службе и через год был уже дома.С Грачом Барс встретился только спустя пятнадцать лет. И тогда старый вояка рассказал Барсу еще одну интересную историю, которая произошла после печально известного новогоднего штурма Грозного.Но, так как данная история вышла совсем немаленькой, то, если читателям будет интересно, я напишу и историю Грача, но уже в следующей публикации. А сейчас хочу пожелать вам всем удачи и мирного неба над головой!

Ключевые слова: Война боги бой крест коловрат воин штурм небесный покровитель оборона авторская история

Другие, подобные истории: