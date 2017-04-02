Кровные узы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:14

Причина: Название заменено на оригинальное, добавлено фото.

ARTEMIDA Просмотров: 266 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:14 by

Твое имя давно стало другим,Глаза навсегда потеряли свой цвет…Пьяный врач мне сказал, что тебя больше нет.Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел…Я ломал стекло, как шоколад в руке!Я резал эти пальцы за то, что ониHе могут прикоснуться к тебе…Я смотрел в эти лицаИ не мог им проститьТого, что у них нет тебя, и они могут жить…Nautilus Pompilius «Я хочу быть с тобой»Прежде, чем я начну свое повествование, хочу поблагодарить за глобальную поддержку и помощь в поисках моих друзей Тимошенко Алексея, Татьяну Гебель, Елену Лебедеву и моего молодого человека Вадима Газизова, своих бабушку с дедушкой. Без вас бы я вряд ли справилась. И потом хочу сказать еще: я не публикую это ради лайков, ради привлечения внимания и еще подобного, нет – я публикую это для того… для тех людей, кто упал духом. Я хочу сказать вам – верьте, надейтесь, будьте решительны, и у вас все обязательно получится.А теперь к самому главному. В моей жизни сложилось так, что мои родители разошлись, когда мне было месяцев 8-9. Родилась я на Украине, на родине отца, но потом мы переехали в Россию – на Урал, откуда родом мама.Ну, бывает. Так сложилось, я никого из них не виню, наоборот даже… сочувствую обоим. Папе на момент моего рождения было 22 года, маме 21 – молодые, юные. Все понимаю, кровь кипит, эмоции и порывы, плюс развал СССР, смена настроений, смена устоев – это такая тонкая грань и острое лезвие для молодых семей. У папы в молодости был очень буйный и хулиганистый нрав, ему не сиделось на месте. Он был необычайно красив, с густой шевелюрой, глубоким и проницательным взглядом, от которого падали все девушки, но… папа маме не изменял. Он был тогда добр, ласков, с юмором и все такое… По молодости он занимался некоторыми делами, о которых я не могу сказать, но они спровоцировали разрыв отношений. Мама говорит сейчас, что отца она не любила, но я не верю ей… Почему? Женщина, которая не любит, не станет неистово ждать мужчину, к которому нет чувств, и который покинул ее.Отец уехал на Украину, но мама продолжала его ждать и надеяться, что он вернется, но увы… А потом закрутилось-завертелось, жизнь пошла своим чередом. Мама познакомилась с моим будущим отчимом. Они поженились, у меня родилось две сестры, я взяла фамилию отчима – удочерил. На имя родного отца было наложено табу – не говорить, не вспоминать, не думать. Да я и до некоторого момента не думала – поначалу думала, что отчим – мой родной отец, пока у бабушки тайком не нашла старые фотографии с мамой и красивым мужчиной с густыми волосами, а потом прятала их где попало. Однажды бабушка нашла фото папы, спрятанную мною под ковриком. Она улыбнулась мне и сказала, что прятать необязательно, и что это мой отец. Потом она рассказала мне про Украину, про Никополь – там я родилась, рассказала и про моего настоящего отца, а еще то, что я очень похожа на него. Так я узнала правду, и любопытство стало съедать меня еще больше. Я стала думать, где же мой отец, как он живет: хорошо или плохо, а может, у него уже другая семья? В школе я врала одноклассникам, что мой настоящий папа военный или что-то в этом роде, потому ему пришлось покинуть нас… Не знаю, зачем я это делала, может, повышала в своих глазах значимость отца или смотрела на одноклассников и тоже хотела, чтобы в моей жизни хоть как-то присутствовал ПАПА, настоящий. Хоть и словесно.Потом, честно, я не помню уже, как это все было, но мне и мама стала рассказывать об отце, правда, в своем, женском ключе… Это звучало со стороны обиды. Может, оно и так, но я сама не знаю, как бы поступила я на месте своей матери. Мы все разные и чаще всего поступаем не так, как дОлжно: иногда эмоции берут верх над здравым смыслом.В общем, годы летели: школа, выпускной, техникум… После окончания техникума я устроилась на работу сначала уборщицей на завод – мыла гаражи и офисы. Потом перебралась в офис сама – дедушка помог с трудоустройством в мебельную организацию. Зарплата стала побольше, я сняла квартиру и стала жить отдельно. Там, проводя вечера в одиночестве, я опять стала чаще задумываться о папе. Это был 2013-2014 год. Тогда мне в голову взбрела идея: я начала искать людей-экстрасенсов, гадалок и нашла одну. Спросила ее про отца, и она сказала мне, что отец живет один, и наша встреча с ним будет, но в том месте, где деньги уходят на второй план – там, где они не имеют значения. Эти ее слова я помню до сих пор.Потом я переехала в Санкт-Петербург. Тут я перемотаю несколько лет, и вот в 2016 году мама мне сообщает, что нашла отца. Мне тогда было удивительно это: значит, она тоже искала его? Скажу честно и откровенно, наше общение тогда не задалось. Да, я искала его тоже, но надежды на общение разрушились: мама вылила на него накопившиеся обиды, он же в свою очередь нахрапом, как мне тогда показалось, даванул на меня – просил позвонить, захотел сразу же приехать… И вот тут я, дочь, которая искала, которая хотела знать о нем, хотела увидеть родного отца, сделала что? Я испугалась!Вы когда-нибудь внезапно атаковали ежика? Он что делает? Выпускает свои иголки, так сделала и я тогда – выпустила иголки на отца, сказав, что пока не готова к телефонному общению, мне нужно время. А потом наше общение постепенно сошло на нет, и год спустя он пропал из соцсетей.Позже ко мне пришло осознание, что я сделала что-то явно не то, пускай и через два года… И в 2018 году я возобновила поиски отца. Но искала я медленно, уверенно, что найду: нашла в соцсетях группу села, где, по моим предположениям, жил отец (родилась я в Никополе, что недалеко от Великой Знаменки, где и жил мой папа с родителями и братом), опубликовала запись с фото и контактами. Запись была сделана во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». В последних реакция была незамедлительной, но не такой толковой – моего отца знали, родителей знали, но то все было давно, а что сейчас и как – никто не знает. И вот в сентябре с соцсети «ВКонтакте» мне написала женщина, которая знала родителей отца и, как оказалось, не только… От нее я узнала не очень хорошую историю: эта женщина в молодости любила дядю Андрея (брата моего отца. К сожалению, его нет уже в живых - убило током в 2000-х), у них были отношения, но бабушка Полина, мать моего папы, помешала им что-либо строить.После этих признаний она мне отправила фото дяди Андрея. Высокий и красивый паренек, такой же, как и мой папа, что уж сказать… Потом эта женщина незамедлительно предложила мне свою помощь в поисках, мол, она планирует поездку в Великую Знаменку, а там и все разузнает о моем отце. Как все узнает, так сразу свяжется со мной. Конечно же, я согласилась и стала ждать.А потом наступил октябрь. Первое число, солнечный и погожий денек, ничего не предвещало, знаете ли… А вечером мне приходит сообщение от этой женщины: «Юля, здравствуйте! Я была в Знаменке, и у меня для вас очень плохие новости. Ваш папа умер. Примите мои соболезнования».Несколько минут у меня был шок. Ничего. Никаких эмоций вообще. Я тогда ее спросила, откуда она это узнала, что произошло, но женщина от меня как-то отмахнулась, что толком ничего не знает, ей ее отец сказал. И все. Больше подробностей никаких.Повторюсь, несколько минут я не понимала смысла написанных в сообщении слов. В голове просто колоколом звенело: «Ваш папа умер. Ваш папа умер. Ваш папа умер». А потом я впала в истерику. Я стала вспоминать предыдущие события, наш последний разговор, и воспоминания снежным комом накручивались в моей голове, а потом этим огромным и тяжелым комом просто вышибли мое сознание напрочь. Пару дней я провела в забытье, беспомощно пытаясь влиться в работу, общаться как раньше и жить как раньше. Но у меня не получалось. Я думала и рассуждала: «Я не видела этого человека с восьми месяцев, почему же я так страдаю? Почему у меня сердце болит? Почему у меня слезы льются?». Потом открывала старые диалоги в соцсетях, пролистывала старые сообщения с папой, и в этот момент у меня пришло сожаление, что я не так писала, не то отвечала и вообще: почему я испугалась? Почему?! Зачем я сделала это?! Ведь тогда все могло быть иначе, а что сейчас? Сейчас я опоздала! Я судорожно пыталась вырвать те моменты небольшого общения в 2016 году и впихнуть их в настоящее время, мысленно отрицая факт смерти. Факт… А может, перепутали?!Чуть позже, немного успокоившись, я попросила папу прийти ко мне во сне, если он и правда умер, и рассказать мне, что же случилось. И в ту ночь сон был странноватый… Несколько картин сменились одна за другой, как кадры фильмов: сначала я оказалась в Великой Знаменке напротив дома родителей отца. Дом старый, просевший, заколочены окна – видно, что жители давно покинули его. Я стою и заглядываю в щели сквозь доски, а жители села смеются надо мной: «Что ты стоишь и ждешь? Там давно нет никого!». Потом резко кадр меняется, мне показывают старую темную квартиру, где бегом тушат лампы, так как начинается авианалет. Еще один кадр: снова опустевший дом, рядом молоденькая светловолосая женщина, винтажная прическа у нее (как в 40-х годах локоны закручивали). Она улыбается мне и говорит: «Успокойся, твой папа жив». Потом последний кадр: маленькая птичка вальдшнеп подбегает ко мне, и я пою ее водой. На этом сон обрывается.Вообще, так сложилось, что я привыкла доверять своим снам – интуиция, знаки, подсказки в моей жизни появляются часто. У меня появилась надежда, что мой отец все-таки жив, да и потом: на следующий день мне написал знакомый моего отца, рассказал, как когда-то в армию провожали, какое время было… И уж очень он засомневался в его смерти. Помню, он написал тогда: «Точно?!». И это слово, эти восклицательные и вопросительные знаки бегущей строкой пробежали в моих мыслях, и в тот момент меня просто переклинило. Я воспряла духом, просто мгновенно, просто резко. С того дня поиски начались с новой силой, более серьезно, более масштабно. Я должна была узнать все, во что бы это мне ни стало. Так оставлять все это больше нельзя.В поисках мне помогал мой друг Алексей Тимошенко, для меня просто Леша, просто барон Нортон, а я просто Рысь – так теперь мы шутим после своих ников на сайте мистических историй. Он не просто сочувствовал, а мгновенно стал участником этих «боевых» действий – отправил запрос в Министерство юстиции, чтобы узнать, жив ли мой отец, или нет. Но для этого тоже пришлось попотеть и переполошить мою бабушку – требовались документы для подтверждения родства, и только у бабушки хранятся копии старого свидетельства о рождении. Ответ от Минюста можно было ждать долго, а я ждать не могла и тут же вспомнила о Татьяне Гебель – раньше мы общались на мистическом сайте всяких историй из жизни, потом через пару лет столкнулись на другом сайте по этой же тематике, и я узнала, что она активно занимается сеансами погружения в прошлые жизни. Практикует сама и помогает другим, потому я незамедлительно обратилась к ней – больше не просмотреть свои жизни, а пообщаться с душой отца, пообщаться с родом, так сказать, и многое для себя уяснить. Для многих это покажется ерундой, но именно в это я не призываю вас верить, но этот сеанс мне во многом помог, пусть и чуть позже.Но уяснить, честно, не получилось – видения являлись одно за другим и давали больше вопросов, чем ответов. У меня сохранилась запись на диктофоне, если кому интересно, можете послушать. На сеансе ко мне из родственников по линии отца не явился, вместо этого я увидела старинный меч с красной плетеной веревочкой на рукояти, который быстро крутится в воздухе, все ускоряясь и ускоряясь, а затем он резко уходит в землю. Потом я некоторое время не видела ничего, только гладкий камушек, из которого сочилась вода и стекала в землю. Водянистый такой камушек. Потом я подняла глаза и увидела на ветке сову. Не знаю, как это объяснить, как передать. Для нашего обывателя, который живет материальным миром, что доказано только наукой, сложно будет это понять, но я почувствовала, что это – мой отец. Я заплакала и потянула к нему руки. Сова начала ластиться, топорщить свои крылья, затем пару взмахов – и передо мной стоял отец уже в человеческом облике. Я не видела его четко: только фигуру, у которой не было лица – как некий серый туман с черным контуром головы. Он был одет в костюм, а его руки как будто были связаны. Настало время тяжелого для меня вопроса: я спросила у отца, жив ли он. Он дал странный ответ: то кивал головой, то отрицал, словно говоря, что не мертв, но и не жив. Но, вопреки всей этой неоднозначности, я верила, что мой отец не умер. Потом я увидела проезжающий поезд и кивок отца, мол, садись. Я послушно села. Внутри было не очень людно, вдали сидели люди, но мое внимание привлек один странный человек. Я сейчас не помню, что я у него спрашивала, надо слушать запись, но вел он себя странно, качался вперед-назад, я от него почувствовала какую-то вину, но вида он был нездорового, сумасшедшего. Поезд же привез меня… ВНИМАНИЕ: в дом родителей отца, в ТОТ самый – из моего сна, когда я просила папу прийти. И снова я оказываюсь перед этим домом, смотрю в эти окна и испытываю непреодолимое желание обойти этот дом и зайти внутрь, что я и сделала. Внутри не было мебели: голые облезлые стены, полусгнившие полы, только через заколоченные окна пробиваются лучи солнца. А перед входной дверью погреб без крышки, я заглядываю в этот погреб и вижу, что он почти доверху заполнен грязной и мутной водой. Я чувствую, что там лежит что-то важное, но посмотреть не могу – в воде плавала огромная змея. Потом мне слышится голос – откуда-то из другой комнаты: «Андрюшка виноват… Из-за него все…». И этот же голос рассказал мне о человеке, которого я встретила в поезде, что он тоже виноват и замешан в делах с Андреем, но разбираться мне в этом уже нет смысла, не нужно рыться в семейной памяти отца – все мертвы. На этом сеанс не закончился, я там многое узнавала, но сюда писать не буду, ибо та информация была уже не об отце.В тот же день я написала знакомому, который занимается картами Таро, попросила его помочь мне. Спустя время он мне написал: «У меня выпали плохие карты: одиночество, болезнь». Я расстроилась, но духом не упала.Вы меня простите за такое длинное повествование, я не хочу упустить важных деталей. И поймите меня: когда человек ищет, когда человек надеется – он использует все ресурсы, абсолютно все, которые возможно; все, в которые когда-то, может, даже и не верил. Так делала и я.После Леша подкинул мне идею порыться в открытых реестрах Украины. Многие из них были на украинском языке, который я, к сожалению, не понимаю, потому рылись мы вместе: и в должниках, и в списке судимых, и в телефонных справочниках. Однако ни в одном не было результата, но буквально на следующий день я наткнулась на справочник жителей Украины пятнадцатилетней давности, и, о, удача, нашла там отца и адрес проживания, в котором числились еще почившие дед Николай, бабушка Полина и дядя Андрей. Устаревшие данные не помешали нам выйти на местонахождение отца. Я написала адрес в группе во «ВКонтакте» Великой Знаменки и спросила, кто там живет с просьбой отписаться мне. Ответ тоже пришел очень быстро – написала женщина, с очень большой осторожностью. Я даже уже пожалела, что написала ее адрес «на весь Ипатьевский двор» - сейчас еще подумает, что я претендую на дом и прочее, прочее. Но все обошлось, она рассказала мне, что не помнит, кто продал ей дом, и кому продали его родители моего отца – это было очень давно, что владельцев сменилось много, а о настоящих хозяевах и не очень уж помнят. К счастью, она знала о моем отце кое-что: сказала, что в Знаменке он давно не живет и переехал в село Водяное (Каменско-Днепровский район). Эта новость была тогда одной из самых важных – появился шанс найти отца живым. Если он переехал в Водяное, значит та женщина, которая сообщила о его смерти, что-то напутала. И еще тогда у меня мелькнула мысль-сравнение: водянистый камень в видении на сеансе и село Водяное, Каменка… Не это ли знак?Потом я точно так же, как и с Великой Знаменкой, написала в группе поселка Водяное, что разыскиваю отца, разместила его фотографию и попросила помощи. Написала везде, где только можно. Вскоре мне стали отписываться жители Водяного - мужчину, похожего на моего отца, каждый день видели в центре поселка и в магазине, куда он часто приходил за покупками. Все указывало на то, что он все-таки жив, а та женщина из Великой Знаменки ввела меня в заблуждение. Случайно или намеренно? Вот в чем только вопрос. Но как же тогда случайно? Стали бы вы говорить такие тяжелые и непроверенные на 100% вещи человеку, который надеется и ждет?Я попросила откликнувшихся людей передать отцу, что я его разыскиваю, сожалею о том, что сделала тогда, прошу за все прощения и хочу начать наши отношения сначала. Я все хочу начать сначала. Очень. Они обещали встретиться с ним и сказать ему об этом, но все как-то не складывалось.С момента вести о якобы смерти и до новости о поселке Водяное прошла неделя. Ровно неделя стремительных событий. Все завертелось так быстро, будто кассета на перемотке, но вот в тот момент, когда отец вроде как бы и найден, кассету как «зажевало». Шел день за днем, новостей не было. Я переживала, что отец затаил на меня обиду и больше не хочет общаться, упорно трясла всех жителей села на предмет того, есть ли какие-нибудь вести. От отчаяния я сильно упала духом. Меня вообще ничто не интересовало: ни работа, ни сон, ни еда. Я засыпала и просыпалась с телефоном в руках. Только поддержка друзей помогла мне выдержать все это и не сорваться в безнадежное отчаяние.А поводы впасть в отчаяние у меня имелись. Никто из тех людей, к которым я обратилась, так и не смог устроить мне встречу с ним – ну как, встречу, хотя бы выход на связь. Один мужчина дал мне надежду, что якобы отцу уже передали, он знает, что я его ищу, но он потерял телефон и на связь выйти не может. Мужчина позвонил мне по Вайберу, трудно говорил на русском, но убедил меня, что мой отец скоро должен связаться со мной. "Он вас в сети так... Шукае, шукае. Хлопцы говорят, он о вас постоянно, о вас".Но потом опять ни ответа, ни привета. Вся радость пропала. Чем дольше я не получала никаких новостей об отце, тем сильнее верила, что он не желает общаться со мной, или те люди просто обознались, а мой отец и правда умер. Я корила себя за то, что испугалась общаться с ним в 2016 году, а теперь, вероятно, потеряла его навсегда, и все мои поиски – это просто бессмыслица. Знаки, интуиция… Я просто, может, приплетаю к событиям то, чего по факту нет? Мой воспаленный мозг от расстройства сам додумывает то, чего не было и в помине?Надежда найти отца оставила меня. Я просто лежала и слушала грустные песни и плакала от душевной боли, не желая вообще куда-то выходить и что-либо делать, только на работе и для других я надевала маску спокойствия и старательно делала вид, что все хорошо. В один из дней тоскливого ожидания я крутила известную песню Юрия Лозы “Мой плот”. С двух часов дня и до шести вечера. Песню я перематывала на припев, который потом выложила у себя на страничке «ВКонтакте». Мой папа любит песни 80-90х, потому я слушала их последнее время, а «Плот» меня давно уже цепляет. Эту запись увидел Леша и сказал, что сегодня напевал припев из песни “Мой плот”, хотя песню и вообще творчество Лозы он не переваривает, а тут что-то само собой пришло и «пластинку» в голове заело. Я тогда грустно усмехнулась – опять совпадения, опять знаки? Так тонко проникнуться моим подавленным настроением и угнетенным душевным состоянием через разделяющее нас расстояние. Неужели мои эмоции и мысли как-то передались ему? Но лучше бы они передались папе, но, похоже, он ничего не чувствует. Вообще. Конечно, этот случай с Лешей немного отвлек меня от мрачных мыслей, но ненадолго.Прошел уже почти месяц с начала поисков отца, а я так мало продвинулась в этом. Отец неизменно игнорировал меня, все усилия связаться были тщетны. Люди, обещавшие помочь мне найти его, рассказывали мне каждый свою версию, и эти версии между собой никак не клеились: то отца не видели месяц, то он в другом городе, то вроде в начале октября был, то пропал, то в магазин заходит каждый день. Говорили, что он сидел в тюрьме за кражу, что сильно пьет и часто уходит в запой, что занял в долг крупную сумму денег, не может расплатиться и скрывается. Все эти рассказы смахивали на деревенские слухи, в чем меня и убеждали друзья. Я понимала, что они могут быть правы, но сама думала иначе: отец молчит, все деревенские слухи уже больше походят на правду.... В небольших поселках все друг друга знают, любые новости разносятся быстро, и ничего ни от кого не скроешь. Развеять мои сомнения мог только отец. Но он молчал.Запутанность ситуации сводила меня с ума. Я была на грани нервного срыва. Пропал интерес к прежним хобби и увлечениям, я продолжала безвылазно сидеть дома, исключая работу, на которой приходилось снова натягивать маску «все хорошо». Целыми днями я не отходила от телефона в надежде, что отец позвонит, а вечерами, так и не дождавшись звонка, безуспешно пыталась заснуть. Окружающие - друзья и родные - видели, что со мной происходит неладное и пытались вырвать меня из депрессии. Коллега с работы подарила мне билеты на хоккейный матч, несколькими дней спустя мой молодой человек повел меня в ресторан. Друзья из других стран и городов тоже не бросали меня. За всю жизнь я не получала столько помощи и поддержки от других людей. За что огромное спасибо. Вы тоже читаете это и знайте: вы были мне опорой в те дни. Когда я пишу это, я хочу сказать, как важно в такой ситуации для человека поддержка. Это переломный момент и без дружеского плеча все может быть разрушено.Ближе к концу месяца я была истощена. Психологически, эмоционально, да вообще полностью... Одно разочарование осталось вместо надежд. Решительность моя куда-то улетучилась. В успешный исход поисков отца больше не верилось, и сил держаться дальше у меня не осталось. Из Водяного не поступало никаких известий. Все жители поселка, отозвавшиеся на мою просьбу о помощи, перестали отвечать на мои сообщения. Я убедила себя в том, что они нашли моего отца и передали ему, что я разыскиваю его, но он отказался общаться со мной, и они просто не знали, как мне об этом сказать. Да еще Леша напомнил мой сеанс: «Помнишь, твой отец явился тебе без лица, как призрак? И на твой вопрос ответил неоднозначно? Вот и сейчас так же: он как призрак – мы не можем его поймать. Он вроде жив и вроде бы нет».В отчаянии, делая последний рывок, я выложила в группе поселка последнее объявление о поиске отца, снова написала каждому из тех людей с вопросом, почему отец не решается на разговор со мной - и снова не получила внятных ответов. Удалось выяснить только, что моего отца видели на рынке в Каменке, он сказал, что уже связался со мной. Днем позже он заходил в сельмаг в Водяном и повторил то же самое - что поговорил со мной. Все надежды рухнули. «Он наврал это затем, чтобы от него отстали! Все теперь ясно!» - в сердцах крикнула я. Отец не хотел общаться со мной. У меня опустились руки. Я не могла поверить: такие быстрые поиски, столько подсказок и знаков, такой водоворот событий… и… все зря? Ну как же так?! Как же так…Мой молодой человек, видя мои страдания, тоже себе места не находил. Я в упор не замечала его, просила за это прощения. А однажды Вадим сказал мне: «Знаешь, это твой отец. Он никогда не будет отталкивать тебя. Просто пойми его. Он не видел тебя практически с рождения, а тут ты, уже взрослая, прикладываешь такие усилия и находишь его. Он в смятении. Пойми его чувства. Просто надо подождать». Бабушка тоже вторила: "Чтобы твой отец да с тобой не разговаривать? Не-е-е-ет, нет. Он никогда так не сделает, а вот то, что он в смятении и шоке - да. Дай ему время, подожди".Ну а дальше случилось то, на что я уже и не надеялась. Отец позвонил мне 18 октября. Свой телефон он потерял, связаться со мной ему помогли люди, у которых он живет.Когда ему передали трубку, все слова, которые я хотела сказать, махом вылетели из моей головы. А когда он сказал «Алло», я замолчала на секунду, выдавила слово «папа» и тут же разрыдалась, просила у отца прощения за то, что оттолкнула его тогда. Я так была рада слышать его голос, что это он, что вот он, живой! Я не опоздала, нет, не опоздала! Он утешал меня: «Ну что ты, солнышко. Все хорошо, ты у меня умница. Извини, что сразу не мог ответить. Шороху ты тут, конечно навела. Я так рад услышать тебя». Голос у него был такой мягкий, успокаивающий. Родной. Никакими словами мне не передать вам того чувства счастья, того облегчения и детского восторга, которые я ощутила, услышав его по телефону. Потом слова полились из меня потоком, я говорила, говорила, говорила… Взахлеб, боясь, будто все не успею сказать. Рассказала и про поиски, и про ту женщину, которая сказала о его смерти, на что он мне сказал: «Юлечка, я такой женщины не помню, но ты все верно сделала. Надо слушать свое сердце, а не посторонних людей – в наше время никому верить нельзя».Мы еще говорили, что на эмоциях, честно, я даже забыла, о чем. Сейчас мы созваниваемся, и я планирую поездку к отцу, и уже ничто и никто меня не остановит. Ту женщину я удалила из контактов и не стала ничего выяснять. А смысл? Дядя Андрей мертв, бабушки Полины и деда Николая уже тоже нет в живых… Если она к ним имела отношение, то все это умерло вместе с ними, а сказанное ей о моем отце, совершенно не важно уже – намеренно то или нет – я ей прощаю.Простите меня за долгое изложение, может, за какие ошибки, но не в этом дело… Я просто хочу, что бы вы помнили и знали: никогда не отчаивайтесь. Всегда верьте в себя, оставайтесь решительными, и не прекращайте бороться за то, что вы желаете обрести, что потеряли когда-то. Никогда не бывает слишком поздно, бывает уже не надо – как говорят. Может, то ложное известие и было нужно, чтобы до меня дошло, что я могу потерять. Ведь тогда внутри меня что-то пробудилось, именно тогда я поняла, что люблю своего отца. Все равно какого, все равно, что не видела, но люблю. А связь есть, не только душевная. Каждый день, глядя на себя в зеркало, я как будто вижу своего отца – я так похожа на него. Бывает же такое…В общем, чудеса случаются, но лишь тогда, когда вы готовы идти до конца, не сдаваясь и не теряя надежды. Много слов можно сказать, много можно рассуждать, но все истинное живет в вашем сердце и в сердце ваших родителей, какими бы они ни были.На этом все. Спасибо прочли мою историю и уделили ей время.Автор - Юлия Корнева (Lynx).

Ключевые слова: Духовная связь сила веры вещие сны пророчество

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