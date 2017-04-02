Кровные узы

Кровные узыТвое имя давно стало другим,
Глаза навсегда потеряли свой цвет…
Пьяный врач мне сказал, что тебя больше нет.
Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел…
Я ломал стекло, как шоколад в руке!
Я резал эти пальцы за то, что они
Hе могут прикоснуться к тебе…
Я смотрел в эти лица
И не мог им простить
Того, что у них нет тебя, и они могут жить…
Nautilus Pompilius «Я хочу быть с тобой»
Прежде, чем я начну свое повествование, хочу поблагодарить за глобальную поддержку и помощь в поисках моих друзей Тимошенко Алексея, Татьяну Гебель, Елену Лебедеву и моего молодого человека Вадима Газизова, своих бабушку с дедушкой. Без вас бы я вряд ли справилась. И потом хочу сказать еще: я не публикую это ради лайков, ради привлечения внимания и еще подобного, нет – я публикую это для того… для тех людей, кто упал духом. Я хочу сказать вам – верьте, надейтесь, будьте решительны, и у вас все обязательно получится.
А теперь к самому главному. В моей жизни сложилось так, что мои родители разошлись, когда мне было месяцев 8-9. Родилась я на Украине, на родине отца, но потом мы переехали в Россию – на Урал, откуда родом мама.
Ну, бывает. Так сложилось, я никого из них не виню, наоборот даже… сочувствую обоим. Папе на момент моего рождения было 22 года, маме 21 – молодые, юные. Все понимаю, кровь кипит, эмоции и порывы, плюс развал СССР, смена настроений, смена устоев – это такая тонкая грань и острое лезвие для молодых семей. У папы в молодости был очень буйный и хулиганистый нрав, ему не сиделось на месте. Он был необычайно красив, с густой шевелюрой, глубоким и проницательным взглядом, от которого падали все девушки, но… папа маме не изменял. Он был тогда добр, ласков, с юмором и все такое… По молодости он занимался некоторыми делами, о которых я не могу сказать, но они спровоцировали разрыв отношений. Мама говорит сейчас, что отца она не любила, но я не верю ей… Почему? Женщина, которая не любит, не станет неистово ждать мужчину, к которому нет чувств, и который покинул ее.
Отец уехал на Украину, но мама продолжала его ждать и надеяться, что он вернется, но увы… А потом закрутилось-завертелось, жизнь пошла своим чередом. Мама познакомилась с моим будущим отчимом. Они поженились, у меня родилось две сестры, я взяла фамилию отчима – удочерил. На имя родного отца было наложено табу – не говорить, не вспоминать, не думать. Да я и до некоторого момента не думала – поначалу думала, что отчим – мой родной отец, пока у бабушки тайком не нашла старые фотографии с мамой и красивым мужчиной с густыми волосами, а потом прятала их где попало. Однажды бабушка нашла фото папы, спрятанную мною под ковриком. Она улыбнулась мне и сказала, что прятать необязательно, и что это мой отец. Потом она рассказала мне про Украину, про Никополь – там я родилась, рассказала и про моего настоящего отца, а еще то, что я очень похожа на него. Так я узнала правду, и любопытство стало съедать меня еще больше. Я стала думать, где же мой отец, как он живет: хорошо или плохо, а может, у него уже другая семья? В школе я врала одноклассникам, что мой настоящий папа военный или что-то в этом роде, потому ему пришлось покинуть нас… Не знаю, зачем я это делала, может, повышала в своих глазах значимость отца или смотрела на одноклассников и тоже хотела, чтобы в моей жизни хоть как-то присутствовал ПАПА, настоящий. Хоть и словесно.
Потом, честно, я не помню уже, как это все было, но мне и мама стала рассказывать об отце, правда, в своем, женском ключе… Это звучало со стороны обиды. Может, оно и так, но я сама не знаю, как бы поступила я на месте своей матери. Мы все разные и чаще всего поступаем не так, как дОлжно: иногда эмоции берут верх над здравым смыслом.
В общем, годы летели: школа, выпускной, техникум… После окончания техникума я устроилась на работу сначала уборщицей на завод – мыла гаражи и офисы. Потом перебралась в офис сама – дедушка помог с трудоустройством в мебельную организацию. Зарплата стала побольше, я сняла квартиру и стала жить отдельно. Там, проводя вечера в одиночестве, я опять стала чаще задумываться о папе. Это был 2013-2014 год. Тогда мне в голову взбрела идея: я начала искать людей-экстрасенсов, гадалок и нашла одну. Спросила ее про отца, и она сказала мне, что отец живет один, и наша встреча с ним будет, но в том месте, где деньги уходят на второй план – там, где они не имеют значения. Эти ее слова я помню до сих пор.
Потом я переехала в Санкт-Петербург. Тут я перемотаю несколько лет, и вот в 2016 году мама мне сообщает, что нашла отца. Мне тогда было удивительно это: значит, она тоже искала его? Скажу честно и откровенно, наше общение тогда не задалось. Да, я искала его тоже, но надежды на общение разрушились: мама вылила на него накопившиеся обиды, он же в свою очередь нахрапом, как мне тогда показалось, даванул на меня – просил позвонить, захотел сразу же приехать… И вот тут я, дочь, которая искала, которая хотела знать о нем, хотела увидеть родного отца, сделала что? Я испугалась!
Вы когда-нибудь внезапно атаковали ежика? Он что делает? Выпускает свои иголки, так сделала и я тогда – выпустила иголки на отца, сказав, что пока не готова к телефонному общению, мне нужно время. А потом наше общение постепенно сошло на нет, и год спустя он пропал из соцсетей.
Позже ко мне пришло осознание, что я сделала что-то явно не то, пускай и через два года… И в 2018 году я возобновила поиски отца. Но искала я медленно, уверенно, что найду: нашла в соцсетях группу села, где, по моим предположениям, жил отец (родилась я в Никополе, что недалеко от Великой Знаменки, где и жил мой папа с родителями и братом), опубликовала запись с фото и контактами. Запись была сделана во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». В последних реакция была незамедлительной, но не такой толковой – моего отца знали, родителей знали, но то все было давно, а что сейчас и как – никто не знает. И вот в сентябре с соцсети «ВКонтакте» мне написала женщина, которая знала родителей отца и, как оказалось, не только… От нее я узнала не очень хорошую историю: эта женщина в молодости любила дядю Андрея (брата моего отца. К сожалению, его нет уже в живых - убило током в 2000-х), у них были отношения, но бабушка Полина, мать моего папы, помешала им что-либо строить.
После этих признаний она мне отправила фото дяди Андрея. Высокий и красивый паренек, такой же, как и мой папа, что уж сказать… Потом эта женщина незамедлительно предложила мне свою помощь в поисках, мол, она планирует поездку в Великую Знаменку, а там и все разузнает о моем отце. Как все узнает, так сразу свяжется со мной. Конечно же, я согласилась и стала ждать.
А потом наступил октябрь. Первое число, солнечный и погожий денек, ничего не предвещало, знаете ли… А вечером мне приходит сообщение от этой женщины: «Юля, здравствуйте! Я была в Знаменке, и у меня для вас очень плохие новости. Ваш папа умер. Примите мои соболезнования».
Несколько минут у меня был шок. Ничего. Никаких эмоций вообще. Я тогда ее спросила, откуда она это узнала, что произошло, но женщина от меня как-то отмахнулась, что толком ничего не знает, ей ее отец сказал. И все. Больше подробностей никаких.
Повторюсь, несколько минут я не понимала смысла написанных в сообщении слов. В голове просто колоколом звенело: «Ваш папа умер. Ваш папа умер. Ваш папа умер». А потом я впала в истерику. Я стала вспоминать предыдущие события, наш последний разговор, и воспоминания снежным комом накручивались в моей голове, а потом этим огромным и тяжелым комом просто вышибли мое сознание напрочь. Пару дней я провела в забытье, беспомощно пытаясь влиться в работу, общаться как раньше и жить как раньше. Но у меня не получалось. Я думала и рассуждала: «Я не видела этого человека с восьми месяцев, почему же я так страдаю? Почему у меня сердце болит? Почему у меня слезы льются?». Потом открывала старые диалоги в соцсетях, пролистывала старые сообщения с папой, и в этот момент у меня пришло сожаление, что я не так писала, не то отвечала и вообще: почему я испугалась? Почему?! Зачем я сделала это?! Ведь тогда все могло быть иначе, а что сейчас? Сейчас я опоздала! Я судорожно пыталась вырвать те моменты небольшого общения в 2016 году и впихнуть их в настоящее время, мысленно отрицая факт смерти. Факт… А может, перепутали?!
Чуть позже, немного успокоившись, я попросила папу прийти ко мне во сне, если он и правда умер, и рассказать мне, что же случилось. И в ту ночь сон был странноватый… Несколько картин сменились одна за другой, как кадры фильмов: сначала я оказалась в Великой Знаменке напротив дома родителей отца. Дом старый, просевший, заколочены окна – видно, что жители давно покинули его. Я стою и заглядываю в щели сквозь доски, а жители села смеются надо мной: «Что ты стоишь и ждешь? Там давно нет никого!». Потом резко кадр меняется, мне показывают старую темную квартиру, где бегом тушат лампы, так как начинается авианалет. Еще один кадр: снова опустевший дом, рядом молоденькая светловолосая женщина, винтажная прическа у нее (как в 40-х годах локоны закручивали). Она улыбается мне и говорит: «Успокойся, твой папа жив». Потом последний кадр: маленькая птичка вальдшнеп подбегает ко мне, и я пою ее водой. На этом сон обрывается.
Вообще, так сложилось, что я привыкла доверять своим снам – интуиция, знаки, подсказки в моей жизни появляются часто. У меня появилась надежда, что мой отец все-таки жив, да и потом: на следующий день мне написал знакомый моего отца, рассказал, как когда-то в армию провожали, какое время было… И уж очень он засомневался в его смерти. Помню, он написал тогда: «Точно?!». И это слово, эти восклицательные и вопросительные знаки бегущей строкой пробежали в моих мыслях, и в тот момент меня просто переклинило. Я воспряла духом, просто мгновенно, просто резко. С того дня поиски начались с новой силой, более серьезно, более масштабно. Я должна была узнать все, во что бы это мне ни стало. Так оставлять все это больше нельзя.
В поисках мне помогал мой друг Алексей Тимошенко, для меня просто Леша, просто барон Нортон, а я просто Рысь – так теперь мы шутим после своих ников на сайте мистических историй. Он не просто сочувствовал, а мгновенно стал участником этих «боевых» действий – отправил запрос в Министерство юстиции, чтобы узнать, жив ли мой отец, или нет. Но для этого тоже пришлось попотеть и переполошить мою бабушку – требовались документы для подтверждения родства, и только у бабушки хранятся копии старого свидетельства о рождении. Ответ от Минюста можно было ждать долго, а я ждать не могла и тут же вспомнила о Татьяне Гебель – раньше мы общались на мистическом сайте всяких историй из жизни, потом через пару лет столкнулись на другом сайте по этой же тематике, и я узнала, что она активно занимается сеансами погружения в прошлые жизни. Практикует сама и помогает другим, потому я незамедлительно обратилась к ней – больше не просмотреть свои жизни, а пообщаться с душой отца, пообщаться с родом, так сказать, и многое для себя уяснить. Для многих это покажется ерундой, но именно в это я не призываю вас верить, но этот сеанс мне во многом помог, пусть и чуть позже.
Но уяснить, честно, не получилось – видения являлись одно за другим и давали больше вопросов, чем ответов. У меня сохранилась запись на диктофоне, если кому интересно, можете послушать. На сеансе ко мне из родственников по линии отца не явился, вместо этого я увидела старинный меч с красной плетеной веревочкой на рукояти, который быстро крутится в воздухе, все ускоряясь и ускоряясь, а затем он резко уходит в землю. Потом я некоторое время не видела ничего, только гладкий камушек, из которого сочилась вода и стекала в землю. Водянистый такой камушек. Потом я подняла глаза и увидела на ветке сову. Не знаю, как это объяснить, как передать. Для нашего обывателя, который живет материальным миром, что доказано только наукой, сложно будет это понять, но я почувствовала, что это – мой отец. Я заплакала и потянула к нему руки. Сова начала ластиться, топорщить свои крылья, затем пару взмахов – и передо мной стоял отец уже в человеческом облике. Я не видела его четко: только фигуру, у которой не было лица – как некий серый туман с черным контуром головы. Он был одет в костюм, а его руки как будто были связаны. Настало время тяжелого для меня вопроса: я спросила у отца, жив ли он. Он дал странный ответ: то кивал головой, то отрицал, словно говоря, что не мертв, но и не жив. Но, вопреки всей этой неоднозначности, я верила, что мой отец не умер. Потом я увидела проезжающий поезд и кивок отца, мол, садись. Я послушно села. Внутри было не очень людно, вдали сидели люди, но мое внимание привлек один странный человек. Я сейчас не помню, что я у него спрашивала, надо слушать запись, но вел он себя странно, качался вперед-назад, я от него почувствовала какую-то вину, но вида он был нездорового, сумасшедшего. Поезд же привез меня… ВНИМАНИЕ: в дом родителей отца, в ТОТ самый – из моего сна, когда я просила папу прийти. И снова я оказываюсь перед этим домом, смотрю в эти окна и испытываю непреодолимое желание обойти этот дом и зайти внутрь, что я и сделала. Внутри не было мебели: голые облезлые стены, полусгнившие полы, только через заколоченные окна пробиваются лучи солнца. А перед входной дверью погреб без крышки, я заглядываю в этот погреб и вижу, что он почти доверху заполнен грязной и мутной водой. Я чувствую, что там лежит что-то важное, но посмотреть не могу – в воде плавала огромная змея. Потом мне слышится голос – откуда-то из другой комнаты: «Андрюшка виноват… Из-за него все…». И этот же голос рассказал мне о человеке, которого я встретила в поезде, что он тоже виноват и замешан в делах с Андреем, но разбираться мне в этом уже нет смысла, не нужно рыться в семейной памяти отца – все мертвы. На этом сеанс не закончился, я там многое узнавала, но сюда писать не буду, ибо та информация была уже не об отце.
В тот же день я написала знакомому, который занимается картами Таро, попросила его помочь мне. Спустя время он мне написал: «У меня выпали плохие карты: одиночество, болезнь». Я расстроилась, но духом не упала.
Вы меня простите за такое длинное повествование, я не хочу упустить важных деталей. И поймите меня: когда человек ищет, когда человек надеется – он использует все ресурсы, абсолютно все, которые возможно; все, в которые когда-то, может, даже и не верил. Так делала и я.
После Леша подкинул мне идею порыться в открытых реестрах Украины. Многие из них были на украинском языке, который я, к сожалению, не понимаю, потому рылись мы вместе: и в должниках, и в списке судимых, и в телефонных справочниках. Однако ни в одном не было результата, но буквально на следующий день я наткнулась на справочник жителей Украины пятнадцатилетней давности, и, о, удача, нашла там отца и адрес проживания, в котором числились еще почившие дед Николай, бабушка Полина и дядя Андрей. Устаревшие данные не помешали нам выйти на местонахождение отца. Я написала адрес в группе во «ВКонтакте» Великой Знаменки и спросила, кто там живет с просьбой отписаться мне. Ответ тоже пришел очень быстро – написала женщина, с очень большой осторожностью. Я даже уже пожалела, что написала ее адрес «на весь Ипатьевский двор» - сейчас еще подумает, что я претендую на дом и прочее, прочее. Но все обошлось, она рассказала мне, что не помнит, кто продал ей дом, и кому продали его родители моего отца – это было очень давно, что владельцев сменилось много, а о настоящих хозяевах и не очень уж помнят. К счастью, она знала о моем отце кое-что: сказала, что в Знаменке он давно не живет и переехал в село Водяное (Каменско-Днепровский район). Эта новость была тогда одной из самых важных – появился шанс найти отца живым. Если он переехал в Водяное, значит та женщина, которая сообщила о его смерти, что-то напутала. И еще тогда у меня мелькнула мысль-сравнение: водянистый камень в видении на сеансе и село Водяное, Каменка… Не это ли знак?
Потом я точно так же, как и с Великой Знаменкой, написала в группе поселка Водяное, что разыскиваю отца, разместила его фотографию и попросила помощи. Написала везде, где только можно. Вскоре мне стали отписываться жители Водяного - мужчину, похожего на моего отца, каждый день видели в центре поселка и в магазине, куда он часто приходил за покупками. Все указывало на то, что он все-таки жив, а та женщина из Великой Знаменки ввела меня в заблуждение. Случайно или намеренно? Вот в чем только вопрос. Но как же тогда случайно? Стали бы вы говорить такие тяжелые и непроверенные на 100% вещи человеку, который надеется и ждет?
Я попросила откликнувшихся людей передать отцу, что я его разыскиваю, сожалею о том, что сделала тогда, прошу за все прощения и хочу начать наши отношения сначала. Я все хочу начать сначала. Очень. Они обещали встретиться с ним и сказать ему об этом, но все как-то не складывалось.
С момента вести о якобы смерти и до новости о поселке Водяное прошла неделя. Ровно неделя стремительных событий. Все завертелось так быстро, будто кассета на перемотке, но вот в тот момент, когда отец вроде как бы и найден, кассету как «зажевало». Шел день за днем, новостей не было. Я переживала, что отец затаил на меня обиду и больше не хочет общаться, упорно трясла всех жителей села на предмет того, есть ли какие-нибудь вести. От отчаяния я сильно упала духом. Меня вообще ничто не интересовало: ни работа, ни сон, ни еда. Я засыпала и просыпалась с телефоном в руках. Только поддержка друзей помогла мне выдержать все это и не сорваться в безнадежное отчаяние.
А поводы впасть в отчаяние у меня имелись. Никто из тех людей, к которым я обратилась, так и не смог устроить мне встречу с ним – ну как, встречу, хотя бы выход на связь. Один мужчина дал мне надежду, что якобы отцу уже передали, он знает, что я его ищу, но он потерял телефон и на связь выйти не может. Мужчина позвонил мне по Вайберу, трудно говорил на русском, но убедил меня, что мой отец скоро должен связаться со мной. "Он вас в сети так... Шукае, шукае. Хлопцы говорят, он о вас постоянно, о вас".
Но потом опять ни ответа, ни привета. Вся радость пропала. Чем дольше я не получала никаких новостей об отце, тем сильнее верила, что он не желает общаться со мной, или те люди просто обознались, а мой отец и правда умер. Я корила себя за то, что испугалась общаться с ним в 2016 году, а теперь, вероятно, потеряла его навсегда, и все мои поиски – это просто бессмыслица. Знаки, интуиция… Я просто, может, приплетаю к событиям то, чего по факту нет? Мой воспаленный мозг от расстройства сам додумывает то, чего не было и в помине?
Надежда найти отца оставила меня. Я просто лежала и слушала грустные песни и плакала от душевной боли, не желая вообще куда-то выходить и что-либо делать, только на работе и для других я надевала маску спокойствия и старательно делала вид, что все хорошо. В один из дней тоскливого ожидания я крутила известную песню Юрия Лозы “Мой плот”. С двух часов дня и до шести вечера. Песню я перематывала на припев, который потом выложила у себя на страничке «ВКонтакте». Мой папа любит песни 80-90х, потому я слушала их последнее время, а «Плот» меня давно уже цепляет. Эту запись увидел Леша и сказал, что сегодня напевал припев из песни “Мой плот”, хотя песню и вообще творчество Лозы он не переваривает, а тут что-то само собой пришло и «пластинку» в голове заело. Я тогда грустно усмехнулась – опять совпадения, опять знаки? Так тонко проникнуться моим подавленным настроением и угнетенным душевным состоянием через разделяющее нас расстояние. Неужели мои эмоции и мысли как-то передались ему? Но лучше бы они передались папе, но, похоже, он ничего не чувствует. Вообще. Конечно, этот случай с Лешей немного отвлек меня от мрачных мыслей, но ненадолго.
Прошел уже почти месяц с начала поисков отца, а я так мало продвинулась в этом. Отец неизменно игнорировал меня, все усилия связаться были тщетны. Люди, обещавшие помочь мне найти его, рассказывали мне каждый свою версию, и эти версии между собой никак не клеились: то отца не видели месяц, то он в другом городе, то вроде в начале октября был, то пропал, то в магазин заходит каждый день. Говорили, что он сидел в тюрьме за кражу, что сильно пьет и часто уходит в запой, что занял в долг крупную сумму денег, не может расплатиться и скрывается. Все эти рассказы смахивали на деревенские слухи, в чем меня и убеждали друзья. Я понимала, что они могут быть правы, но сама думала иначе: отец молчит, все деревенские слухи уже больше походят на правду.... В небольших поселках все друг друга знают, любые новости разносятся быстро, и ничего ни от кого не скроешь. Развеять мои сомнения мог только отец. Но он молчал.
Запутанность ситуации сводила меня с ума. Я была на грани нервного срыва. Пропал интерес к прежним хобби и увлечениям, я продолжала безвылазно сидеть дома, исключая работу, на которой приходилось снова натягивать маску «все хорошо». Целыми днями я не отходила от телефона в надежде, что отец позвонит, а вечерами, так и не дождавшись звонка, безуспешно пыталась заснуть. Окружающие - друзья и родные - видели, что со мной происходит неладное и пытались вырвать меня из депрессии. Коллега с работы подарила мне билеты на хоккейный матч, несколькими дней спустя мой молодой человек повел меня в ресторан. Друзья из других стран и городов тоже не бросали меня. За всю жизнь я не получала столько помощи и поддержки от других людей. За что огромное спасибо. Вы тоже читаете это и знайте: вы были мне опорой в те дни. Когда я пишу это, я хочу сказать, как важно в такой ситуации для человека поддержка. Это переломный момент и без дружеского плеча все может быть разрушено.
Ближе к концу месяца я была истощена. Психологически, эмоционально, да вообще полностью... Одно разочарование осталось вместо надежд. Решительность моя куда-то улетучилась. В успешный исход поисков отца больше не верилось, и сил держаться дальше у меня не осталось. Из Водяного не поступало никаких известий. Все жители поселка, отозвавшиеся на мою просьбу о помощи, перестали отвечать на мои сообщения. Я убедила себя в том, что они нашли моего отца и передали ему, что я разыскиваю его, но он отказался общаться со мной, и они просто не знали, как мне об этом сказать. Да еще Леша напомнил мой сеанс: «Помнишь, твой отец явился тебе без лица, как призрак? И на твой вопрос ответил неоднозначно? Вот и сейчас так же: он как призрак – мы не можем его поймать. Он вроде жив и вроде бы нет».
В отчаянии, делая последний рывок, я выложила в группе поселка последнее объявление о поиске отца, снова написала каждому из тех людей с вопросом, почему отец не решается на разговор со мной - и снова не получила внятных ответов. Удалось выяснить только, что моего отца видели на рынке в Каменке, он сказал, что уже связался со мной. Днем позже он заходил в сельмаг в Водяном и повторил то же самое - что поговорил со мной. Все надежды рухнули. «Он наврал это затем, чтобы от него отстали! Все теперь ясно!» - в сердцах крикнула я. Отец не хотел общаться со мной. У меня опустились руки. Я не могла поверить: такие быстрые поиски, столько подсказок и знаков, такой водоворот событий… и… все зря? Ну как же так?! Как же так…
Мой молодой человек, видя мои страдания, тоже себе места не находил. Я в упор не замечала его, просила за это прощения. А однажды Вадим сказал мне: «Знаешь, это твой отец. Он никогда не будет отталкивать тебя. Просто пойми его. Он не видел тебя практически с рождения, а тут ты, уже взрослая, прикладываешь такие усилия и находишь его. Он в смятении. Пойми его чувства. Просто надо подождать». Бабушка тоже вторила: "Чтобы твой отец да с тобой не разговаривать? Не-е-е-ет, нет. Он никогда так не сделает, а вот то, что он в смятении и шоке - да. Дай ему время, подожди".
Ну а дальше случилось то, на что я уже и не надеялась. Отец позвонил мне 18 октября. Свой телефон он потерял, связаться со мной ему помогли люди, у которых он живет.
Когда ему передали трубку, все слова, которые я хотела сказать, махом вылетели из моей головы. А когда он сказал «Алло», я замолчала на секунду, выдавила слово «папа» и тут же разрыдалась, просила у отца прощения за то, что оттолкнула его тогда. Я так была рада слышать его голос, что это он, что вот он, живой! Я не опоздала, нет, не опоздала! Он утешал меня: «Ну что ты, солнышко. Все хорошо, ты у меня умница. Извини, что сразу не мог ответить. Шороху ты тут, конечно навела. Я так рад услышать тебя». Голос у него был такой мягкий, успокаивающий. Родной. Никакими словами мне не передать вам того чувства счастья, того облегчения и детского восторга, которые я ощутила, услышав его по телефону. Потом слова полились из меня потоком, я говорила, говорила, говорила… Взахлеб, боясь, будто все не успею сказать. Рассказала и про поиски, и про ту женщину, которая сказала о его смерти, на что он мне сказал: «Юлечка, я такой женщины не помню, но ты все верно сделала. Надо слушать свое сердце, а не посторонних людей – в наше время никому верить нельзя».
Мы еще говорили, что на эмоциях, честно, я даже забыла, о чем. Сейчас мы созваниваемся, и я планирую поездку к отцу, и уже ничто и никто меня не остановит. Ту женщину я удалила из контактов и не стала ничего выяснять. А смысл? Дядя Андрей мертв, бабушки Полины и деда Николая уже тоже нет в живых… Если она к ним имела отношение, то все это умерло вместе с ними, а сказанное ей о моем отце, совершенно не важно уже – намеренно то или нет – я ей прощаю.
Простите меня за долгое изложение, может, за какие ошибки, но не в этом дело… Я просто хочу, что бы вы помнили и знали: никогда не отчаивайтесь. Всегда верьте в себя, оставайтесь решительными, и не прекращайте бороться за то, что вы желаете обрести, что потеряли когда-то. Никогда не бывает слишком поздно, бывает уже не надо – как говорят. Может, то ложное известие и было нужно, чтобы до меня дошло, что я могу потерять. Ведь тогда внутри меня что-то пробудилось, именно тогда я поняла, что люблю своего отца. Все равно какого, все равно, что не видела, но люблю. А связь есть, не только душевная. Каждый день, глядя на себя в зеркало, я как будто вижу своего отца – я так похожа на него. Бывает же такое…
В общем, чудеса случаются, но лишь тогда, когда вы готовы идти до конца, не сдаваясь и не теряя надежды. Много слов можно сказать, много можно рассуждать, но все истинное живет в вашем сердце и в сердце ваших родителей, какими бы они ни были.
На этом все. Спасибо прочли мою историю и уделили ей время.
Автор - Юлия Корнева (Lynx).
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:14
Причина: Название заменено на оригинальное, добавлено фото.
Сегодня, 16:14 by ARTEMIDAПросмотров: 266Комментарии: 1
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