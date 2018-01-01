Николай Чудотворец

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 133 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:51 by

Как мне казалось, я была у свекра любимой невесткой. Свекровь периодически мне докладывала, что он ей говорил о том, как вкусно я готовлю. А вообще он был молчун. Когда он болел, у него диагностировали рак мозга, то выводить себя за руку на улицу без скандала он позволял только мне. Остальных невесток он или игнорировал, или качал головой и мычал, показывая всем видом, что не пойдет.Мой свекор умер через несколько месяцев после рождения моей дочери.Дочери было 5 лет, когда у неё периодически резко очень сильно начинал болеть живот. В основном это случалось вечером или ночью. Мы вызывали скорую помощь, нас везли в отделение хирургии, там брали анализы, ощупывали, оставляли до утра в больнице. Утром отправляли домой, так как, во-первых живот уже не болел, во–вторых все показатели по анализам были в норме.Так было и в ту злополучную декабрьскую ночь с воскресенья на понедельник. Она подошла ко мне около 3 часов ночи и сказала, что у неё очень сильно болит живот. Опять вызвали скорую. Опять нас привезли в приемное отделение хирургии.Нас принял хирург и медсестра. В приемном покое отчетливо пахло спиртом. Конечно, экспертизу их состояния никто не проводил, но они явно в этот вечер злоупотребили. Хирург осмотрел дочь и сказал, что это обычные колики. Он отправил мою дочь на клизму. После процедуры дочь в туалет так и не сходила. Я сидела испуганная, дочь лежала у меня на руках и тихо постанывала. Хирург сказал, что надо сделать вторую клизму, так как у нее возможно очень сильный запор. В то время я свято верила врачам, даже выпившим.После второй процедуры состояние дочери только ухудшилось, в туалет она так и не сходила.На все-таки положили в хирургию. Дочь иногда приоткрывала глаза, произносила: «Мамочка», и опять их закрывала. Она даже уже не стонала. Я продолжала свято верить хирургу.Обычно заведующий хирургическим отделением (об этом мне потом доложили медсестры) приходил в понедельник к 9 утра, так как плановых операций в этот день не проводилось. В этот день, на удивление всему медперсоналу (что тоже мне потом было несколько раз сказано) он пришел где-то около 7.30.Узнав про то, что ночью положили ребенка с такими симптомами, он пришел в палату, быстро осмотрел мою дочь и сказал: «Срочно в операционную».Мою дочку увезли. Я спросила у медсестер, какой диагноз ей поставили? Они ответили, что аппендицит. Узнав, что операция длится минут 40, я пошла к лифтам ждать своего ребенка. Прошел час, я поинтересовалась, почему так долго? Медсестра только пожимала плечами. Каталку из лифтов вывезли через два часа. В это время я была на другом конце коридора. Подбежав к санитарам, я увидела, что каталка пуста. Я спросила:- А где мой ребенок?- В реанимации.Земля ушла из-под ног и мир перестал существовать.Оказалось, что у нее был аппендицит, и когда ей сделали две клизмы по настоянию пьяного хирурга, он просто лопнул в брюшную полость. И если бы не пришедший рано заведующий, то …В реанимацию нас не пускали, все разговоры велись через полуоткрытую дверь.На следующий день нас вызвал заведующий реанимации и поинтересовался, умирал ли у нас кто-нибудь. Мы ответили, что да. Тогда он произнес «Процентов девяносто, что она не выживет». Я только и нашла, что спросить: «А что теперь делать?» Его фраза меня сильно удивила. «Мы делаем все, что можем, а вы идите в церковь» Это был 1993 год. После развала Союза в нашем городе год назад построили церковь. В бога тогда если и верили, то как-то со стеснением. Открыто, как сейчас, туда никто еще не ходил.На улице под – 30, я, чтобы не встречать людей, которые будут задавать вопросы, почему я зареваная, пешком, вдоль реки, шла через весь город в церковь. Мой супруг от этих походов отказался. Приду, смотрю на Николая Чудотворца (это я потом узнала, что это он, его икона была просто напротив входа) и прошу «Пожалуйста, не забирай мою дочку!». И так три дня по несколько часов. На третий день стою, плачу, прошу и тут вдруг сквозь слезы вижу: мне с иконы этот дядька головой кивнул и улыбнулся. Я оторопела. Подумала: «Ну все, от горя крыша поехала».Приходим в реанимацию, а нам говорят: «Так только недавно ваш дедушка приходил, спрашивал про состояние девочки». Мы оторопели. Объяснили, что у нас из дедушек никого нет. Спросили, как выглядел. Сказали, что невысокого роста, среднего телосложения, лысоватый. По описаниям у нас таким был покойный свекор. Но так как это звучало как бред, то мы пропустили это мимо ушей. Придя следующий раз в реанимацию, мы услышали: «Ваша девочка пришла в себя, мы её завтра переводим в хирургию».Кто приходил к моей дочери до сих пор для меня загадка, так как забрав ее из реанимации, хотелось просто быть рядом с ней и никуда не отпускать.Хирурга сняли с ночных дежурств и с дежурств на скорой помощи . Он остался работать только в детской поликлинике. Больничный выдал на месяц, хотя когда ребенку 5 лет – это не положено. На подпись ему больничный у меня забирала медсестра прямо в коридоре.

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