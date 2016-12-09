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Истории из жизни / Сны

Бутылочный крест

Рассказала соседка по купе – пожилая интеллигентная женщина – Нина Андреевна. Мы проболтали с ней большую часть суток, которые коротали в дороге, и напоследок она поделилась со мной историей своей молодости. Дальше от первого лица.

Виктор сделал мне предложение, когда я училась последний месяц в техникуме и жила еще на съемной квартире. Он был самым красивым парнем из всех, кого я когда–либо видела. Серьезность была в нем какая-то не по годам, хотя и был он моложе меня. Заботливость, которую я никогда не замечала в других парнях: он всегда беспокоился - не устала ли я, не замерзла ли, не голодна. И, главное, чувствовала, что любит он меня по-настоящему, да и я была от него без ума.

И вот, накануне нашего похода в ЗАГС, снится мне мой покойный брат-близнец Никита (умер в 10 лет). Будто мы с ним дети: бегаем, играем, смеемся. Никитка протягивает мне на ладошке крестик такой прозрачный - точно из стекла, но не литой, а как бы слепленный из стеклянных трубочек и без распятия. Впрочем, я не успела его хорошо разглядеть - брат приложил свою ладонь к моей груди, и крестик во мне словно растворился. А Никитка засмеялся и как даст мне в лоб щелбан! А потом второй!
Я от неожиданности и обиды закричала и проснулась.

На следующий день мы с Виктором подали заявление в ЗАГС и договорились, что он придет ко мне вечером после работы отметить это событие. Но романтического вечера не получилось. Виктор пришел навеселе и принес с собой бутылку водки (как позже выяснилось, другого алкоголя он не признавал). Эту бутылку он выпил один, встал из-за стола… и рухнул на пол.
Он лежал передо мной, запрокинув голову, раскинув руки в стороны и как-то странно вытянув носки. И свет фонарей с улицы так освещал его, что он показался мне неживым и словно остекленевшим. «Вот он, твой крест!» - мелькнуло у меня в голове.
Эх, мне бы, дурехе, бежать от него тогда, но говорю же, любила без памяти, да и от судьбы, видно, не убежишь.

Прожили вместе мы два года. Пил Виктор безбожно. Не мог без дрожи смотреть на бутылку, в любой компании, на любом застолье пил без остановки, пока не валился замертво под стол. В общем, напивался моментально, хотя и трезвел всегда на удивление быстро.
Я не могла понять, откуда у двадцатилетнего парня такая страшная тяга к алкоголю? Виктор как-то признался, что его отец начал ему подносить стаканы, когда Витя только в школу пошел. Очень его папашу забавляли кривляния пьяного ребенка.
Просветы в запоях бывали у Виктора очень редко и недолго. Дольше всего он держался, когда за мной ухаживал. Я-то думала, что он вообще непьющий…

В тот день Виктора привели домой его собутыльники, прислонили к стеночке в коридоре и быстренько смылись. В общем, все как обычно. Я закрыла за ними дверь и прошла на кухню, чтобы ужин приготовить.
Минут через 10, развернувшись от плиты, я лицом к лицу столкнулась с Виктором, который занес надо мной руку с молотком…
Очнулась я в больничной палате.

Врачи мне говорили, что это маловероятно, но я уверена, что Виктор в какой-то момент сумел совладать с нарастающим безумием. Потому что никто, кроме него, не мог вызвать скорую и открыть дверь, которую я закрыла на замок. Хорошо, что хоть это он успел сделать.

Когда приехали врачи, они нашли на кухне два тела: меня с пробитой головой и сраженный апоплексическим ударом труп Виктора.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:09
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел
Сегодня, 11:19 by ninikkaПросмотров: 1 006Комментарии: 16
+27

Ключевые слова: Крест удар бутылка алкоголь муж авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:29
+5
Группа: Комментаторы
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Комментариев: 1 937
Вот так жуть, как они так кроются когда ухаживают, и силы ведь есть и устоять могут, а потом начинают петь что не могут, больные мол. Не болезнь это, а распущенность. Брат во сне предупредил, как смог. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#2 написал: conjure one
Сегодня, 12:07
+7
Онлайн
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Комментариев: 1 780
«Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать» (Екклесиаст, 1:15).

Перефразированный вариант этой ветхозаветной мудрости звучит так: "Горбатого исправит могила, а упрямого дубина" . Чувства чувствами, но и голову не нужно терять в делах амурных. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:56
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Комментариев: 1 939
Может всё же покойный брат спас? Мы же на мистическом сайте
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#4 написал: Летяга
Сегодня, 13:00
+10
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Комментариев: 6 467
сраженный апокалипсическим ударом труп Виктора.

Каким-каким ударом? Апокалипсическим? А что это за зверь такой? Я только апоплексический удар знаю, который сейчас принято называть инсультом.
Историю плюсанула. Любовь зла, а козлы этим пользуются.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#5 написал: Полина)))
Сегодня, 13:01
0
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#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:05
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 939
Цитата: Летяга
сраженный апокалипсическим ударом труп Виктора.

Каким-каким ударом? Апокалипсическим? А что это за зверь такой? Я только апоплексический удар знаю, который сейчас принято называть инсультом.
Историю плюсанула. Любовь зла, а козлы этим пользуются.

Меня тоже слово насторожило, но я так торопилась… joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#7 написал: фергю сон
Сегодня, 13:34
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Ничего удивительного в удержании от алкоголя нет - Любовь мощная сила, которая может изменить все...
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#8 написал: ninikka
Сегодня, 13:37
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[quote=Летяга]Онлайн
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сраженный апокалипсическим ударом труп Виктора.
Каким-каким ударом? Апокалипсическим? А что это за зверь такой? Я только апоплексический удар знаю, который сейчас принято называть инсультом.
Ну, разумеется, апоплексический))). Я понадеялась, что модератор увидит все ошибки

Цитата: Tigger power
Вот так жуть, как они так кроются когда ухаживают, и силы ведь есть и устоять могут, а потом начинают петь что не могут, больные мол. Не болезнь это, а распущенность. Брат во сне предупредил, как смог. Плюс

Не судите строго, парень не по своей вине начал пить. Даже Нина Андреевна на своего покойного мужа зла не держит
Зарегистрирован: 7.03.2015
#9 написал: Lynx
Сегодня, 13:38
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Публикаций: 309
Комментариев: 1 797

сраженный апокалипсическим ударом труп Виктора.
Каким-каким ударом? Апокалипсическим? А что это за зверь такой? Я только апоплексический удар знаю, который сейчас принято называть инсультом.
Ну, разумеется, апоплексический))). Я понадеялась, что модератор увидит все ошибки


Я тоже на автомате прочитала, не увидела сперва. Исправила.
На модераторов надейся, а сам не плошай.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#10 написал: Talisha
Сегодня, 13:49
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Даже если не по своей вине парень пить начал, то продолжал - уже по своей. От таких бежать надо.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#11 написал: Летяга
Сегодня, 13:52
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Комментариев: 6 467
Цитата: Lynx
не увидела сперва

А мы вообще так читаем:

И даже так:

Чем выше скорость чтения, тем ниже вероятность заметить ачипятку. И чем интереснее история.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#12 написал: Lynx
Сегодня, 13:58
+1
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Публикаций: 309
Комментариев: 1 797
Цитата: Летяга
Цитата: Lynx
не увидела сперва

Чем выше скорость чтения, тем ниже вероятность заметить ачипятку. И чем интереснее история.

Лена, я не умею медленно читать, если я медленно читаю - наоборот, мне не очень понятно confused
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#13 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:10
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Комментариев: 818
А Никитка засмеялся и как даст мне в лоб щелбан! А потом второй!
Вот два года только и прожили вместе...
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#14 написал: ана аю
Сегодня, 14:49
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Вот такая любофф! Ну раз крест такой бутылочный у женщины, значит и второй муж не лучше первого будет. Плюс!
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#15 написал: Spivachka
Сегодня, 16:06
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Комментариев: 6
А никого не напрягло, что отец ребенку бухло давал. Он же его в могилу свел. Как он раньше не умер-то? Бедный парень.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#16 написал: Niko7
Сегодня, 21:06
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Комментариев: 20
Цитата: Black Bagira
А Никитка засмеялся и как даст мне в лоб щелбан! А потом второй!
Вот два года только и прожили вместе...

А я решила, что Никита предупредил о двух ударах по голове молотком...
Зарегистрирован: 18.07.2016
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