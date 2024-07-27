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Дурдом

red-антипиратский вирус?

Характеристика:
Название: red
Формат: приложение (exe)
Размер: 84,4 мегабайт
Класс: крайне-опасный
Распространение: 2012-2014 год,среди сайтов с пиратским контентом (обычно встречался в файлах "торрент" с играми)
Он поражал только операционную систему "windows"

История:
Данная программа встречалась в пиратских мультимедийных и игровых контентах,которые скачивались с многих пиратских сайтов с программами,после их установки,на рабочем столе появлялась "red",где было на иконке красное мессиво.
Иконка вируса
red-антипиратский вирус?
Этот вирус работает как "логическая бомба"
Он может открыться автоматически через пару секунд,или вообще не открыться.
После запуска файла,появляется окно с синим экраном смерти с очень громким писком.
red-антипиратский вирус?
Вскоре после этого, программа закрывается и позже,перезагружается система,во время перезагрузки,снашивается операционная система "windows",после сноса, появляется экран,где там гласит "fear,hatred,pain,man is cured and there's no salvation of him", можно перевести как "страх, ненависть,боль человек проклят и для него нету спасения",после этого, операционная система больше не функционирует.
red-антипиратский вирус?
И по левому нижнему углу, можно понять,что данный вирус был создан в 2012 году.
Анализ и разбор файла:
Данный вирус был написан на java script,а синий экран смерти в приложении,был взят с первой операционной системы windows,и этот вирус с периода 2014 года,больше нигде не встречается во всяких пиратских сайтов,но если сайт был давно заброшен от 2012-2014 года,то вирус подхватить возможно.
Также,была создана безопасная версия файла,где там снос системы и звука были удалены
Ссылка на безопасную версию: https://disk.yandex.ru/d/_9n7BPFlSGVqgA


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 14:47 by Kiruza710Просмотров: 104Комментарии: 0
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Ключевые слова: Вирус windows торрент авторская история

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