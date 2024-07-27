red-антипиратский вирус?Характеристика:
Название: red
Формат: приложение (exe)
Размер: 84,4 мегабайт
Класс: крайне-опасный
Распространение: 2012-2014 год,среди сайтов с пиратским контентом (обычно встречался в файлах "торрент" с играми)
Он поражал только операционную систему "windows"
История:
Данная программа встречалась в пиратских мультимедийных и игровых контентах,которые скачивались с многих пиратских сайтов с программами,после их установки,на рабочем столе появлялась "red",где было на иконке красное мессиво.
Этот вирус работает как "логическая бомба"
Он может открыться автоматически через пару секунд,или вообще не открыться.
После запуска файла,появляется окно с синим экраном смерти с очень громким писком.
Вскоре после этого, программа закрывается и позже,перезагружается система,во время перезагрузки,снашивается операционная система "windows",после сноса, появляется экран,где там гласит "fear,hatred,pain,man is cured and there's no salvation of him", можно перевести как "страх, ненависть,боль человек проклят и для него нету спасения",после этого, операционная система больше не функционирует.
И по левому нижнему углу, можно понять,что данный вирус был создан в 2012 году.
Анализ и разбор файла:
Данный вирус был написан на java script,а синий экран смерти в приложении,был взят с первой операционной системы windows,и этот вирус с периода 2014 года,больше нигде не встречается во всяких пиратских сайтов,но если сайт был давно заброшен от 2012-2014 года,то вирус подхватить возможно.
Также,была создана безопасная версия файла,где там снос системы и звука были удалены
Ссылка на безопасную версию: https://disk.yandex.ru/d/_9n7BPFlSGVqgA
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 14:47 by Kiruza710Просмотров: 104Комментарии: 0
Ключевые слова: Вирус windows торрент авторская история