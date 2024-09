red-антипиратский вирус?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47

Причина: Изменен раздел.

Kiruza710 Просмотров: 104 Комментарии: 0 -1 Вчера, 14:47 by

Характеристика:Название: redФормат: приложение (exe)Размер: 84,4 мегабайтКласс: крайне-опасныйРаспространение: 2012-2014 год,среди сайтов с пиратским контентом (обычно встречался в файлах "торрент" с играми)Он поражал только операционную систему "windows"История:Данная программа встречалась в пиратских мультимедийных и игровых контентах,которые скачивались с многих пиратских сайтов с программами,после их установки,на рабочем столе появлялась "red",где было на иконке красное мессиво.Этот вирус работает как "логическая бомба"Он может открыться автоматически через пару секунд,или вообще не открыться.После запуска файла,появляется окно с синим экраном смерти с очень громким писком.Вскоре после этого, программа закрывается и позже,перезагружается система,во время перезагрузки,снашивается операционная система "windows",после сноса, появляется экран,где там гласит "fear,hatred,pain,man is cured and there's no salvation of him", можно перевести как "страх, ненависть,боль человек проклят и для него нету спасения",после этого, операционная система больше не функционирует.И по левому нижнему углу, можно понять,что данный вирус был создан в 2012 году.Анализ и разбор файла:Данный вирус был написан на java script,а синий экран смерти в приложении,был взят с первой операционной системы windows,и этот вирус с периода 2014 года,больше нигде не встречается во всяких пиратских сайтов,но если сайт был давно заброшен от 2012-2014 года,то вирус подхватить возможно.Также,была создана безопасная версия файла,где там снос системы и звука были удаленыСсылка на безопасную версию: https://disk.yandex.ru/d/_9n7BPFlSGVqgA

Ключевые слова: Вирус windows торрент авторская история

Другие, подобные истории: