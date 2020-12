“That’s all, folks!”

В детстве я очень сильно любил всякие чёрно-белые мультфильмы по типу Микки-Мауса и прочие. Самым моим любимым персонажем мультфильмов был старый добрый Кот Феликс, который всегда смешил меня и радовал. Почти все серии с ним я запомнил практически наизусть, причём не только оригинальные, но и разные интерпретации. Однако одна из них оказала на меня в детстве очень неприятное и жуткое впечатление и даже чуть не травмировала мою психику.То была одна из пародийных адаптации Кота Феликса, котора называлась «Cartoon Cat». Этот эпизод был записан на кассету, лежавшую среди всякого хлама в оставленных вещах. Её нашёл мой отец, который искал там потерявшиеся некоторое время назад ключ от мастерской. Он искал его там, но вместо него нашёл ту самую кассету, на которой маркером были написаны всего два слова - «Cartoon Cat». Без какой либо даты и подписей. Увидев такое название отец вспомнил, что мне нравились всякие мультики про котов и он решил взять её домой, дабы показать мне.Придя домой, он отдал кассету маме, а сам убежал обратно искать ключ. Мама вставила кассету в проигрыватель и тоже ушла - она писала всякие бланки и у неё было не так много времени для работы.Я же уселся смотреть мультфильм, поскольку в свои 6 лет я пока не знал, чем ещё заняться. Мультфильм начался с классической, чёрно-белой заставки, как в диснеевских анимациях. Мультяшным шрифтом были написаны слова «CARTOON CAT PRESENT - EPISODE 3 ‘Cats and Mouse’»(Мультяшный кот представляет - эпизод 3 ‘Кошки-мышки’). Я немного удивился тем, что мультфильм начинался сразу с третьего эпизода, но позже не думал об этом.В следующей сцене, под весёлую мелодию демонстрируется персонаж, очень похожий на Феликса, но с круглой головой и более «2д-шным» видом. У него большие глаза и широкая улыбка, маленькие уши и нос, отдалённо похожий на пятачок. Этот кот выглядел так карикатурно и нелепо, словно он был как бы «тестовым» образцом. Он, смотря в экран, произносит такие слова: «Hello kids! Today I will show you how to catch annoying mice! Look very carefully!»(Привет детишки! Сегодня я покажу вам, как ловить надоедливых мышей! Смотрите очень внимательно!). Дальше он идёт куда-то в сторону (фон за ним белый, возможно это стены дома), и находит небольшую норку, из который высовывается мышонок и показывает первому язык. Кот улыбается и достаёт молоток из-за спины, замахивается но не попадает и молоток рикошетит с ним назад. Мышонок смеётся, подбирает молоток и даёт коту по голове, после чего обратно скрывается в своей норе. Это мне чем-то напомнило те мультфильмы про Тома и Джерри, с похожим сценарием. Я даже рассмеялся из-за этого.Кот скалится и достаёт кусок сыра, поднося его в норе. Мышонок, повинуясь запаху сыра выбирается оттуда и идёт с закрытыми глазами за ним. Тут же кот ловит мышонка в лапы и удерживает, но тот выскальзывает, бежит к норе и опять прячется там.Так повторяется ещё два раза, каждый раз кот использует новую тактику, но все они проваливаются. Наконец в третий раз он ловит мышонка на большом куске сыра и при этом заколачивает нору доской. Он хватает мышонка и тот пытается вырваться.А вот дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. Кот держит мышонка лапами в белых перчатках и улыбается, говоря фразу «So you got caught!»(Вот ты и попался!). После этого его род внезапно изменяется, вместо нарисованного рта теперь там очень реалистичная пасть с человеческими зубами в два ряда и оттуда стала течь какая-то субстанция. Позже эта субстанция ещё и приобрела красный цвет, что было просто невозможно, ведь картинка телевизора тогда была бесцветной. Глаза стали выглядеть, как две белые дуги, не выражающих абсолютно никаких эмоций. А после он взял и откусил голову тому мышонку, при этом раздался громкий хруст. Я испугался и хотел было позвать маму, но тут картинка стала целиком цветной и сменилась на что-то более жуткое. Стали появляться изображения искалеченных людей, которые очень сильно меня напугали. Весёлая мелодия сменилась душераздирающими воплями людей и бешеной долбёжкой по пианино, которая просто сводила меня с ума. Я закричал и стал звать маму так громко, как мог. Тут всё стихло и в следующей сцене показывают того кота на темном фоне. Его рот пропитан кровью, а глаза смотрят прямо на меня... Он постоял пару секунд и сказал вот что: «Good kids don't act like mice»(Хорошие детки не ведут себя, как мышки.) После этого в комнату вбегает мама, а на экране уже показывается чёрно-белая надпись: “That’s all, folks!” (Вот и всё, ребятки!)Я со слезами в глазах попытался объяснить маме, что увидел в этом проклятом эпизоде, после чего попросил перемотать назад, чтобы показать ей. Однако в этот самый момент плёнку зажевало и касета испортилась навсегда. После этого её уже никак нельзя было восстановить, как бы мы не пытались. Кассета пошла в помойку, а мне после этого больше года снились кошмарные сны с этим чёртовым котом. Он стоял в темноте, с окровавленным ртом и смотрел мне в глаза, произнося фразу «Вот и всё, Девид!»Я до сих пор не знаю, что это было и как это вообще объяснить. Спустя много лет я пробывал поискать про тот мультфильм информацию в интернете, но никто о нём ничего не слышал и не видел его.Я до сих пор сплю плохо, ведь мне всегда кажется, что тот кот всё время следит за мной, наблюдает и ждёт. Ждёт, когда я ночью выйду на улицу, чтобы сожрать меня, как того мышонка...

Ключевые слова: Кот мультфильм потерянный эпизод авторская история

