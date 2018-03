Кто главные герои ??? Тейлз, Накалз, Эггман, Тейлз и Соник.exe, Все.



Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 1 Начало или Выживание Тейлза

Sonic.Exe: Nightmare BeginningПеред рассказомРекомендую всем сыграть в эту игру ссылка на игру:https://gamejolt.com/games/sonic-exe-nightmare-beginning/229832Начинаем рассказКак-то раз смотрел gamejolt и стол вводить. В поисковике сайта слова sonic.exe и стал. Смотреть результаты поиска, и нашел, эту Игру и скачал, на английском языке и запустил, Игра начиналась, с заставки из первого соника. Подождал 15 секунд и экран потух, но экран. Не потух, а включился выбор сохранения, из, Третьего соника и был свободный выбор там. Были Тейлз, Наклз, Эггман и всё персонажи. И я выбрал Тейлза и раздался смех неизвестно откуда и появился надпись HILL ACT 1 и началасьКотсцэна Тейлз летел, на торнадо говорил, что-тоСебе под нос, а потом через 10 секунд началПриземлятся и я начал идти я вспомнил-то, что видел ролик насчёт чёрного кольца я простоПошел сначала увидел трупы и чтобы я взялЧёрное кольцо я пошел назад я и взял чёрноеДля открытья специальной часть прохожденияИгры и я пошел дальше через 2 минуты, и я достиг конца уровня, но быстро меня догналСоник и он что-то сказал, и у Тейлза начали, работать хвосты, и он начал быстро идти ноПотом появился соник.экзе и появилась надписьHIDE AND SIKE ACT 1 был фон из третьего соникИ было, хорошо не было, огня я пошел немногоИ пошел назад и увидел, попытку у меня, стало3 попытки потому-то я взял попытку на уровнейHILL ACT 1 и я пошел дальше а потом я увидел соника я подошел и он что-то сказал и ТейлзАвтоматически побежал, а потом что-то сказалИ я услышал взрыв, а потом уровни изменилсяКолоссально фон, музыка они изменились и всёЗавертелось, и я нажал, кнопку вправо и ТейлзСтал бежать и я стал удерживать кнопку вправоИ раздался смех с неоткуда, и началась мелодияОкончания воздуха в воде, но Тейлз не был в воде он бежал и упал и появился надпись HIDE AND SIKE ACT 2. И Тейлз падал и не погиб, а остался в живых и я стал удерживать кнопкуВлево и Тейлз стал идти, но немного шаговПрошел и увидел соника.экзе он стоял и смотрелКак соник смотрел, на большое кольцо оно стало, красным, а потом соник прыгнул в кольцоИ оно стало, синим, и я удерживал, кнопку потомНажал прыжка, и я очутился в другом месте, а потом я заметил,соника он стал, смотреть на Тейлза я, потом стал бежать и соник тоже летел за мной потомя прибежал к ближайшему кольцо соник попалв кольцо оно стало, синим я не стал, ждать, и прыгнул и Тейлз попал в часть локаций YOU CAN’ RUN стал, идти вперёд нашел, кольцо и прыгнули Тейлз выжилКонец рассказаСкоро будет вторая часть рассказа.

