Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 1 Начало или Выживание Тейлза

Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 1 Начало или Выживание ТейлзаSonic.Exe: Nightmare Beginning
Перед рассказом
Рекомендую всем сыграть в эту игру ссылка на игру:
https://gamejolt.com/games/sonic-exe-nightmare-beginning/229832
Начинаем рассказ
Как-то раз смотрел gamejolt и стол вводить. В поисковике сайта слова sonic.exe и стал. Смотреть результаты поиска, и нашел, эту Игру и скачал, на английском языке и запустил, Игра начиналась, с заставки из первого соника. Подождал 15 секунд и экран потух, но экран. Не потух, а включился выбор сохранения, из, Третьего соника и был свободный выбор там. Были Тейлз, Наклз, Эггман и всё персонажи. И я выбрал Тейлза и раздался смех неизвестно откуда и появился надпись HILL ACT 1 и началась
Котсцэна Тейлз летел, на торнадо говорил, что-то
Себе под нос, а потом через 10 секунд начал
Приземлятся и я начал идти я вспомнил-то, что видел ролик насчёт чёрного кольца я просто
Пошел сначала увидел трупы и чтобы я взял
Чёрное кольцо я пошел назад я и взял чёрное
Для открытья специальной часть прохождения
Игры и я пошел дальше через 2 минуты, и я достиг конца уровня, но быстро меня догнал
Соник и он что-то сказал, и у Тейлза начали, работать хвосты, и он начал быстро идти но
Потом появился соник.экзе и появилась надпись
HIDE AND SIKE ACT 1 был фон из третьего соник
И было, хорошо не было, огня я пошел немного
И пошел назад и увидел, попытку у меня, стало
3 попытки потому-то я взял попытку на уровней
HILL ACT 1 и я пошел дальше а потом я увидел соника я подошел и он что-то сказал и Тейлз
Автоматически побежал, а потом что-то сказал
И я услышал взрыв, а потом уровни изменился
Колоссально фон, музыка они изменились и всё
Завертелось, и я нажал, кнопку вправо и Тейлз
Стал бежать и я стал удерживать кнопку вправо
И раздался смех с неоткуда, и началась мелодия
Окончания воздуха в воде, но Тейлз не был в воде он бежал и упал и появился надпись HIDE AND SIKE ACT 2. И Тейлз падал и не погиб, а остался в живых и я стал удерживать кнопку
Влево и Тейлз стал идти, но немного шагов
Прошел и увидел соника.экзе он стоял и смотрел
Как соник смотрел, на большое кольцо оно стало, красным, а потом соник прыгнул в кольцо
И оно стало, синим, и я удерживал, кнопку потом
Нажал прыжка, и я очутился в другом месте, а потом я заметил,
соника он стал, смотреть на Тейлза я, потом стал бежать и соник тоже летел за мной потом
я прибежал к ближайшему кольцо соник попал
в кольцо оно стало, синим я не стал, ждать, и прыгнул и Тейлз попал в часть локаций YOU CAN’ RUN стал, идти вперёд нашел, кольцо и прыгнул
и Тейлз выжил
Конец рассказа
Скоро будет вторая часть рассказа.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:01
Сегодня, 06:42 by Com665Просмотров: 37Комментарии: 0
Ключевые слова: Sonic.exe Gamefan игра авторская история