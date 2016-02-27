Тайна деревенской тропинки

conjure one Просмотров: 800 Комментарии: 22 +19 Сегодня, 12:34 by

Ещё одна история от коллеги по работе. По его просьбе я немного сохранил стиль изложения, отдавая должное давним воспоминаниям. А теперь само повествование:«В самом начале девяностых я с радостью закончил первый класс. Наступили долгожданные каникулы, и к нам в город приехал дедушка, чтобы забрать меня к себе в деревню на отдых.Весь день незаметно пролетел в сборах, поэтому выехали мы поздновато. С автовокзала добрались автобусом до нужной остановки недалеко от районного центра С. Дальше шли пешком по засеянным кукурузой полям, за которыми виднелись берёзовые и осиновые посадки.Наконец мы вошли в деревню, и вскоре показался наш дом с пристроенной к нему терраской. Выкрашенная в зеленый цвет, она делилась на две неравные части. Первая, с огромным окном, больше напоминала комнату, где стояла кровать, тумбочки, висели вешалки под одежду. Вторая часть была маленькой, чем-то сродни тамбуру для выхода на улицу. В ней также было окно - оно выходило на тропинку, тянувшуюся вдоль домов до самого колодца. Электричества в терраске не было.Дома нас встретила бабушка. «У меня давно всё остыло. Где вас, оглашенных, носит?» - строго спросила она, но тут же заулыбалась. Мы стали обниматься, посыпались вопросы. Дед снял с плеч рюкзак с городскими гостинцами. Бабушка отправила нас мыть руки, но умывальник оказался пуст, как и вёдра под воду. Бабушка поохала и протянула мне пустые вёдра, велев помочь деду.Мы вышли на улицу и по тропинке отправились к колодцу. У ближайшего дома на лавочке сидел пожилой мужчина.- Здорово, Кузьмич, - дед протянул руку соседу.- И тебе не хворать, Захарыч. А это ктой-то с тобой? Уж не внучок ли приехал?Я тоже поздоровался, держа в руках вёдра, которые почти касались земли. Кузьмич топором затачивал свежий черенок для лопаты. Старый, изношенный временем и нагрузками, лежал рядом. Кузьмич снова спросил:- Чегось так поздно-то приехали?- Так покамест в городе с делами управились, едва на последний автобус успели, - ответил дед.На улице всё больше вечерело. День не был солнечный, поэтому на деревню быстро наступала темнота. Мы распрощались с соседом, сходили за водой и вернулись домой, где за накрытым столом нас дожидалась бабушка.Дед поел первым и ушел в терраску. Я шустро допил чай, поблагодарил бабушку за ужин и последовал за ним. Через пару мгновений я был уже в тамбуре. Рядом дед откусывал пассатижами кусок проволоки, наверное, завтра что-то хочет починить. Я не стал ему мешать и решил посмотреть в окно сквозь занавеску на остатки вечерней зорьки.Сгустились сумерки. Луна сквозь тучи едва создавала ощущение видимости. Свет из окон нашего дома и соседних падал вытянутыми прямоугольниками на тропинку к колодцу, на траву и кусты. Но между этими просветами была темнота, в которой лишь слегка угадывались очертания деревенского антуража.Мне показалось? От дома Кузьмича прямо на меня по тропинке двигалась тень, своими очертаниями напоминающая человекоподобное существо. Сонливость, которая начала одолевать меня, пропала, я взбодрился, отодвинул на окне прозрачную занавеску и напряг зрение. Нет, мне не почудилось – по тропинке, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, шло… чудовище. На его непомерно широких плечах при полном отсутствии шеи сидела голова, а лапы были расставлены в разные стороны, словно они были готовы в любой момент схватить беспомощную жертву. Вид у тени был устрашающий. Меня окутал страх.- Дед, а дед, глянь, это кто там ходит?Дедушка подошел к окну, отодвинул занавеску, вгляделся в темноту и произнёс:- А-а, да медведь из лесу пришел.С этими словами он опустил занавеску обратно, а сам пошел в избу. Я же стал раздумывать, почему дед так спокойно отреагировал – медведь ходит по деревне, а ему всё равно. И что если он ошибся, и это вовсе не обычный лесной зверь, а настоящее чудище? Я ещё раз выглянул в окно. Увидел, что «медведь» почему-то развернулся и пошел по тропинке в обратную сторону, к колодцу.Я немного успокоился и бросился за дедом в избу, крепко захлопнув за собой дверь.- Дед, он к колодцу пошел, - почти шепотом сказал я.- Ну, побродит да в лес воротится, - ответил он зевающим голосом. Дед был спокоен. Бабушку, похоже, это происшествие тоже совсем не волновало. Они готовились ко сну, а я всё размышлял: как так, медведь в деревне, а всем до этого нет никакого дела. Хотя, может быть, он добрый, а вовсе не людоед, а может быть, даже цирковой, раз его здесь не боятся… Вскоре меня уложили спать, в доме погасили свет. Некоторое время я ещё поворочался с боку на бок, но усталость и установившаяся тишина сделали своё дело, и я задремал.Утро следующего дня выдалось светлым и тёплым. Я проснулся и сел на кровати. Бабушка протянула мне кружку парного молока. Выпив его, я окончательно пробудился. Встал, оделся и засобирался на манящий солнцем деревенский двор. Но не успел я открыть дверь, как снаружи послышался голос дедушки. Он разговаривал с соседом.- И как твой ревматизм? – спросил дед.- Да, видишь, лечусь помаленьку, - послышался чуть издали голос Кузьмича.Я вышел на улицу. Дед стоял у крыльца, а к нам по тропинке, тяжело переваливаясь с ноги на ногу и широко раскинув руки, двигался Кузьмич.- И что, помогает? – задал снова вопрос дед.- А то ж, - ответил Кузьмич. Не дойдя до нашего дома, он развернулся и также вразвалочку пошёл в обратную сторону. За спиной у него, под мышками, удерживаемый согнутыми локтями расположился старый черенок от лопаты…»

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