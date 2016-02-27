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Несерьезные истории / Истории из жизни

Тайна деревенской тропинки

Ещё одна история от коллеги по работе. По его просьбе я немного сохранил стиль изложения, отдавая должное давним воспоминаниям. А теперь само повествование:

«В самом начале девяностых я с радостью закончил первый класс. Наступили долгожданные каникулы, и к нам в город приехал дедушка, чтобы забрать меня к себе в деревню на отдых.

Весь день незаметно пролетел в сборах, поэтому выехали мы поздновато. С автовокзала добрались автобусом до нужной остановки недалеко от районного центра С. Дальше шли пешком по засеянным кукурузой полям, за которыми виднелись берёзовые и осиновые посадки.

Наконец мы вошли в деревню, и вскоре показался наш дом с пристроенной к нему терраской. Выкрашенная в зеленый цвет, она делилась на две неравные части. Первая, с огромным окном, больше напоминала комнату, где стояла кровать, тумбочки, висели вешалки под одежду. Вторая часть была маленькой, чем-то сродни тамбуру для выхода на улицу. В ней также было окно - оно выходило на тропинку, тянувшуюся вдоль домов до самого колодца. Электричества в терраске не было.

Дома нас встретила бабушка. «У меня давно всё остыло. Где вас, оглашенных, носит?» - строго спросила она, но тут же заулыбалась. Мы стали обниматься, посыпались вопросы. Дед снял с плеч рюкзак с городскими гостинцами. Бабушка отправила нас мыть руки, но умывальник оказался пуст, как и вёдра под воду. Бабушка поохала и протянула мне пустые вёдра, велев помочь деду.

Мы вышли на улицу и по тропинке отправились к колодцу. У ближайшего дома на лавочке сидел пожилой мужчина.

- Здорово, Кузьмич, - дед протянул руку соседу.
- И тебе не хворать, Захарыч. А это ктой-то с тобой? Уж не внучок ли приехал?

Я тоже поздоровался, держа в руках вёдра, которые почти касались земли. Кузьмич топором затачивал свежий черенок для лопаты. Старый, изношенный временем и нагрузками, лежал рядом. Кузьмич снова спросил:

- Чегось так поздно-то приехали?
- Так покамест в городе с делами управились, едва на последний автобус успели, - ответил дед.

На улице всё больше вечерело. День не был солнечный, поэтому на деревню быстро наступала темнота. Мы распрощались с соседом, сходили за водой и вернулись домой, где за накрытым столом нас дожидалась бабушка.

Дед поел первым и ушел в терраску. Я шустро допил чай, поблагодарил бабушку за ужин и последовал за ним. Через пару мгновений я был уже в тамбуре. Рядом дед откусывал пассатижами кусок проволоки, наверное, завтра что-то хочет починить. Я не стал ему мешать и решил посмотреть в окно сквозь занавеску на остатки вечерней зорьки.

Сгустились сумерки. Луна сквозь тучи едва создавала ощущение видимости. Свет из окон нашего дома и соседних падал вытянутыми прямоугольниками на тропинку к колодцу, на траву и кусты. Но между этими просветами была темнота, в которой лишь слегка угадывались очертания деревенского антуража.

Мне показалось? От дома Кузьмича прямо на меня по тропинке двигалась тень, своими очертаниями напоминающая человекоподобное существо. Сонливость, которая начала одолевать меня, пропала, я взбодрился, отодвинул на окне прозрачную занавеску и напряг зрение. Нет, мне не почудилось – по тропинке, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, шло… чудовище. На его непомерно широких плечах при полном отсутствии шеи сидела голова, а лапы были расставлены в разные стороны, словно они были готовы в любой момент схватить беспомощную жертву. Вид у тени был устрашающий. Меня окутал страх.

- Дед, а дед, глянь, это кто там ходит?

Дедушка подошел к окну, отодвинул занавеску, вгляделся в темноту и произнёс:

- А-а, да медведь из лесу пришел.

С этими словами он опустил занавеску обратно, а сам пошел в избу. Я же стал раздумывать, почему дед так спокойно отреагировал – медведь ходит по деревне, а ему всё равно. И что если он ошибся, и это вовсе не обычный лесной зверь, а настоящее чудище? Я ещё раз выглянул в окно. Увидел, что «медведь» почему-то развернулся и пошел по тропинке в обратную сторону, к колодцу.

Я немного успокоился и бросился за дедом в избу, крепко захлопнув за собой дверь.

- Дед, он к колодцу пошел, - почти шепотом сказал я.

- Ну, побродит да в лес воротится, - ответил он зевающим голосом. Дед был спокоен. Бабушку, похоже, это происшествие тоже совсем не волновало. Они готовились ко сну, а я всё размышлял: как так, медведь в деревне, а всем до этого нет никакого дела. Хотя, может быть, он добрый, а вовсе не людоед, а может быть, даже цирковой, раз его здесь не боятся… Вскоре меня уложили спать, в доме погасили свет. Некоторое время я ещё поворочался с боку на бок, но усталость и установившаяся тишина сделали своё дело, и я задремал.

Утро следующего дня выдалось светлым и тёплым. Я проснулся и сел на кровати. Бабушка протянула мне кружку парного молока. Выпив его, я окончательно пробудился. Встал, оделся и засобирался на манящий солнцем деревенский двор. Но не успел я открыть дверь, как снаружи послышался голос дедушки. Он разговаривал с соседом.

- И как твой ревматизм? – спросил дед.
- Да, видишь, лечусь помаленьку, - послышался чуть издали голос Кузьмича.

Я вышел на улицу. Дед стоял у крыльца, а к нам по тропинке, тяжело переваливаясь с ноги на ногу и широко раскинув руки, двигался Кузьмич.

- И что, помогает? – задал снова вопрос дед.

- А то ж, - ответил Кузьмич. Не дойдя до нашего дома, он развернулся и также вразвалочку пошёл в обратную сторону. За спиной у него, под мышками, удерживаемый согнутыми локтями расположился старый черенок от лопаты…»
Сегодня, 12:34 by conjure oneПросмотров: 800Комментарии: 22
+19

Ключевые слова: Тропинка деревня колодец чудище медведь авторская история

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 12:55
+3
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Репутация: (798|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 555
Прекрасный стиль изложения, читать было легко и приятно, ведь это ностальгия по детству, как старая добрая сказка, только быль. А вот в конце, вроде, и хорошо все, а другой стороны, это ж какими там методами Кузьмич лечился? Интересно...
От меня ++++
Зарегистрирован: 27.02.2016
 
#2 написал: Sniff
Сегодня, 13:22
+4
Группа: Авторы
Репутация: (57|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 713
Кузьмич, просто держал спину в неподвижности таким способом, чтобы уменьшить нагрузку.

История хорошая, +++

А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:47
+5
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Группа: Посетители
Репутация: (401|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 828
Старики - разбойники!))
Медведь, говорят пришёл, ну и что? smeh Побродит и в лес воротится! da
Главное, что все спокойны!
Напомнило фильм " Малая авиация" где главные герои прилетели на берег Белого моря и поселились в посёлке. А в посёлке , ходит медведь и потому все жители , вечером сидят по домам. Всё это так обыденно для поморов, ну ходит мишка,мы ему не мешаем, а он нам. И чего тут такого? dinozavr
++++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 14:00
+4
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Репутация: (401|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 828
Цитата: Sniff
Кузьмич, просто держал спину в неподвижности таким способом, чтобы уменьшить нагрузку.

История хорошая, +++

А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)


У нас, на севере Нижегородской области, по одну сторону дороги были поля кукурузные с разделительными берёзовыми перелесками, а с другой стороны клюквенные болота. В деревнях не росли яблони и вишни. Каждый август, набирали домой кукурузу, варили в солёной воде, ели. Сейчас нет колхозов, не пашут, поля заросли берёзой.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Sniff
Сегодня, 14:16
+5
Группа: Авторы
Репутация: (57|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 713
Цитата: ПИК НИК
Цитата: Sniff
Кузьмич, просто держал спину в неподвижности таким способом, чтобы уменьшить нагрузку.

История хорошая, +++

А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)


У нас, на севере Нижегородской области, по одну сторону дороги были поля кукурузные с разделительными берёзовыми перелесками, а с другой стороны клюквенные болота. В деревнях не росли яблони и вишни. Каждый август, набирали домой кукурузу, варили в солёной воде, ели. Сейчас нет колхозов, не пашут, поля заросли берёзой.


У нас кукурузы полно на Кубани, а рядом акации, тополя пирамидальные, всякая алыча с жерделой, а берез очень мало. На побережье их вообще на город пять штук, специально посаженных)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#6 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 14:31
+5
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 141
Цитата: Sniff
У нас кукурузы полно на Кубани, а рядом акации, тополя пирамидальные, всякая алыча с жерделой, а берез очень мало. На побережье их вообще на город пять штук, специально посаженных)

У вас прям красота! blush
А у нас вот, в Челябинской области, тоже по сторонам от дорог располагается то, что осталось от советских полей и зарастает это все березами и осинами. И между всей этой кутерьмой мелькают болота.

История приятная! Такая до боли детская, аж свое детство невольно вспоминается)))
много плюсов!
Зарегистрирован: 1.02.2019
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:33
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (58|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 832
Цитата: Sniff
А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)

И у нас в Беларуси такое зачастую увидишь
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: Sniff
Сегодня, 14:45
+3
Группа: Авторы
Репутация: (57|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 713
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Sniff
А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)

И у нас в Беларуси такое зачастую увидишь


Ну, у нас просто берез мало, другие деревья)

У вас прям красота! blush
А у нас вот, в Челябинской области, тоже по сторонам от дорог располагается то, что осталось от советских полей и зарастает это все березами и осинами. И между всей этой кутерьмой мелькают болота.

Ну, на Урале тоже красивая природа)
А у нас скоро тюльпанное дерево расцветет, вот где красотища. А потом глициния с Иудиным древом)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#9 написал: Элиния
Сегодня, 14:46
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 153
Неожиданная концовка, ай хорошая)) И чудесно, что у мальчишки плохого в воспоминаниях не будет. Плюс)))
Зарегистрирован: 5.05.2017
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 14:54
+1
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Репутация: (2140|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 353
Вот такими "страшилками" и запоминается детство шальное) история очень приятная +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#11 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:55
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (58|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 832
Цитата: Sniff
А у нас скоро тюльпанное дерево расцветет, вот где красотища. А потом глициния с Иудиным древом)

Поделитесь фото? А берёзовые рощи - это ДА! В них ощущение, что чище духовно становишься, Вся дурь из головы исчезает. А сколько в них света!
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#12 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:04
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 828
Цитата: Мать_Драконов
Цитата: Sniff
У нас кукурузы полно на Кубани, а рядом акации, тополя пирамидальные, всякая алыча с жерделой, а берез очень мало. На побережье их вообще на город пять штук, специально посаженных)

У вас прям красота! blush
А у нас вот, в Челябинской области, тоже по сторонам от дорог располагается то, что осталось от советских полей и зарастает это все березами и осинами. И между всей этой кутерьмой мелькают болота.

История приятная! Такая до боли детская, аж свое детство невольно вспоминается)))
много плюсов!



Хорошо, что Вы матушка, живёте в стороне от речки Теча! da А природа у нас похожая!
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#13 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 945
Какая трогательная история! После прочтения захотелось прослезиться и одновременно улыбнуться))). Надеюсь, дедушка больше ревматизмом не страдал. Вот уж всем тайнам тайна! Спасибо огромное, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#14 написал: Sniff
Сегодня, 15:11
+1
Группа: Авторы
Репутация: (57|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 713
Цитата: Light_a_dark
Цитата: Sniff
А у нас скоро тюльпанное дерево расцветет, вот где красотища. А потом глициния с Иудиным древом)

Поделитесь фото? А берёзовые рощи - это ДА! В них ощущение, что чище духовно становишься, Вся дурь из головы исчезает. А сколько в них света!


На вацап могу кинуть, сюда с телефона не могу ничего ставить, даже смайлов не умею(
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#15 написал: Pmariam
Сегодня, 16:17
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1126|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 2 926
Цитата: Sniff
а берез очень мало. На побережье их вообще на город пять штук, специально посаженных)
как я вам завидую со своим сезонным поллинозом. повырубала бы нафиг все березы. а самое гадкое то, что ребенку моему по наследству от меня передалось. С собой как-нибудь справлюсь. сыночка жалко ..пичкать таблетками
папа язвит: "конечно...ничего хорошего мама не могла дать ребенку"...

история добрая и замечательная
плюсы+++
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#16 написал: Black Bagira
Сегодня, 17:51
+3
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Комментариев: 1 294
Цитата: Sniff
А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)


У нас на Урале например так. Кукурузу садят на корм скоту, если летом много дождей, она вырастает в рост человека, а кругом берёзовые леса.Тоже початочки любим).Приятно читать деревенские истории, ай, да Кузьмич! Нетрадиционный метод лечения! А дедушка-шутник!

А что это за иудино дерево? Ща погуглю.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#17 написал: conjure one
Сегодня, 17:54
+2
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Комментариев: 2 541
Цитата: Sniff
А в каком регионе это было? Немножко удивляют кукурузные поля с березняком по соседству)


Это Рязанская область. Для нас характерен такой пейзаж)

ARTEMIDA,
Sniff,
ПИК НИК,
Мать_Драконов,
Light_a_dark,
Tigger power,
Элиния,
Ksenya078,
Pmariam,
Black Bagira,

благодарю за комментарии!
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#18 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:15
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Комментариев: 4 776
А дед верил, что это медведь, или же знал? crazy
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#19 написал: conjure one
Сегодня, 18:40
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Комментариев: 2 541
Цитата: зелёное яблочко
А дед верил, что это медведь, или же знал? crazy


Я думаю, дед понял, кто там разгуливает) fellow Но чтобы не объяснять ребенку подробности, свалил всё на медведя)
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#20 написал: Sniff
Сегодня, 19:16
0
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Комментариев: 713
А вдруг это был медведь?!)) А Кузьмич уже утром выгуливался?)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#21 написал: kusi
Сегодня, 19:25
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Интересная история) От меня океанический плюс.
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#22 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:38
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Цитата: Sniff
А вдруг это был медведь?!)) А Кузьмич уже утром выгуливался?)


Я думаю, Кузьмич, с наступлением сумерек, превращался в чудовище! Но, что бы не пугать внука, старики выдумали медведя.
Кто-то , когда то, пытался вонзить осиновый кол ему в сердце, чудовищу то бишь, но промахнулся и кол застрял под лопатками.
Так теперь и ходит, Кузьмич. Выдавая кол , за черен от лопаты. Мы, его раскусили. 489
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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