Шутка для друзей

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:00

Tigger power Просмотров: 28 Комментарии: 2 0 Сегодня, 10:00 by

Глазами обведя несмело всю комнату твою, Архип,Та галка жизнь и душу вверила тебе и безоглядноПрижИлась в доме, не мечтая боле о свободе,Но счастье длилось бедной птицы уж недолго.Собравшись в дальнюю дорогу, наш поэтИ похититель женских чувств и даже мыслей,Упаковал багаж немедля, сложив нехитрый скарб:Сиротку черепаху, шлем рогатый и самый длинный патронташ,Что дед оставил внуку в час последний.В коробку все сложил и в дальний путь отправил.А путь лежал тот к дому милой дамы, что сердце выкралаГероя нашего давно и меж ладоней ласково бросала.Но галка птица гордая - в пример орлу ее порой бы ставить,Минуту выбрала и в короб просочилась – мечт убийца.Коварная была с младых когтей и стервою слыла среди своих подружек.Замыслила недоброе давно – хотела приручить Архипа безвозвратноИ быть единственной, усладою презрев и старожилку черепаху.Прибыв на место, отряхнув налипшее …омно, та галка поджидать минуту села,А поезд славный с нашим молодцем уж близко подъезжал.И вот встречают гости, родственники, близкие, друзья,Проводят к девице, что в душу так запала, и щемит сердце - уж которые года!Девица тянет руки, призывая молодого, неужто прибыл - глаз услада, наконец…Но что, друзья, мы видим - и у галки есть душа, и сердце уж навеки там разбито.И на потребу темного нутра убить задумала соперницу та курва.Но Яблочко была мудра и, рассудив умело, примерила оружье тайное свое -Точнёхонько коварной галке по лбу пришлась чугунная та сталь, что дева наша бережет.Ведь то орудие завещано аж испокон веков любой хозяйке, что дорожит покоем.И вмиг пичуга изменилась и полюбила всех и вся вокруг, а свадьба наконец случилась!Там черепаха весело смеялась, надев старинный патронташИ птица черная, смиренья образец, всем чарки обновляла, сменив свой гордый нрав.К чему сия поэма: к тому, что в галке той давно уж поселился демон,Но славной кочергою был изгнан до поры на славу молодым.Мораль: прими любовь такой, какая есть, но будь, друг, начеку, ведь зло не дремлет!

Ключевые слова: Шутка любовь поезд авторский стих

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