Шутка для друзей

Шутка для друзейГлазами обведя несмело всю комнату твою, Архип,
Та галка жизнь и душу вверила тебе и безоглядно
ПрижИлась в доме, не мечтая боле о свободе,
Но счастье длилось бедной птицы уж недолго.
Собравшись в дальнюю дорогу, наш поэт
И похититель женских чувств и даже мыслей,
Упаковал багаж немедля, сложив нехитрый скарб:
Сиротку черепаху, шлем рогатый и самый длинный патронташ,
Что дед оставил внуку в час последний.
В коробку все сложил и в дальний путь отправил.
А путь лежал тот к дому милой дамы, что сердце выкрала
Героя нашего давно и меж ладоней ласково бросала.
Но галка птица гордая - в пример орлу ее порой бы ставить,
Минуту выбрала и в короб просочилась – мечт убийца.
Коварная была с младых когтей и стервою слыла среди своих подружек.
Замыслила недоброе давно – хотела приручить Архипа безвозвратно
И быть единственной, усладою презрев и старожилку черепаху.
Прибыв на место, отряхнув налипшее …омно, та галка поджидать минуту села,
А поезд славный с нашим молодцем уж близко подъезжал.
И вот встречают гости, родственники, близкие, друзья,
Проводят к девице, что в душу так запала, и щемит сердце - уж которые года!
Девица тянет руки, призывая молодого, неужто прибыл - глаз услада, наконец…
Но что, друзья, мы видим - и у галки есть душа, и сердце уж навеки там разбито.
И на потребу темного нутра убить задумала соперницу та курва.
Но Яблочко была мудра и, рассудив умело, примерила оружье тайное свое -
Точнёхонько коварной галке по лбу пришлась чугунная та сталь, что дева наша бережет.
Ведь то орудие завещано аж испокон веков любой хозяйке, что дорожит покоем.
И вмиг пичуга изменилась и полюбила всех и вся вокруг, а свадьба наконец случилась!
Там черепаха весело смеялась, надев старинный патронташ
И птица черная, смиренья образец, всем чарки обновляла, сменив свой гордый нрав.
К чему сия поэма: к тому, что в галке той давно уж поселился демон,
Но славной кочергою был изгнан до поры на славу молодым.
Мораль: прими любовь такой, какая есть, но будь, друг, начеку, ведь зло не дремлет!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00 by Tigger powerПросмотров: 28Комментарии: 2
Ключевые слова: Шутка любовь поезд авторский стих