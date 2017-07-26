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Несерьезные истории

Жажда

Как-то раз Архип вылез из гроба. Накинув халат китайского шёлка, прикурил трубку. Ленивой походкой подошёл к холодильнику, но, открыв дверцу, застыл в ужасе. Сердце ухнуло в груди, потом сорвалось куда-то вниз. Весь мир сузился в пульсирующую черно-красную точку. Катастрофа! Пива осталось менее полулитра… И как он мог проморгать это! Надо было срочно ехать за пивом.

Выйдя на улицу, Архип слегка удивился. Обычно он мало обращал внимания на окружающее. Но на сей раз что-то было не так. То ли краски дня слишком серые, то ли слишком пустынно на улицах.

Приехав в любимый супермаркет, Архип и там обнаружил почти полное отсутствие покупателей. Но самым ужасающим было то, что полки с пивом исчезли! Их попросту не было! Как и винно-водочного отдела. И при этом ни одного работника зала. Лишь за кассой восседала девица неопределенного возраста, но не в обычной униформе, а в каком-то чёрном балахоне. С меланхоличным видом она пилила свои длинные алые ногти.

— Извините!— робко обратился у ней Архип. — А где же пиво?

Девица презрительно оттопырила верхнюю губу:
— Мужчина, вы что, с Луны свалились? — визгливым голосом прокричала она. — Пиво у нас вне закона. Лучше вон пакетик молока купите, пока не позвонила куда надо. И проходите, не задерживайте!

Ничего не понимающий Архип в панике выбежал из магазина. Горе застило ему разум. Забыв про машину, несся он по улицам, как раненый бизон. Немногочисленные прохожие шарахались от него: вид его был страшен, в глазах - вселенская тоска.

И тут неожиданно на его пути возникли два амбала, с почти одинаковыми не запоминающимися лицами:
— Пивом интересуетесь, гражданин?

Дальше они почти ничего понять не успели. В немыслимо высоком прыжке, перекувыркнувшись в воздухе, Архип перелетел через амбалов, ухватив обоих одной рукой разом, раскрутил в воздухе и отшвырнул прочь. Жалобные крики стихли где-то вдали…

Архип почувствовал, что все его чувства обострились. Особенно нюх. Где-то на северо-западе еле-еле ощутимо пахло пивом. Ноги сами понесли Архипа в нужном направлении.

И вот она — вожделенная бочка с пивом! В нетерпении вскрыв бочонок, Архип, как умирающий, припал к живительному источнику. Мир на миг перестал существовать. А потом заметно изменился: появились радужные краски, запели соловьи. Но вдруг их пение переросло в какой-то омерзительный звук, он был непереносим, бил по барабанным перепонкам…

Резко дернувшись в гробу, Архип вынырнул из своего кошмара. Солнце клонилось к закату…

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:19
Вчера, 10:19 by зелёное яблочкоПросмотров: 114Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Гроб пиво странный мир жажда авторская история

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Вчера, 10:26
+4
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 388
Я первая, я первая!!!!! Талантливая у вас семейка)))) Что Arhip, что ты...
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 10:38
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1335|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 420
Начало творчеству положено!) вперед! +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Red Scorpion
Вчера, 10:41
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2993|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 320
... Солнце клонилось к закату... а спиртное после 23-00 запрещено продавать! Вот он попал, ибо не фиг так долго спать))
зелёное яблочко, твори дальше! Плюс..
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#4 написал: Космонасть
Вчера, 11:12
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (368|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 794
smeh Вот это да)) Вы с Архипом хорошо друг на друга влияете! История забавная,шутковая и написана очень хорошо) Твори дальше,не останавливайся на несерьёзных,думаю творческие и глубокие - твоё.++++++!
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#5 написал: Schwindler
Вчера, 11:47
+3
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (122|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 195
Ура-ура, шикарно!
Зарегистрирован: 3.02.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 12:04
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (726|0)
Публикаций: 57
Комментариев: 2 420
Цитата: Космонасть
думаю творческие и глубокие - твоё.++++++!

Может и моё. Но без мистики
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Летяга
Вчера, 17:24
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9491|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 910
Понеслась! Ура!
Не останавливаться!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#8 написал: Arhip
Вчера, 17:36
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (557|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 559
Пиво вне закона - самый страшный момент в истории fearful
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#9 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:55
+2
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Цитата: Arhip
Пиво вне закона - самый страшный момент в истории fearful

Я этого и добивалась.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:56
+1
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Комментариев: 6 116
smeh у меня нет слов, чтобы правильно оформить заявку на коммент....и как правильно некоторые здесь заметили: - Вы с Архипом хорошо друг на друга влияете! +++мой плюс десятый! smeh
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#11 написал: kusi
Сегодня, 00:10
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Группа: V.I.P.
Репутация: (2502|0)
Публикаций: 344
Комментариев: 6 723
Смеялась в голос! История просто супер! Прочитала на одном дыхании очень порадовала и сюжетная линия и изложение.От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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