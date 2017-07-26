Жажда

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:19

зелёное яблочко Просмотров: 114 Комментарии: 11 +11 Вчера, 10:19 by

Как-то раз Архип вылез из гроба. Накинув халат китайского шёлка, прикурил трубку. Ленивой походкой подошёл к холодильнику, но, открыв дверцу, застыл в ужасе. Сердце ухнуло в груди, потом сорвалось куда-то вниз. Весь мир сузился в пульсирующую черно-красную точку. Катастрофа! Пива осталось менее полулитра… И как он мог проморгать это! Надо было срочно ехать за пивом.Выйдя на улицу, Архип слегка удивился. Обычно он мало обращал внимания на окружающее. Но на сей раз что-то было не так. То ли краски дня слишком серые, то ли слишком пустынно на улицах.Приехав в любимый супермаркет, Архип и там обнаружил почти полное отсутствие покупателей. Но самым ужасающим было то, что полки с пивом исчезли! Их попросту не было! Как и винно-водочного отдела. И при этом ни одного работника зала. Лишь за кассой восседала девица неопределенного возраста, но не в обычной униформе, а в каком-то чёрном балахоне. С меланхоличным видом она пилила свои длинные алые ногти.— Извините!— робко обратился у ней Архип. — А где же пиво?Девица презрительно оттопырила верхнюю губу:— Мужчина, вы что, с Луны свалились? — визгливым голосом прокричала она. — Пиво у нас вне закона. Лучше вон пакетик молока купите, пока не позвонила куда надо. И проходите, не задерживайте!Ничего не понимающий Архип в панике выбежал из магазина. Горе застило ему разум. Забыв про машину, несся он по улицам, как раненый бизон. Немногочисленные прохожие шарахались от него: вид его был страшен, в глазах - вселенская тоска.И тут неожиданно на его пути возникли два амбала, с почти одинаковыми не запоминающимися лицами:— Пивом интересуетесь, гражданин?Дальше они почти ничего понять не успели. В немыслимо высоком прыжке, перекувыркнувшись в воздухе, Архип перелетел через амбалов, ухватив обоих одной рукой разом, раскрутил в воздухе и отшвырнул прочь. Жалобные крики стихли где-то вдали…Архип почувствовал, что все его чувства обострились. Особенно нюх. Где-то на северо-западе еле-еле ощутимо пахло пивом. Ноги сами понесли Архипа в нужном направлении.И вот она — вожделенная бочка с пивом! В нетерпении вскрыв бочонок, Архип, как умирающий, припал к живительному источнику. Мир на миг перестал существовать. А потом заметно изменился: появились радужные краски, запели соловьи. Но вдруг их пение переросло в какой-то омерзительный звук, он был непереносим, бил по барабанным перепонкам…Резко дернувшись в гробу, Архип вынырнул из своего кошмара. Солнце клонилось к закату…

Ключевые слова: Гроб пиво странный мир жажда авторская история

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