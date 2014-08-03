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Страшные Арты

Непроглядная тьма Андерса Роккума

Андерс Роккум (Anders Rokkum) — художник и иллюстратор из Бергена, Норвегия.

Картины Андерса наполнены мрачным настроением и страданиями. Напоминающие одновременно фильмы ужасов, старинные гравюры и современные постеры, его работы могут вызвать озноб и в то же время восторг.

Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума
Непроглядная тьма Андерса Роккума



Автор - SLOTH.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:30
Сегодня, 05:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Андерс Роккум (Anders Rokkum) художник иллюстратор гравюра графика

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:02
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 836
Комментариев: 8 947
Не поняла, чего здесь непроглядного. Рисунки как рисунки, даже не особо оригинальные.
Но всё всему соответствует, а потому плюс))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#2 написал: marzzz
Сегодня, 11:05
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (563|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 099
Техника интересная. Галактика и нити. Красиво.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#3 написал: Uralets85
Сегодня, 12:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 31
Прям баркериана пополам с Лавкрафтом... Интересно было бы увидеть таких персонажей в книгах, буде они были написаны.
Зарегистрирован: 4.02.2014
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