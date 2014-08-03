Непроглядная тьма Андерса Роккума













































Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 05:30 by

Андерс Роккум (Anders Rokkum) — художник и иллюстратор из Бергена, Норвегия.Картины Андерса наполнены мрачным настроением и страданиями. Напоминающие одновременно фильмы ужасов, старинные гравюры и современные постеры, его работы могут вызвать озноб и в то же время восторг.Автор - SLOTH.

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