Художник-металлист рисует картины безумия

Художник-металлист рисует картины безумияКен Сарафин - художник-иллюстратор и вокалист хеви-метал группы Vale of Pnath. Его иллюстрации похожи на картины Апокалипсиса, что он считает вполне естественным: ведь, по его словам, "музыканты, работающие в стиле хеви-метал, всегда изображают на обложках альбомов противоположность счастья и радости". Кен рисует обложки для альбомов собственной группы и других хеви-метал груп, а также иллюстрирует книги в жанре хоррора и постапокалипсиса.
Автор - Варвара Лютова.
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Сегодня, 22:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 0
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