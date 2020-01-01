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Страшно интересно

Художник-металлист рисует картины безумия

Кен Сарафин - художник-иллюстратор и вокалист хеви-метал группы Vale of Pnath. Его иллюстрации похожи на картины Апокалипсиса, что он считает вполне естественным: ведь, по его словам, "музыканты, работающие в стиле хеви-метал, всегда изображают на обложках альбомов противоположность счастья и радости". Кен рисует обложки для альбомов собственной группы и других хеви-метал груп, а также иллюстрирует книги в жанре хоррора и постапокалипсиса.

Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия
Художник-металлист рисует картины безумия

Автор - Варвара Лютова.
Источник.

Сегодня, 22:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кен Сарафин художник-иллюстратор картины Апокалипсиса хоррор

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