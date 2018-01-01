Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Художник-иллюстратор Владимир АржевитинХудожник Владимир Аржевитин о себе: "Родился в 1973 году, на Урале. Закончил театральный институт по специальности актера театра и кино в Екатеринбурге. Работал в театрах России, снимался в кино. Потом решил освоить новую для себя профессию иллюстратора. Сейчас иллюстрирую детские книги. Сотрудничаю с детскими журналами, такими как "Весёлые картинки" и так далее. Короче, активно рисую".
Домовой жилого дома - Доможил
Владимир Аржевитин является одним из тех замечательных художников, которые позволяют нам увидеть тех самых существ, о которых мы так много слышали, воочию.
Владимир Аржевитин не только талантливый художник, но и, судя по его веселой трактовке внешнего вида сказочных и мифологических героев, наделен недюжинным чувством юмора. Он не только показал нам, как он себе представляет всем известных персонажей народных сказок и мифов, он еще и новых героев насочинял, сообразуясь с нашими новыми жизненными реалиями.
Кикимора
Фея последнего зуба
Воструха
Домовой Вышуха
Моховик
Баба Яга
Домовой бани - Баенник (банник)
Шушь
Сова-колдун Вуду
Лесавка
Вазила
Боли-бошка
Жировик (Лизун)
Болотник
Сова-некромант
Полевой
Дед Бабай
Домовой - Дворовой
Шиш, шишица, шишига
Леший
Сова-алхимик
Домовой сарайный - Овинник
Автор статьи - amarok_man.
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Сегодня, 13:28 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 0
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