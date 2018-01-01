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Страшные Арты

Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Художник Владимир Аржевитин о себе: "Родился в 1973 году, на Урале. Закончил театральный институт по специальности актера театра и кино в Екатеринбурге. Работал в театрах России, снимался в кино. Потом решил освоить новую для себя профессию иллюстратора. Сейчас иллюстрирую детские книги. Сотрудничаю с детскими журналами, такими как "Весёлые картинки" и так далее. Короче, активно рисую".

Домовой жилого дома - Доможил
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Владимир Аржевитин является одним из тех замечательных художников, которые позволяют нам увидеть тех самых существ, о которых мы так много слышали, воочию.
Владимир Аржевитин не только талантливый художник, но и, судя по его веселой трактовке внешнего вида сказочных и мифологических героев, наделен недюжинным чувством юмора. Он не только показал нам, как он себе представляет всем известных персонажей народных сказок и мифов, он еще и новых героев насочинял, сообразуясь с нашими новыми жизненными реалиями.

Кикимора
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Фея последнего зуба
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Воструха
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Домовой Вышуха
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Моховик
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Баба Яга
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Домовой бани - Баенник (банник)
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Шушь
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Сова-колдун Вуду
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Лесавка
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Вазила
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Боли-бошка
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Жировик (Лизун)
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Болотник
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Сова-некромант
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Полевой
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Дед Бабай
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Домовой - Дворовой
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Шиш, шишица, шишига
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Леший
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Сова-алхимик
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Домовой сарайный - Овинник
Художник-иллюстратор Владимир Аржевитин

Автор статьи - amarok_man.
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Сегодня, 13:28 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 0
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Ключевые слова: Художник иллюстратор сказки нечисть творчество

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