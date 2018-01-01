Марина Ордынская (Marina Ordynskaya) - художник-иллюстратор

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:36 by

Марина Ордынская (Marina Ordynskaya) - мастер иллюстрации, работающий в техниках акварели, туши, акрила, цифровой графики, легко совмещающий эти техники в зависимости от поставленных задач. В её работах оживают герои сказок и легенд, создаются новые облики любимых героев, строятся фантастические замки, вырастают таинственные леса, звери обретают человеческие черты и вступают в диалог со зрителями. Мир иллюстраций Марины Ордынской – это мир волшебства, доброты и гармонии. Тексты литературных произведений приобретают новые черты, нарисованные для нас художником.Особенно много времени и творческих сил посвящено любимому делу: иллюстрированию детских книг. Среди них произведения К. И. Чуковского, Г. Х. Андерсена, О. Пройслера, Ш. Перро, сборники русских сказок, сказки народов мира и т.д.Книжная иллюстрация лишь часть творчества художника. Много лет Марина Ордынская была увлечена офортом во всём разнообразии его технических приёмов. Приглашаем познакомиться с её станковыми графическими работами.Автор - ophort.

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