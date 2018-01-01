«Алиса в Стране Чудес» - иллюстрации Джона Тенниела

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:06 by

Джон Тенниел (John Tenniel) - знаменитый художник-иллюстратор из Англии. Прославился серией рисунков для книг Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Издания с этими иллюстрациями публиковались практически во всех странах мира. Именно он придумал визуальные образы главных героев, и теперь мы представляем их такими, какими их изобразил Сэр Джон Тенниел. Внешний вид героев Тенниела стал настолько каноническим, что таковыми их изображают даже в мультфильмах и фильмах.Джон Тенниел родился в Лондоне 28 февраля 1820 года. С детства увлекался живописью. Обучался в Королевской Академии, которую бросил, так и не закончив. Впервые представил одну из своих работ в 1836 году, после чего стал регулярно выставляться и пользовался большим успехом у ценителей живописи. После трагического случая во время фехтования, в результате которого он потерял зрение на левом глазу, ему стало неудобно заниматься живописью, и он перешёл на графику. Первое издание, которое проиллюстрировал Джон Тенниел, стало «Книги английских баллад» Сэмюэла Холла. Особый успех ему принесли иллюстрации для книг Льюиса Кэролла.Поначалу Кэролл сам хотел проиллюстрировать свои произведения, однако издатель всё же посоветовал ему обратиться к профессиональному художнику. Так началось его сотрудничество с Джоном Тенниелом. По заказу писателя он создал 42 иллюстрации, которые до сих пор считаются идеальными, каноническими и непревзойдёнными. Эскизы рисунков были сделаны на бумаге, а затем перенесены на деревянные формы и их точные гальванопластические слепки, с которых и шла печать. После этого Тенниел проиллюстрировал вторую книгу Кэролла «Алиса в Зазеркалье». Известно, что писатель и художник постоянно спорили из-за образов, которые создавал иллюстратор, однако в итоге данный творческий дуэт стал одним из самых удачных решений в истории сотрудничества писателей и иллюстраторов.

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