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Страшные Арты

Динотопия художника Джеймса Герни

Джеймс Герни (James Gurney) - известный американский художник-иллюстратор, писатель. Родился в Калифорнии в 1958 году. Стал невероятно популярным после публикации книги со своими иллюстрациями, которая называется Динотопия. Данная книга в стиле фэнтези рассказывает об альтернативном мире, в котором динозавры не вымерли, а продолжают существовать и развиваться, причём вместе с людьми. Динозавры вместе с людьми построили свою цивилизацию и живут в мире и гармонии. Люди понимают язык динозавров, а динозавры понимают язык людей. В книге Джеймса Герни динозавры - это далеко не гигантские ящерицы, которые умеют только охотиться. Здесь они выступают наравне с людьми по уровню разума и мышления.

Фэнтези книга Динотопия стала очень популярна во всём мире ещё и благодаря оригинальным иллюстрациям Джеймса Герни. Являясь профессиональным художником, он дополнил свою книгу невероятно красивыми и красочными рисунками. Именно так автор и представляет свою Динотопию и предлагает нам увидеть её своими глазами. Свою любовь к динозаврам художник и писатель James Gurney объясняет их удивительной природой. Для нас эти доисторические существа являются одновременно и реальными и фантастическими. Если в других фантастических существ мы можем верить, но всё же сомневаться в их реальности, то в существовании динозавров сомневаться не приходиться.

Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни
Динотопия художника Джеймса Герни

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 27Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Джеймс Герни (James Gurney) художник иллюстратор динозавры

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:17
+2
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Комментариев: 2 220
+++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:40
0
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Комментариев: 7 597
Какие классные!
+++
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#3 написал: DRUID
Сегодня, 14:05
0
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Комментариев: 341
Да было-бы круто пробежать по пляжу, наперегонки с огромным диплодоком+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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