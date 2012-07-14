Динотопия художника Джеймса Герни

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 13:17 by

Джеймс Герни (James Gurney) - известный американский художник-иллюстратор, писатель. Родился в Калифорнии в 1958 году. Стал невероятно популярным после публикации книги со своими иллюстрациями, которая называется Динотопия. Данная книга в стиле фэнтези рассказывает об альтернативном мире, в котором динозавры не вымерли, а продолжают существовать и развиваться, причём вместе с людьми. Динозавры вместе с людьми построили свою цивилизацию и живут в мире и гармонии. Люди понимают язык динозавров, а динозавры понимают язык людей. В книге Джеймса Герни динозавры - это далеко не гигантские ящерицы, которые умеют только охотиться. Здесь они выступают наравне с людьми по уровню разума и мышления.Фэнтези книга Динотопия стала очень популярна во всём мире ещё и благодаря оригинальным иллюстрациям Джеймса Герни. Являясь профессиональным художником, он дополнил свою книгу невероятно красивыми и красочными рисунками. Именно так автор и представляет свою Динотопию и предлагает нам увидеть её своими глазами. Свою любовь к динозаврам художник и писатель James Gurney объясняет их удивительной природой. Для нас эти доисторические существа являются одновременно и реальными и фантастическими. Если в других фантастических существ мы можем верить, но всё же сомневаться в их реальности, то в существовании динозавров сомневаться не приходиться.Автор - blincov.

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