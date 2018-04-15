Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 14:55 by

Ещё один замечательный художник-славянист в копилку авторов, которые обращают своё творчество к славянским верованиям и древней истории. Невероятно красивые, живописные и поэтические работы, которые могут подарить новое понимание нашего прошлого и вдохновить на изучение настоящей истории. Владимир Сёмочкин изображает миропонимание славян в контексте языческих традиций. Древние Боги, духи, герои, обычаи, магия... Многие из тех, кто не знаком с языческой стороной древней Руси, могут открыть для себя в его работах много нового. Те же, кто знает об этом не понаслышке, утвердятся в своей позиции. Древняя Русь оставила для нас множество загадок и тайн, которые пытаются раскрыть историки, этнографы, археологи и учёные. Однако такие современные художники, как Светозар, как Максим Кулешов (Ладога), Вячеслав Назарук, Валерий (Радомир) Сёмочкин и многие-многие другие немало помогают нам в этом. Визуализация образа, который до того имелся только как написанное на бумаге - это то, что помогает нам более точно представить миропонимание наших предков, понять о чём они думали, какие у них были ценности, что они любили и против чего выступали.Сёмочкин Владимир Валерьевич (Святозар) родился в 1980 году в посёлке Ржакса Тамбовской области. Закончил Пермское профессиональное училище по специальности "живописец". Учился в Уральском филиале Российской Академии живописи, ваяния и зодчества на отделении живописи. В настоящее время проживает в Перми.Святозар (Владимир) Сёмочкин.Валькирия.Ведун.Властелин гор.Волхв.Дума Велигоя.Жива.Клятва Перуну.Купала.Лики Севера.Лики Севера.Лики Севера.Лики Севера.Лики Севера.О грядущем.Памятник обманутым наждам.Перун.Песнь Велеса.Род.Русич.Святобор.Семаргл.Стоящий у Солнца.Стражи Урала.Стрелы Перуна.Автор - blincov.

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