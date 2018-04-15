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Страшные Арты

Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Ещё один замечательный художник-славянист в копилку авторов, которые обращают своё творчество к славянским верованиям и древней истории. Невероятно красивые, живописные и поэтические работы, которые могут подарить новое понимание нашего прошлого и вдохновить на изучение настоящей истории. Владимир Сёмочкин изображает миропонимание славян в контексте языческих традиций. Древние Боги, духи, герои, обычаи, магия... Многие из тех, кто не знаком с языческой стороной древней Руси, могут открыть для себя в его работах много нового. Те же, кто знает об этом не понаслышке, утвердятся в своей позиции. Древняя Русь оставила для нас множество загадок и тайн, которые пытаются раскрыть историки, этнографы, археологи и учёные. Однако такие современные художники, как Светозар, как Максим Кулешов (Ладога), Вячеслав Назарук, Валерий (Радомир) Сёмочкин и многие-многие другие немало помогают нам в этом. Визуализация образа, который до того имелся только как написанное на бумаге - это то, что помогает нам более точно представить миропонимание наших предков, понять о чём они думали, какие у них были ценности, что они любили и против чего выступали.

Сёмочкин Владимир Валерьевич (Святозар) родился в 1980 году в посёлке Ржакса Тамбовской области. Закончил Пермское профессиональное училище по специальности "живописец". Учился в Уральском филиале Российской Академии живописи, ваяния и зодчества на отделении живописи. В настоящее время проживает в Перми.

Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин
Святозар (Владимир) Сёмочкин.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Валькирия.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Ведун.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Властелин гор.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Волхв.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Дума Велигоя.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Жива.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Клятва Перуну.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Купала.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Лики Севера.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Лики Севера.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Лики Севера.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Лики Севера.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Лики Севера.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

О грядущем.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Памятник обманутым наждам.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Перун.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Песнь Велеса.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Род.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Русич.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Святобор.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Семаргл.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Стоящий у Солнца.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Стражи Урала.


Художник-славянист Владимир (Святозар) Сёмочкин

Стрелы Перуна.


Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:55 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Владимир Сёмочкин художник-славянист Древняя Русь искусство духи магия

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 16:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 342
Я так понимаю, что это сын Валерия (Радомира) Семочкина. Тоже очень здоровские произведения.
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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