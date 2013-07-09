Сергей Свистунов - художник

Сергей Свистунов - художникУмопомрачительные рисунки русского художника Сергея Свистунова в стиле фэнтези и хоррор. Сергей настоящий мастер своего дела и без всяких сомнений может соревноваться с зарубежными художниками-фантастами в профессионализме. Его работы - это очень высокий уровень, как техники, так и необузданной фантазии. Демонические личности, инфернальные пейзажи, монстры, химеры и совсем уж непонятные существа. В общем, для любителей стиля изобразительного искусства фэнтези, этот художник станет приятным открытием.
Сергей Свистунов родился в 1985 году в одном из подмосковных городов.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:41
Вчера, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 2
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