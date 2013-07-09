Сергей Свистунов - художник

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 2 +3 Вчера, 20:03 by

Умопомрачительные рисунки русского художника Сергея Свистунова в стиле фэнтези и хоррор. Сергей настоящий мастер своего дела и без всяких сомнений может соревноваться с зарубежными художниками-фантастами в профессионализме. Его работы - это очень высокий уровень, как техники, так и необузданной фантазии. Демонические личности, инфернальные пейзажи, монстры, химеры и совсем уж непонятные существа. В общем, для любителей стиля изобразительного искусства фэнтези, этот художник станет приятным открытием.Сергей Свистунов родился в 1985 году в одном из подмосковных городов.Автор - blincov.

Ключевые слова: Сергей Свистунов русский художник фэнтези хоррор тёмное искусство

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