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Страшные Арты

Сергей Свистунов - художник

Умопомрачительные рисунки русского художника Сергея Свистунова в стиле фэнтези и хоррор. Сергей настоящий мастер своего дела и без всяких сомнений может соревноваться с зарубежными художниками-фантастами в профессионализме. Его работы - это очень высокий уровень, как техники, так и необузданной фантазии. Демонические личности, инфернальные пейзажи, монстры, химеры и совсем уж непонятные существа. В общем, для любителей стиля изобразительного искусства фэнтези, этот художник станет приятным открытием.

Сергей Свистунов родился в 1985 году в одном из подмосковных городов.

Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник
Сергей Свистунов - художник


Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:41
Вчера, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Сергей Свистунов русский художник фэнтези хоррор тёмное искусство

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Комментарии

#1 написал: Iprit
Вчера, 20:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (1642|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 587
просто жуть!
Зарегистрирован: 9.07.2013
  
#2 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 356
Реалистичные рисунки такие. Посмеялся над картиной, где дьявол управляет людьми, которые держат планшетник, как марианетками)) +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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