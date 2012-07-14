Художник Angus McBride - Мифы

Художник Angus McBride - МифыАнгус МакБрайд (Angus McBride) - английский художник-иллюстратор. Ранее на нашем сайте вы уже могли видеть работы этого художника в публикации "Ангус МакБрайд художник исторического жанра". В прошлый раз вы могли видеть лишь одну из сторон творчества данного художника. Однако Angus McBride занимается не только детальным воссозданием исторических сцен и батальных сражений. Во всём мире этот автор больше знаменит, как художник в стиле фэнтези.
Ангус МакБрайд, как художник, тяготеющий к историческому жанру, и здесь не отступает от своих вкусов и предпочтений. Многие его работы в стиле фэнтези в какой-то степени также являются историческими. Существа, которые населяют его рисунки, картины и иллюстрации, родились не в его голове, а уже многие столетия, а может, даже и тысячелетия, живут в мифах и преданиях различных народов мира.
Домовые, кентавры, лешие, оборотни и многие другие существа не дают покоя многим даже современным людям. Как бы ни продвинулась вперёд цивилизация людей, человек ни на минуту не забывает о существах, которые живут "поблизости". Сколько ни пытались переубедить людей в их существовании различные скептики и атеисты, доказать, что этих существ не бывает ещё никому не удалось. По этой причине творчество таких художников всегда интересно и любопытно, ведь только так можно посмотреть и на время представить себе, как могут выглядеть эти герои сказок, мифов, легенд и преданий.
Грифоны.
Домовой.
Кентавры.
Леший.
Маленький народец.
Минотавр.
Неистовый гон.
Оборотень-вервольф.
Полевики.
Сатиры.
Сирены-русалки.
Царь нагов.
Циклопы.
Шэду.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 1
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