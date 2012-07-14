Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Художник Angus McBride - Мифы

Ангус МакБрайд (Angus McBride) - английский художник-иллюстратор. Ранее на нашем сайте вы уже могли видеть работы этого художника в публикации "Ангус МакБрайд художник исторического жанра". В прошлый раз вы могли видеть лишь одну из сторон творчества данного художника. Однако Angus McBride занимается не только детальным воссозданием исторических сцен и батальных сражений. Во всём мире этот автор больше знаменит, как художник в стиле фэнтези.

Ангус МакБрайд, как художник, тяготеющий к историческому жанру, и здесь не отступает от своих вкусов и предпочтений. Многие его работы в стиле фэнтези в какой-то степени также являются историческими. Существа, которые населяют его рисунки, картины и иллюстрации, родились не в его голове, а уже многие столетия, а может, даже и тысячелетия, живут в мифах и преданиях различных народов мира.

Домовые, кентавры, лешие, оборотни и многие другие существа не дают покоя многим даже современным людям. Как бы ни продвинулась вперёд цивилизация людей, человек ни на минуту не забывает о существах, которые живут "поблизости". Сколько ни пытались переубедить людей в их существовании различные скептики и атеисты, доказать, что этих существ не бывает ещё никому не удалось. По этой причине творчество таких художников всегда интересно и любопытно, ведь только так можно посмотреть и на время представить себе, как могут выглядеть эти герои сказок, мифов, легенд и преданий.

Художник Angus McBride - Мифы

Грифоны.

Художник Angus McBride - Мифы

Домовой.

Художник Angus McBride - Мифы

Кентавры.

Художник Angus McBride - Мифы

Леший.

Художник Angus McBride - Мифы

Маленький народец.

Художник Angus McBride - Мифы

Минотавр.

Художник Angus McBride - Мифы

Неистовый гон.

Художник Angus McBride - Мифы

Оборотень-вервольф.

Художник Angus McBride - Мифы

Полевики.

Художник Angus McBride - Мифы

Сатиры.

Художник Angus McBride - Мифы

Сирены-русалки.

Художник Angus McBride - Мифы

Царь нагов.

Художник Angus McBride - Мифы

Циклопы.

Художник Angus McBride - Мифы

Шэду.

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 22Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Ангус МакБрайд (Angus McBride) художник-иллюстратор мифологическая живопись фентези искусство мифы

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 20:41
0
Группа: Редакторы
Репутация: (689|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 2 140
Плюсанул, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.