Художник Angus McBride - Мифы

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:39 by

Ангус МакБрайд (Angus McBride) - английский художник-иллюстратор. Ранее на нашем сайте вы уже могли видеть работы этого художника в публикации "Ангус МакБрайд художник исторического жанра". В прошлый раз вы могли видеть лишь одну из сторон творчества данного художника. Однако Angus McBride занимается не только детальным воссозданием исторических сцен и батальных сражений. Во всём мире этот автор больше знаменит, как художник в стиле фэнтези.Ангус МакБрайд, как художник, тяготеющий к историческому жанру, и здесь не отступает от своих вкусов и предпочтений. Многие его работы в стиле фэнтези в какой-то степени также являются историческими. Существа, которые населяют его рисунки, картины и иллюстрации, родились не в его голове, а уже многие столетия, а может, даже и тысячелетия, живут в мифах и преданиях различных народов мира.Домовые, кентавры, лешие, оборотни и многие другие существа не дают покоя многим даже современным людям. Как бы ни продвинулась вперёд цивилизация людей, человек ни на минуту не забывает о существах, которые живут "поблизости". Сколько ни пытались переубедить людей в их существовании различные скептики и атеисты, доказать, что этих существ не бывает ещё никому не удалось. По этой причине творчество таких художников всегда интересно и любопытно, ведь только так можно посмотреть и на время представить себе, как могут выглядеть эти герои сказок, мифов, легенд и преданий.Грифоны.Домовой.Кентавры.Леший.Маленький народец.Минотавр.Неистовый гон.Оборотень-вервольф.Полевики.Сатиры.Сирены-русалки.Царь нагов.Циклопы.Шэду.Автор - blincov.

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