Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:21 by

Stephen Hikman - ещё один художник, который заставляет нас погрузиться в прекрасные миры фэнтези. Фэнтези в наше время является безумно популярным жанром. Многие художники предпочитают заниматься именно этим видом изобразительного творчества. Происходит это не потому, что художники-иллюстраторы, создающие красивые фантастические картины и рисунки, крайне востребованы в печатном издательстве, в игровой индустрии, рекламной, оформительской деятельности и так далее, а потому, что фэнтези помогает развить совершенно разносторонние аспекты художника.Что такое фэнтези на самом деле? Это не просто красивые картинки с чудовищами и главными героями с фигурой античных Богов. Фэнтези в плане искусства - это максимальный реализм, сюрреализм и различные авангардные элементы. Если в других стилях и жанрах требуется следовать довольно узким канонам и рамкам, то в фэнтези этих рамок вообще не существует. Никто не знает, как выглядит несуществующий мир. Художник по-своему усмотрению может нарисовать дракона, который будет похож на динозавра или который лишь отдалённо будет напоминать живое существо. Всё зависит от воображения и предпочтений автора. Конечно, здесь есть и свои правила, которые основаны на искусстве классиков фантастического жанра, но всё же в основе лежит свободная интерпретация. Художник Stephen Hikman относится к тем художникам-фантастам, которые следуют классическим формам фэнтези с драконами, женщинами-воительницами, рыцарями, чудовищами.Автор - blincov.

Ключевые слова: Stephen Hikman художник иллюстратор фэнтези фантастика

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