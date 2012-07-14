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Страшные Арты

Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman

Stephen Hikman - ещё один художник, который заставляет нас погрузиться в прекрасные миры фэнтези. Фэнтези в наше время является безумно популярным жанром. Многие художники предпочитают заниматься именно этим видом изобразительного творчества. Происходит это не потому, что художники-иллюстраторы, создающие красивые фантастические картины и рисунки, крайне востребованы в печатном издательстве, в игровой индустрии, рекламной, оформительской деятельности и так далее, а потому, что фэнтези помогает развить совершенно разносторонние аспекты художника.

Что такое фэнтези на самом деле? Это не просто красивые картинки с чудовищами и главными героями с фигурой античных Богов. Фэнтези в плане искусства - это максимальный реализм, сюрреализм и различные авангардные элементы. Если в других стилях и жанрах требуется следовать довольно узким канонам и рамкам, то в фэнтези этих рамок вообще не существует. Никто не знает, как выглядит несуществующий мир. Художник по-своему усмотрению может нарисовать дракона, который будет похож на динозавра или который лишь отдалённо будет напоминать живое существо. Всё зависит от воображения и предпочтений автора. Конечно, здесь есть и свои правила, которые основаны на искусстве классиков фантастического жанра, но всё же в основе лежит свободная интерпретация. Художник Stephen Hikman относится к тем художникам-фантастам, которые следуют классическим формам фэнтези с драконами, женщинами-воительницами, рыцарями, чудовищами.

Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman
Прекрасное фэнтези, художник Stephen Hikman

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
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Ключевые слова: Stephen Hikman художник иллюстратор фэнтези фантастика

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 19:23
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Группа: Редакторы
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Комментариев: 2 198
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Зарегистрирован: 14.07.2012
               
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