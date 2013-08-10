Французская художница Catherine Chauloux

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:52 by

Catherine Chauloux - французская художница. Родилась в 1957 году в Нанте. Является художником-самоучкой, однако, это не помешало ей стать настоящим профессиональным живописцем с известным именем. Её выставки вот уже на протяжении 20 лет проходят во Франции и за рубежом. Художница получила настоящую славу и признание благодаря своей удивительной технике и необычному видению искусства.Catherine Chauloux всегда привлекала живопись художников эпохи Возрождения. Итальянские и фламандские живописцы вызвали в её душе такую тягу к самовыражению, что она смогла выработать свой собственный стиль, который замешан на техниках художников Ренессанса и современных стилях живописи. Многие её картины действительно уникальны. Она не только продолжает стилистику живописи великих художников прошлого, но и привносит в них своё видение, делает свои картины более современными, добавляет в сюжет немного сюрреализма, гротеска, элементов современной жизни. В результате такого творческого поиска, синтеза прошлого и настоящего, зритель видит нечто увлекательное и ни на что не похожее. Её магический реализм всегда очень добрый, здесь есть немного юмора, немного фэнтези, немного сказки и очень много красоты.Автор - blincov.

Ключевые слова: Художница сюрреализм фэнтези

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