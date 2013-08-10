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Страшные Арты

Французская художница Catherine Chauloux

Catherine Chauloux - французская художница. Родилась в 1957 году в Нанте. Является художником-самоучкой, однако, это не помешало ей стать настоящим профессиональным живописцем с известным именем. Её выставки вот уже на протяжении 20 лет проходят во Франции и за рубежом. Художница получила настоящую славу и признание благодаря своей удивительной технике и необычному видению искусства.

Catherine Chauloux всегда привлекала живопись художников эпохи Возрождения. Итальянские и фламандские живописцы вызвали в её душе такую тягу к самовыражению, что она смогла выработать свой собственный стиль, который замешан на техниках художников Ренессанса и современных стилях живописи. Многие её картины действительно уникальны. Она не только продолжает стилистику живописи великих художников прошлого, но и привносит в них своё видение, делает свои картины более современными, добавляет в сюжет немного сюрреализма, гротеска, элементов современной жизни. В результате такого творческого поиска, синтеза прошлого и настоящего, зритель видит нечто увлекательное и ни на что не похожее. Её магический реализм всегда очень добрый, здесь есть немного юмора, немного фэнтези, немного сказки и очень много красоты.

Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux
Французская художница Catherine Chauloux

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Художница сюрреализм фэнтези

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 18:17
+1
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Репутация: (2204|-1)
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Комментариев: 5 519
Прикольно, узнаю символику, похоже, что от части это карикатуры.+++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 19:11
0
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Репутация: (2713|2)
Публикаций: 208
Комментариев: 3 450
Интересные картины. Наводят на воспоминания о снах и Сальвадоре Дали. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
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