Австралийская художница Lisa Adams

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:19 by

Lisa Adams - замечательная художница из Австралии. Создаёт добрые и позитивные работы в сюрреалистическом стиле. Картины художницы довольно жизнерадостные и красочные. Человек и природа, человек и его отношение к природе - это, пожалуй, одна из главных тематик творчества австралийской художницы.Посмотрев эти работы, увидев их изящность и красоту, вы удивитесь тому, что Lisa Adams является художником-самоучкой. Она нигде не училась живописи, и у неё никогда не было преподавателя художественного мастерства. Единственными её учителями были книги и самоучители. Всё остальное сделали её талант, удивительные способности и богатое воображение.К своему искусству художница подходит очень внимательно и даже скрупулёзно. На каждую из картин у неё порой уходит несколько месяцев каждодневного труда в своей мастерской. Lisa Adams является настоящим перфекционистом. Она старается сделать так, чтобы от её внимания не ускользнула ни одна деталь и вся картина получилась именно такой, какой она и задумывала её изначально. Безусловно, Лиза Адамс обладает редким талантом и завидным воображением.Стоит также сказать, что художница страдает болезнью RSI - синдром перенапряжения мышц. Её пальцы очень плохо работают и испытывают боль, если она долго держит кисть в руке. Для того, чтобы как-то справляться с этой проблемой и продолжать заниматься любимым делом, она самостоятельно оборудовала свою мастерскую и инструменты так, чтобы рисовать как можно дольше, при этом не перенапрягаясь, и не позволять своему недугу прерывать создание прекрасных и глубоких картин.Автор - blincov.

Ключевые слова: Lisa Adams художница сюрреализм природа позитив

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