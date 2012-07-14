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Австралийская художница Lisa Adams

Lisa Adams - замечательная художница из Австралии. Создаёт добрые и позитивные работы в сюрреалистическом стиле. Картины художницы довольно жизнерадостные и красочные. Человек и природа, человек и его отношение к природе - это, пожалуй, одна из главных тематик творчества австралийской художницы.

Посмотрев эти работы, увидев их изящность и красоту, вы удивитесь тому, что Lisa Adams является художником-самоучкой. Она нигде не училась живописи, и у неё никогда не было преподавателя художественного мастерства. Единственными её учителями были книги и самоучители. Всё остальное сделали её талант, удивительные способности и богатое воображение.

К своему искусству художница подходит очень внимательно и даже скрупулёзно. На каждую из картин у неё порой уходит несколько месяцев каждодневного труда в своей мастерской. Lisa Adams является настоящим перфекционистом. Она старается сделать так, чтобы от её внимания не ускользнула ни одна деталь и вся картина получилась именно такой, какой она и задумывала её изначально. Безусловно, Лиза Адамс обладает редким талантом и завидным воображением.

Стоит также сказать, что художница страдает болезнью RSI - синдром перенапряжения мышц. Её пальцы очень плохо работают и испытывают боль, если она долго держит кисть в руке. Для того, чтобы как-то справляться с этой проблемой и продолжать заниматься любимым делом, она самостоятельно оборудовала свою мастерскую и инструменты так, чтобы рисовать как можно дольше, при этом не перенапрягаясь, и не позволять своему недугу прерывать создание прекрасных и глубоких картин.

Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams
Австралийская художница Lisa Adams

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 1
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Ключевые слова: Lisa Adams художница сюрреализм природа позитив

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 19:22
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Зарегистрирован: 14.07.2012
               
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