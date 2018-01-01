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Страшные Арты

Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel

Ellisa H.Mitchel - талантливая фэнтези-художница. Волшебный мир сказок и мифов в её творчестве занимает особую роль. Этого автора по-праву называют художницей драконов. Именно этим фантастическим (хотя кто знает, может быть и не таким фантастическим?!) существам она уделяет большую часть своих картин. Драконы в её работах самые разнообразные. Десятки видов крылатых ящеров, среди которых как безобидные и даже симпатичные, так и довольно опасные и хищные, создают целую вселенную драконов. Драконы всегда считались классикой фэнтези и используются многими художниками и писателями, но Ellisa H. Mitchel создала целый культ сказочных существ, которые всегда поражали людей своей независимостью, мощью и красотой.

Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel
Драконы фэнтези-художницы Ellisa H. Mitchel

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:17
Вчера, 23:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ellisa H.Mitchel художница дракон фэнтези искусство

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