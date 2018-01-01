Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Rowena Morrill фэнтези художница

Ровена Моррилл (Rowena Morrill) - американская художница в стиле фэнтези и фантастики. Родилась в 1944 году. Так как будущая художница родилась в семье военного, то ей приходилось часто путешествовать и знакомиться с культурами разных стран и регионов Америки. Таким образом, она впитывала культуры Европейских народов, Азиатских стран и так далее. Это помогло Р. Морилл смотреть на искусство намного шире, чем это делают её коллеги по живописи и иллюстративному искусству.

Удивительно, но Ровена Моррилл стала увлекаться рисованием довольно поздно. Первые свои рисунки, для собственного времяпровождения, она стала создавать только в 23 года. Зачастую многие художники к этому времени уже имеют большой опыт за плечами, а Ровена только-только начинала свой творческий путь. Однако этот факт не помешал ей стать на голову выше огромного числа самых талантливых художников и стать одной из самых известных иллюстраторов-фантастов. Это яркий пример того, что начинать заниматься любимым делом никогда не поздно.

Rowena Morrill проиллюстрировала сотни книг, журналов и календарей. В настоящее время проживает в одном из сельских районов штата Нью-Йорк.

Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница
Rowena Morrill фэнтези художница

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 12Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Ровена Моррилл (Rowena Morrill) художница фэнтези фантастика

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.