Rowena Morrill фэнтези художница

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:37 by

Ровена Моррилл (Rowena Morrill) - американская художница в стиле фэнтези и фантастики. Родилась в 1944 году. Так как будущая художница родилась в семье военного, то ей приходилось часто путешествовать и знакомиться с культурами разных стран и регионов Америки. Таким образом, она впитывала культуры Европейских народов, Азиатских стран и так далее. Это помогло Р. Морилл смотреть на искусство намного шире, чем это делают её коллеги по живописи и иллюстративному искусству.Удивительно, но Ровена Моррилл стала увлекаться рисованием довольно поздно. Первые свои рисунки, для собственного времяпровождения, она стала создавать только в 23 года. Зачастую многие художники к этому времени уже имеют большой опыт за плечами, а Ровена только-только начинала свой творческий путь. Однако этот факт не помешал ей стать на голову выше огромного числа самых талантливых художников и стать одной из самых известных иллюстраторов-фантастов. Это яркий пример того, что начинать заниматься любимым делом никогда не поздно.Rowena Morrill проиллюстрировала сотни книг, журналов и календарей. В настоящее время проживает в одном из сельских районов штата Нью-Йорк.Автор - blincov.

Ключевые слова: Ровена Моррилл (Rowena Morrill) художница фэнтези фантастика

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