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Страшные Арты

Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Гонсало Ордонес Ариас - художник-фантаст из Чили. Художник также известен под ником Genzoman. Его творчество нельзя в полной мере назвать исключительно фантастическим, так как большая часть его работ всё же относится к существам, населяющим различные мифы и верования народов мира. Тысячелетиями люди верят в их существование, и как бы кто ни пытался, опровергнуть их реальность на 100% - ни у кого не получится. Так что чилийский художник, работы которого вы можете увидеть далее, фантаст только наполовину.

Гонсало Ордонес Ариас является очень популярным фэнтези иллюстратором. Стремительная карьера художника началась в 2011 году, когда его работы в виде альбома вышли в продажу сразу в нескольких странах. После выхода альбома картин «Legendary Visions», он стал очень известен, а его работы стали публиковаться в различных журналах и книгах.

Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Бахамут.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Годзилла.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Джинни.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Ифрит.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Кербер.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Кракен.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Медуза.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Охагуро-Бэттари.

Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези


Птица Рок.

Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Русалка.


Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Юрэй.

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:03
Сегодня, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Гонсало Ордонес Ариас художник-фантаст мифологическая живопись иллюстратор искусство

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 20:22
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