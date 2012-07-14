Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 20:03 by

Гонсало Ордонес Ариас - художник-фантаст из Чили. Художник также известен под ником Genzoman. Его творчество нельзя в полной мере назвать исключительно фантастическим, так как большая часть его работ всё же относится к существам, населяющим различные мифы и верования народов мира. Тысячелетиями люди верят в их существование, и как бы кто ни пытался, опровергнуть их реальность на 100% - ни у кого не получится. Так что чилийский художник, работы которого вы можете увидеть далее, фантаст только наполовину.Гонсало Ордонес Ариас является очень популярным фэнтези иллюстратором. Стремительная карьера художника началась в 2011 году, когда его работы в виде альбома вышли в продажу сразу в нескольких странах. После выхода альбома картин «Legendary Visions», он стал очень известен, а его работы стали публиковаться в различных журналах и книгах.Бахамут.Годзилла.Джинни.Ифрит.Кербер.Кракен.Медуза.Охагуро-Бэттари.Птица Рок.Русалка.Юрэй.Автор - blincov.

Ключевые слова: Гонсало Ордонес Ариас художник-фантаст мифологическая живопись иллюстратор искусство

Другие, подобные истории: