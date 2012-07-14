Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтези

Гонсало Ордонес Ариас мифологическое фэнтезиГонсало Ордонес Ариас - художник-фантаст из Чили. Художник также известен под ником Genzoman. Его творчество нельзя в полной мере назвать исключительно фантастическим, так как большая часть его работ всё же относится к существам, населяющим различные мифы и верования народов мира. Тысячелетиями люди верят в их существование, и как бы кто ни пытался, опровергнуть их реальность на 100% - ни у кого не получится. Так что чилийский художник, работы которого вы можете увидеть далее, фантаст только наполовину.
Гонсало Ордонес Ариас является очень популярным фэнтези иллюстратором. Стремительная карьера художника началась в 2011 году, когда его работы в виде альбома вышли в продажу сразу в нескольких странах. После выхода альбома картин «Legendary Visions», он стал очень известен, а его работы стали публиковаться в различных журналах и книгах.
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Автор - blincov.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:03
Сегодня, 20:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 1
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