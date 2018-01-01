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Страшные Арты

Иллюстрации художника Lauren Marx

Lauren Marx - художник-иллюстратор, который в качестве основы для своего искусства использует образы природы. Такое сюрреалистическое видение можно назвать аллегорией или зашифрованным символизмом. Поначалу может даже показаться, что эти образы имеют какую-то жуткую составляющую и здесь представлены монстры и чудовища. Однако на деле всё оказывается совершенно не так. Природа вкупе с черепами и костями говорит о том, что человек действует на неё пагубно. Практически каждый день с лица земли исчезают километры лесов, вымирают не просто отдельные животные, а целые виды живых организмов.

Художник Lauren Marx, как и многие другие его коллеги, озабочены таким варварским отношением людей окружающей его среде. Искусство, которое проникает прямо в человеческую душу, может достучаться до сердца, показать истинную природу вещей. А сказать иллюстратор хочет то, что некогда живая и процветающая природа постепенно превращается в сад костей - тихую и безмолвную пустыню, где некогда бывшие животные и растения вскоре станут лишь частью страшного и пустынного ландшафта. Стоит посмотреть работы этого талантливого и своеобразного художника, чтобы на миг представить себе - как всё будет, если человечество не свернёт с проторенной к концу света дорожки.

Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx
Иллюстрации художника Lauren Marx

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:34
Вчера, 22:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: Lauren Marx художник иллюстратор природа растения животные

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