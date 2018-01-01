Иллюстрации художника Lauren Marx

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:34 by

Lauren Marx - художник-иллюстратор, который в качестве основы для своего искусства использует образы природы. Такое сюрреалистическое видение можно назвать аллегорией или зашифрованным символизмом. Поначалу может даже показаться, что эти образы имеют какую-то жуткую составляющую и здесь представлены монстры и чудовища. Однако на деле всё оказывается совершенно не так. Природа вкупе с черепами и костями говорит о том, что человек действует на неё пагубно. Практически каждый день с лица земли исчезают километры лесов, вымирают не просто отдельные животные, а целые виды живых организмов.Художник Lauren Marx, как и многие другие его коллеги, озабочены таким варварским отношением людей окружающей его среде. Искусство, которое проникает прямо в человеческую душу, может достучаться до сердца, показать истинную природу вещей. А сказать иллюстратор хочет то, что некогда живая и процветающая природа постепенно превращается в сад костей - тихую и безмолвную пустыню, где некогда бывшие животные и растения вскоре станут лишь частью страшного и пустынного ландшафта. Стоит посмотреть работы этого талантливого и своеобразного художника, чтобы на миг представить себе - как всё будет, если человечество не свернёт с проторенной к концу света дорожки.Автор - blincov.

Ключевые слова: Lauren Marx художник иллюстратор природа растения животные

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