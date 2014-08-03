Художник Нико Делорт, иллюстрации

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 3 +3 Вчера, 20:33 by

Первое, что приходит на ум при взгляде на рисунки знаменитого французского художника-иллюстратора Нико Делорта (Nicolas Delort) – это сила, выразительность и целостность. В них художник не просто показывает нам какие-то образы, понятные лишь ему одному. Он рассказывает целые истории, которые понятны от начала и до конца.Черно-белые рисунки Делорта – это окно в мир контрастов. Черный, белый и находящийся на грани между этими двумя антиподами серый, который в равной мере тяготеет как в одну, так и в другую стороны. Но, несмотря на то, что в жизни преобладает именно этот нейтрально серый цвет, произведения Делорта доказывают, что здесь есть место и для разительных контрастов.Серия «Чернильные истории», которую художник не так давно выложил для всеобщего обозрения в собственном блоге, заинтересовала очень многих. Во-первых, несмотря на название проекта, все черно-белые рисунки отличает четкая техника: штрихи твердые и уверенные, нет размытости, присущей чернилам, хотя все картины выполнены именно тушью, а не карандашами.Именно такая оригинальная и неординарная техника художника привлекла к нему внимание не только поклонников и ценителей искусства, но и представителей полиграфических и издательских домов. Например, черно-белые рисунки Нико Делорта известный издательский дом BlackLibrary заказал для обложки одного из произведений серии Warhammer – романа знаменитого писателя Уильяма Кинга «Победитель троллей». Также к его услугам часто прибегают и другие заказчики.Сам же художник, в настоящее время живущий в Париже, видит мир намного более яркими и многогранным, чем те цвета, которые он использует в своем творчестве. Но, по его мнению, только черный и белый могут в полной мере передать, как он ощущает все то, что окружает его. Боль и радость, сострадание и ненависть, жалость и одиночество – штрихи туши на листе бумаги под рукой Делорта делают эти эмоции не просто картинами, а полными глубокого смысла человеческими историями, один взгляд на которые может рассказать больше, чем любая книга или роман. Именно поэтому художник консервативен в выборе материалов – его черно-белые рисунки создаются исключительно тушью и только на бумаге, так как ни краски, ни электронные устройства не могут дать ему возможность показать миру то, каким он его видит…

Ключевые слова: Нико Делор художник арт иллюстрации чёрно-белые

Другие, подобные истории: