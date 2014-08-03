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Страшные Арты

Художник Нико Делорт, иллюстрации

Первое, что приходит на ум при взгляде на рисунки знаменитого французского художника-иллюстратора Нико Делорта (Nicolas Delort) – это сила, выразительность и целостность. В них художник не просто показывает нам какие-то образы, понятные лишь ему одному. Он рассказывает целые истории, которые понятны от начала и до конца.

Черно-белые рисунки Делорта – это окно в мир контрастов. Черный, белый и находящийся на грани между этими двумя антиподами серый, который в равной мере тяготеет как в одну, так и в другую стороны. Но, несмотря на то, что в жизни преобладает именно этот нейтрально серый цвет, произведения Делорта доказывают, что здесь есть место и для разительных контрастов.

Серия «Чернильные истории», которую художник не так давно выложил для всеобщего обозрения в собственном блоге, заинтересовала очень многих. Во-первых, несмотря на название проекта, все черно-белые рисунки отличает четкая техника: штрихи твердые и уверенные, нет размытости, присущей чернилам, хотя все картины выполнены именно тушью, а не карандашами.

Именно такая оригинальная и неординарная техника художника привлекла к нему внимание не только поклонников и ценителей искусства, но и представителей полиграфических и издательских домов. Например, черно-белые рисунки Нико Делорта известный издательский дом BlackLibrary заказал для обложки одного из произведений серии Warhammer – романа знаменитого писателя Уильяма Кинга «Победитель троллей». Также к его услугам часто прибегают и другие заказчики.

Сам же художник, в настоящее время живущий в Париже, видит мир намного более яркими и многогранным, чем те цвета, которые он использует в своем творчестве. Но, по его мнению, только черный и белый могут в полной мере передать, как он ощущает все то, что окружает его. Боль и радость, сострадание и ненависть, жалость и одиночество – штрихи туши на листе бумаги под рукой Делорта делают эти эмоции не просто картинами, а полными глубокого смысла человеческими историями, один взгляд на которые может рассказать больше, чем любая книга или роман. Именно поэтому художник консервативен в выборе материалов – его черно-белые рисунки создаются исключительно тушью и только на бумаге, так как ни краски, ни электронные устройства не могут дать ему возможность показать миру то, каким он его видит…

Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации
Художник Нико Делорт, иллюстрации

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Вчера, 20:33 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Нико Делор художник арт иллюстрации чёрно-белые

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:36
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9715|-4)
Публикаций: 458
Комментариев: 7 177
Бумага, тушь, перо - это классика, которую ничто не затмит.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: FataMorgana
Вчера, 23:25
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (57|0)
Публикаций: 119
Комментариев: 2 823
Очень даже неплохо. Люблю черно-белые картины. Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#3 написал: Mina Harker
Вчера, 23:38
0
Группа: Журналисты
Репутация: (41|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 1 937
Потрясающая техника. Отличные работы.
Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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