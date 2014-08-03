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Страшные Арты

АдЪский художник Уэйн Барлоу


АдЪский художник Уэйн Барлоу

Начать повествование о столь выдающемся креаторе инфернального мира хотелось бы с оговорки - американский художник работает в самых разных стилях и направлениях и его творчество распространяется не только на живописание сцен дантовского ада. В последние несколько лет Уэйн пишет книги на фантастические темы и, похоже, у него это неплохо получается. Но, тем не менее, свою популярность художник получил за создание неповторимых образов различных фантастических персонажей для печатных изданий и героев разных голливудских блокбастеров. В придачу, он автор героев компьютерных игр, игрушек и телефильмов.


Барлоу родился в семье американских художников естесственной истории Земли. Это наложило отпечаток на видение будущего художника. Родители вложили в него умение видеть и передавать детали создаваемых образов, создание изображений вымерших животных развило фантазию художника. Уэйн уже в молодости получил классическое образование в The Cuper Union, и, принимая во внимание его способности к рисованию, уже в 21 год опубликовал получившую большую популярность книгу Руководства для инопланетян (Barlowe’s Guide to Extraterrestrials, 1979 г.) В этой книге был задан вектор будущего творчества художника - создателя образов внеземной жизни.

АдЪский художник Уэйн Барлоу

"Путеводитель" был признан лучшей иллюстрированной книгой 1979 года, а художнику была присуждена престижная премия за НФ "Хьюго". Эта и многие другие книги разошлись в США многотысячными тиражами. В чем то, возможно, наивный взгляд молодого Уэйна послужил отправной точкой для развития его дальнейшего художественного таланта. Картины Барлоу стали украшать обложки многих известных и популярных американских журналов , таких как Newsweek, Time, Discovery - это был успех! А с приходом 90-ых годов, когда на экраны кинотеатров вышло много эпических блокбастеров на тему внеземной жизни, создание образов инопланетных существ стали пользоваться особым спросом и среди кинорежиcсеров. Тогда автором были созданы иллюстрированные книги Expedition, The Alien Life of Wayne Barlowe, Barlowe’s Guide to Fantasy.

АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу

Художник попробовал себя и в писательском деле. В конце 90-ых автор вплотную подошел к теме описания ада - места заключения погибших душ. Им были изданы арт-книги Инферно (Barlowe's Inferno,1998) и Brushfire: Сияние из ада, (2001 г.).

АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу

В 2007 году вышел его писательский дебют God's Demon (Демон Господа), весьма лестно воспринятый критикой. В книге автор всесторонне коснулся темы Ада, описанном в мильтоновском Потеряном рае, именно в нем, по словам автора инфернальных картин, он черпал свое вдохновение. Ад Барлоу показан многопланово, он заселен и застроен как совершенно особая вселенная, со своими законами и понятиями. Образы демонов и потерянных душ проработаны до мелочей, в создание их вошли всё мастерство, которым владел художник. В 2005-ом художник был привлечен Кэмероном для создания концепт-арта инопланетной жизни на планете Пандора (Аватар, 2009 г.). Уэйну было не впервой создавать всяких инопланетных чудищ, теперь его талант был задействовн в полную силу. Сейчас Барлоу считает работу над картиной высшей точкой приложения своих творческих сил и умений.

АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу

Еще, как и свои родители, художник создает красочные иллюстрации на тему древней истории Земли...

АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу
АдЪский художник Уэйн Барлоу

Так же, Барлоу содавал концепты для фильмов и книг о Гарри Поттере (Узник Азкабана, Кубок Огня), Хеллбой (I и II), "День, когда Земля остановилась" и некоторых компьютерных игр.. Творчество Уэйна Барлоу схоже по масштабом с теми вселенными, которые он рисует в своих скетчбуках - такое же безграничное и многоплановое пространство для полета фантазии. Многие художники найдут в его работах интересные и занимательные задумки, другие просто проникнуться неповторимым колоритом чужепланетных обитателей и всяких инфернальных тварей.

АдЪский художник Уэйн Барлоу

Кавер для книги Смерти

АдЪский художник Уэйн Барлоу

Сам художник находится в постоянном поиске, его творчество теперь подкрепляется писательским трудом и никто не знает, чем удивит нас еще этот творческий человек.


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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:59
Сегодня, 11:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Уэйн Барлоу картинки концепт-арт творчество

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:40
+3
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Отлично! Всё же когда таланту сопутствуют образование, техника, наблюдательность и знание результат получается очень впечатляющим!
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#2 написал: Эвиллс
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#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 14:32
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И поддержка родителей.
Монстры узнаваемы, из фильмов и игр, перевод бы его книг, хотя бы обрывочный с описанием иллюстраций. good
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#4 написал: Mina Harker
Сегодня, 15:05
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Здорово. Разностороннее творчество. Плюс.
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