АдЪский художник Уэйн Барлоу

Начать повествование о столь выдающемся креаторе инфернального мира хотелось бы с оговорки - американский художник работает в самых разных стилях и направлениях и его творчество распространяется не только на живописание сцен дантовского ада. В последние несколько лет Уэйн пишет книги на фантастические темы и, похоже, у него это неплохо получается. Но, тем не менее, свою популярность художник получил за создание неповторимых образов различных фантастических персонажей для печатных изданий и героев разных голливудских блокбастеров. В придачу, он автор героев компьютерных игр, игрушек и телефильмов.Барлоу родился в семье американских художников естесственной истории Земли. Это наложило отпечаток на видение будущего художника. Родители вложили в него умение видеть и передавать детали создаваемых образов, создание изображений вымерших животных развило фантазию художника. Уэйн уже в молодости получил классическое образование в The Cuper Union, и, принимая во внимание его способности к рисованию, уже в 21 год опубликовал получившую большую популярность книгу Руководства для инопланетян (Barlowe’s Guide to Extraterrestrials, 1979 г.) В этой книге был задан вектор будущего творчества художника - создателя образов внеземной жизни."Путеводитель" был признан лучшей иллюстрированной книгой 1979 года, а художнику была присуждена престижная премия за НФ "Хьюго". Эта и многие другие книги разошлись в США многотысячными тиражами. В чем то, возможно, наивный взгляд молодого Уэйна послужил отправной точкой для развития его дальнейшего художественного таланта. Картины Барлоу стали украшать обложки многих известных и популярных американских журналов , таких как Newsweek, Time, Discovery - это был успех! А с приходом 90-ых годов, когда на экраны кинотеатров вышло много эпических блокбастеров на тему внеземной жизни, создание образов инопланетных существ стали пользоваться особым спросом и среди кинорежиcсеров. Тогда автором были созданы иллюстрированные книги Expedition, The Alien Life of Wayne Barlowe, Barlowe’s Guide to Fantasy.Художник попробовал себя и в писательском деле. В конце 90-ых автор вплотную подошел к теме описания ада - места заключения погибших душ. Им были изданы арт-книги Инферно (Barlowe's Inferno,1998) и Brushfire: Сияние из ада, (2001 г.).В 2007 году вышел его писательский дебют God's Demon (Демон Господа), весьма лестно воспринятый критикой. В книге автор всесторонне коснулся темы Ада, описанном в мильтоновском Потеряном рае, именно в нем, по словам автора инфернальных картин, он черпал свое вдохновение. Ад Барлоу показан многопланово, он заселен и застроен как совершенно особая вселенная, со своими законами и понятиями. Образы демонов и потерянных душ проработаны до мелочей, в создание их вошли всё мастерство, которым владел художник. В 2005-ом художник был привлечен Кэмероном для создания концепт-арта инопланетной жизни на планете Пандора (Аватар, 2009 г.). Уэйну было не впервой создавать всяких инопланетных чудищ, теперь его талант был задействовн в полную силу. Сейчас Барлоу считает работу над картиной высшей точкой приложения своих творческих сил и умений.Еще, как и свои родители, художник создает красочные иллюстрации на тему древней истории Земли...Так же, Барлоу содавал концепты для фильмов и книг о Гарри Поттере (Узник Азкабана, Кубок Огня), Хеллбой (I и II), "День, когда Земля остановилась" и некоторых компьютерных игр.. Творчество Уэйна Барлоу схоже по масштабом с теми вселенными, которые он рисует в своих скетчбуках - такое же безграничное и многоплановое пространство для полета фантазии. Многие художники найдут в его работах интересные и занимательные задумки, другие просто проникнуться неповторимым колоритом чужепланетных обитателей и всяких инфернальных тварей.Кавер для книги СмертиСам художник находится в постоянном поиске, его творчество теперь подкрепляется писательским трудом и никто не знает, чем удивит нас еще этот творческий человек.