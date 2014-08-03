Демоны Криса Колда
Привет! Сегодня я расскажу о замечательном молодом художнике Крисе Колде (Chris Cold), чьи картины имеют яркую и неповторимую атмосферу далеких и чужих миров наполненных множеством необычных, порой инфернальных персонажей , наблюдение которых доставляет огромное удовольствие каждому ценителю фэнтезийного арта. Хотя Крис не имеет профессионального художественного образования, его талант и фантазия позволяют ему создавать удивительно правдоподобный мир, каждая деталь которого подчинена творческой задумке художника и внушает зрителю весь спектр чувств - удивление и любопытство, страх и отчаяние, одиночество и надежда.
Un Immortalis (фрагмент)
Burn
Demon Lord
Karnaki
The cold steps of solitude
Shadows
Крис Колд (настоящее имя Кристоф Холод) родился Белорусии 23 года назад и имеет русские корни. В 2008-ом году вдохновившись работами из интернета, в частности работами художника Greg Martin, Крис стал пробовать себя в Спэйс-арте. Космос, планеты, туманности - ему всегда нравилась их эстетика и как плавно все рисовалось.
Rise of a Blue Star
Farewell
Чуть позже, купив себе планшет он перешел к более общим темам фэнтези и научной фантастики и пришел к пониманию того, что это может стать его главным занятием в жизни. Крис начинал работать в бесплатном графическом редакторе Gimp, но позже, перейдя в Photoshop, выбрал его своим основным инструментом для творчества. Хотя сам художник находит традиционную живопись очень привлекательной, но в силу определенных удобств, прежде всего минимальным набором необходимого - компьютером, предпочитает цифровую живопись. Из других художников Колд выделяет Craig Mullins, который вдохновил его исследовать другие возможные аспекты изобразительного искусства, чем он собственно и занимается по сегодняшний день....
Of gods and slaves
Idol (фрагмент)
Day of the worm
Heartseeker
Clown king
Grave eater
Rendezvous at the Fireplace
Demon spawn
Machines alchemist
Крис черпает свое вдохновение в разных источниках - книги мистической и хоррор тематики таких авторов, как Лавкрафт, компьютерных играх вроде Diablo, Disciples, Shadow of the Colossus, музыке метал-групп Slayer, фильмах и многом другом. Во многом именно из-за игр художник предпочитает работать над созданием концептов для игровой индустрии. Из проектов, над которыми работал Колд можно выделить работу над концептами игры Shadowgate, проект концептуальных иллюстраций Fallen Suns, его работы были опубликованы в арт журналах ImagineFX, Advanced Photoshop, интернет дайджесте Bloody Disgusting. Картины Колда в большинстве своем представляют грандиозные ландшафты и панорамы чужих миров, лишенных растительности - больше внимания художник уделяет природным формам, хотя в более поздних работах основной акцент переходит на персонажи, по большей части демонической природы.
Banshee
Black stone
Omega debris field
The Skyde
Shadowgate
The high queen
Tides of war
Крис постоянно совершенствуется и находит новые сферы приложения своего таланта. Хочется пожелать ему дальнейших успехов в творчестве и всех благ по жизни.
Hungry
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 3
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