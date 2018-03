Художник Нарсисс Штейнер

Привет, друзья! Знакомьтесь - молодой художник из Франции Нарсисс Штейнер (Narcisse Steiner)!Kali:Нарсисс родился в 1982 году во французском городе Кале. Настоящее имя d'Arnaud Piérié. Рисовал с самого детства, хотя утверждает, что это не было его страстью. Детские тетрадки были все изрисованы различными демонами, чудовищами с щупальцами или паукообразными тварями, чему немало способствовали просмотры фильмов про зомби, космических монстров и мутантов. Скорее его привлекало сочинительство, так как потребность говорить с самим собой и придумывать различные истории было его любимым занятием. Впрочем, будучи подростком, он больше предпочитал выпивку с друзьями, чем занятие чем-то полезным. Перелом произошел с 18-ти лет, когда творческая натура взяла свое, и в поиске художественного самовыражения молодой человек поступил в школу макияжа Christian Chauveau в Париже, где отучился год на визажиста. Мир моды был для Нарсисса скучен, и он основал свой собственный проект Play Dead где развлекался тем, что гримировал своих близких под мертвяков.Mortganique:Morganique:Nature (Photoshop):Electroskull (PS):Amoko:NJ - Le Baiser:Ikon:Так или иначе, первый контакт с кистью и краской будущего художника произошел именно в школе макияжа, и семя творческого начала легло на благодатную почву. Изучение макияжа, пигментов и особенностей его нанесения на кожу привело в дальнейшем к пониманию специфики работы с акрилом, маслом, гуашью и акварелью. Умение в подборе цвета, работа с пластичными материалами, используемыми в гриме, послужили основой для экспериментов не только в живописи, но и в скульптурной миниатюре, изготовлению различных кукол и поделок, работе с которыми художник отдает много времени. Как признается художник, работа над росписью статуэток во многом отточила его художественный вкус, позволила рассмотреть "классическую" картину под менее условным углом, чем любая школа изобразительных искусств.Face III:Maleficient Artefact:No Title Yet:Интересен путь, которым Нарсисс пришел к классической живописи. Занимаясь фотоманипуляциями и подражая знаменитой французской паре Пьеру и Жиль, художник в какой-то момент решил раскрасить акрилом распечатанную фотографию. Его подруга заметила это, и в результате небольшого обсуждения они решили продолжить подобные эксперименты. Сначала темы для рисунков были неопределенными, но со временем сюжет картин стал более отчетливым, отражая внутреннюю эмоциональную потребность художника. Это случилось где-то в 2007 году. С этих пор художник находится в постоянном поиске новых путей и способов самовыражения - на смену акриловому периоду приходит период работы с маслом, затем увлечение акварелью и графикой.Love will tear us apart (Mixed on paper):La Huitieme Maison:Larme a gauche:Le Fantome dans la Machine 2:Художник рисует в разных форматах, на различных материалах, в разных жанрах. Глядя на его работы, порой бывает сложно поверить, что все они принадлежат одному человеку! Здесь есть место темному сюрреализму, абстракционизму, конструктивизму, sci-fy и фэнтези, киберпанку и биомеханике. Также разнообразны работы и в декоративно-прикладном жанре: многие поделки из полимерной глины и кости не оставят равнодушными любителей тотемов, амулетов и фетишей.Autosex 2:R-03:Skull:No Title II:Художник Нарсисс Штейнер живет и работает в Париже. У него было несколько выставок во Франции, его работы замечены и пользуются спросом у поклонников.