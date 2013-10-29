Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Художник Нарсисс Штейнер

Привет, друзья! Знакомьтесь - молодой художник из Франции Нарсисс Штейнер (Narcisse Steiner)!

Художник Нарсисс Штейнер

Kali:

Художник Нарсисс Штейнер

Нарсисс родился в 1982 году во французском городе Кале. Настоящее имя d'Arnaud Piérié. Рисовал с самого детства, хотя утверждает, что это не было его страстью. Детские тетрадки были все изрисованы различными демонами, чудовищами с щупальцами или паукообразными тварями, чему немало способствовали просмотры фильмов про зомби, космических монстров и мутантов. Скорее его привлекало сочинительство, так как потребность говорить с самим собой и придумывать различные истории было его любимым занятием. Впрочем, будучи подростком, он больше предпочитал выпивку с друзьями, чем занятие чем-то полезным. Перелом произошел с 18-ти лет, когда творческая натура взяла свое, и в поиске художественного самовыражения молодой человек поступил в школу макияжа Christian Chauveau в Париже, где отучился год на визажиста. Мир моды был для Нарсисса скучен, и он основал свой собственный проект Play Dead где развлекался тем, что гримировал своих близких под мертвяков.

Mortganique:

Художник Нарсисс Штейнер

Morganique:

Художник Нарсисс Штейнер

Nature (Photoshop):

Художник Нарсисс Штейнер

Electroskull (PS):

Художник Нарсисс Штейнер

Amoko:

Художник Нарсисс Штейнер
Художник Нарсисс Штейнер
Художник Нарсисс Штейнер

NJ - Le Baiser:

Художник Нарсисс Штейнер

Ikon:

Художник Нарсисс Штейнер

Так или иначе, первый контакт с кистью и краской будущего художника произошел именно в школе макияжа, и семя творческого начала легло на благодатную почву. Изучение макияжа, пигментов и особенностей его нанесения на кожу привело в дальнейшем к пониманию специфики работы с акрилом, маслом, гуашью и акварелью. Умение в подборе цвета, работа с пластичными материалами, используемыми в гриме, послужили основой для экспериментов не только в живописи, но и в скульптурной миниатюре, изготовлению различных кукол и поделок, работе с которыми художник отдает много времени. Как признается художник, работа над росписью статуэток во многом отточила его художественный вкус, позволила рассмотреть "классическую" картину под менее условным углом, чем любая школа изобразительных искусств.

Художник Нарсисс Штейнер

Face III:

Художник Нарсисс Штейнер

Maleficient Artefact:

Художник Нарсисс Штейнер

No Title Yet:

Художник Нарсисс Штейнер

Интересен путь, которым Нарсисс пришел к классической живописи. Занимаясь фотоманипуляциями и подражая знаменитой французской паре Пьеру и Жиль, художник в какой-то момент решил раскрасить акрилом распечатанную фотографию. Его подруга заметила это, и в результате небольшого обсуждения они решили продолжить подобные эксперименты. Сначала темы для рисунков были неопределенными, но со временем сюжет картин стал более отчетливым, отражая внутреннюю эмоциональную потребность художника. Это случилось где-то в 2007 году. С этих пор художник находится в постоянном поиске новых путей и способов самовыражения - на смену акриловому периоду приходит период работы с маслом, затем увлечение акварелью и графикой.

Художник Нарсисс Штейнер

Love will tear us apart (Mixed on paper):

Художник Нарсисс Штейнер

La Huitieme Maison:

Художник Нарсисс Штейнер

Larme a gauche:

Художник Нарсисс Штейнер

Le Fantome dans la Machine 2:

Художник Нарсисс Штейнер

Художник рисует в разных форматах, на различных материалах, в разных жанрах. Глядя на его работы, порой бывает сложно поверить, что все они принадлежат одному человеку! Здесь есть место темному сюрреализму, абстракционизму, конструктивизму, sci-fy и фэнтези, киберпанку и биомеханике. Также разнообразны работы и в декоративно-прикладном жанре: многие поделки из полимерной глины и кости не оставят равнодушными любителей тотемов, амулетов и фетишей.

Autosex 2:

Художник Нарсисс Штейнер

R-03:

Художник Нарсисс Штейнер

Skull:

Художник Нарсисс Штейнер

No Title II:

Художник Нарсисс Штейнер
Художник Нарсисс Штейнер
Художник Нарсисс Штейнер
Художник Нарсисс Штейнер

Художник Нарсисс Штейнер живет и работает в Париже. У него было несколько выставок во Франции, его работы замечены и пользуются спросом у поклонников.

Художник Нарсисс Штейнер


Автор - flashzoom.
Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Нарсисс Штейнер хоррор художники

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 12:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2140|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 791
Жуть жуткая... В тысячный раз удивляюсь: как такое людям в голову приходит??
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Qusto
Сегодня, 12:07
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (577|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 072
Такие неприятные картинки... Чем у людей только головы не забиты, +
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Дезмонд Майлс
Сегодня, 12:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (121|0)
Публикаций: 870
Комментариев: 6 134
нормально +
Зарегистрирован: 21.12.2010
                           
#4 написал: Joss
Сегодня, 13:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 160
Бедный!
Что же у него в голове то творится!!!
А вот абстракция красивая.
Зарегистрирован: 1.02.2016
#5 написал: Летяга
Сегодня, 13:54
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9543|-4)
Публикаций: 402
Комментариев: 6 988
До Гигера ему как до Луны на карачках. А чего-то своего я у него не увидела. Печально.
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.