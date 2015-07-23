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Заброшки


Заброшки

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Фотограф Андрэ Говиа (Andre Govia) развил в себе странную способность создавать красивые снимки жутких заброшенных мест. Автор мастерски захватывает донельзя настораживающие сцены в давно покинутых особняках, больницах, приютах, промышленных комплексах, гостиницах, тюрьмах, санаториях, отелях, парках развлечений, усадьбах, часовнях и прочих старых зданиях по всей Европе.

Фактор страха в некоторых кадрах может вызвать лёгкую панику. Чтобы запечатлеть эту жуткую красоту давно застывшего времени, фотограф со своей адреналин-зависимой командой уже объездил 22 страны. У него есть своя этика, поэтому точных адресов и названий этих заброшенных мест мы не узнаем. Андрэ не хочет привлекать к ним повышенного внимания, которое может повлечь разгром на диво сохранившихся объектов.

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа


Автор текста: cameralabs.
Автор фотографий: Андрэ Говиа (Andre Govia).
Источник.
Сегодня, 11:45 by ЛетягаПросмотров: 53Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Европа заброшка фотографии фотограф

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 12:08
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1534|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 931
Особенно шикарно в таких местах смотрятся витражи)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:48
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1625|-1)
Публикаций: 79
Комментариев: 5 021
Только зачем надо было «чудиков» добавлять noknow
Спиральная лестница чем-то знакома. Возможно много где фигурирует. Колесо обозрения Припять напоминает.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Nadia Chap
Сегодня, 13:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 14
шикарные фотки.
Зарегистрирован: 4.04.2018
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:45
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2209|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 546
Очуменные фото, а витраж какой красивый на одной и орган хорошо сохранился на другой. Во многом можно найти красоту +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:42
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2820|-1)
Публикаций: 1 658
Комментариев: 10 866
Потрясающая архитектура. ++

Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#6 написал: Sniff
Сегодня, 17:30
+1
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (127|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 1 226
Красиво, страшно, плюс)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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