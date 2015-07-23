Андрэ Говиа: красивая и страшная заброшенная Европа

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 11:45 by

Фотограф Андрэ Говиа (Andre Govia) развил в себе странную способность создавать красивые снимки жутких заброшенных мест. Автор мастерски захватывает донельзя настораживающие сцены в давно покинутых особняках, больницах, приютах, промышленных комплексах, гостиницах, тюрьмах, санаториях, отелях, парках развлечений, усадьбах, часовнях и прочих старых зданиях по всей Европе.Фактор страха в некоторых кадрах может вызвать лёгкую панику. Чтобы запечатлеть эту жуткую красоту давно застывшего времени, фотограф со своей адреналин-зависимой командой уже объездил 22 страны. У него есть своя этика, поэтому точных адресов и названий этих заброшенных мест мы не узнаем. Андрэ не хочет привлекать к ним повышенного внимания, которое может повлечь разгром на диво сохранившихся объектов.Автор текста: cameralabs.Автор фотографий: Андрэ Говиа (Andre Govia).

Ключевые слова: Европа заброшка фотографии фотограф

Другие, подобные истории: