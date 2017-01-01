Призрачный вздох

Призрачный вздохДух странника в местах пустынных бродит
На рассвете в поисках проснувшихся надежд.
А на закате он слагает у камина оды
О тех, кто сбросил бремя из мирских одежд.
Он ходит по земле дождём.
Он обретает радость в испытании несчастья
И, глядя вдаль, всё больше в прошлое влюблён.
В немой тоске он самой смерти соучастник.
Без музыки и длинных строк
Пустынник просится погреться,
Помолчать и подвести итог.
И в час, когда вдруг близкий друг умрёт,
В потоке тишины откроет сердце
Призрачный и еле слышный вздох.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:27
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:27 by johnny-max-cageПросмотров: 28Комментарии: 0
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