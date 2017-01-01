Призрачный вздох

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:27 by

Дух странника в местах пустынных бродитНа рассвете в поисках проснувшихся надежд.А на закате он слагает у камина одыО тех, кто сбросил бремя из мирских одежд.Он ходит по земле дождём.Он обретает радость в испытании несчастьяИ, глядя вдаль, всё больше в прошлое влюблён.В немой тоске он самой смерти соучастник.Без музыки и длинных строкПустынник просится погреться,Помолчать и подвести итог.И в час, когда вдруг близкий друг умрёт,В потоке тишины откроет сердцеПризрачный и еле слышный вздох.

Ключевые слова: Призрак вздох тоска несчастье смерть авторский стих

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