Заброшенные водяные мельницы в Италии

Летяга Просмотров: 349 Комментарии: 3 +7 Вчера, 19:07 by

Долина мельниц в Сорренто , Италия. Этих мельниц было около 25, и они исправно работали, их мощностей вполне хватало для обеспечения электроэнергией не только процветающей пищевой промышленность Италии, но также на бытовые нужды и освещение города, работу транспорта и телеграфа.На этих электроэнергии, получаемой этими мельницами, была создана вся красота Италии-роскошная архитектура, восхитительные предметы искусства, жилая недвижимость, дороги. Энергия была почти бесплатной.На этих мельницах люди жили и работали. Здания строились добротно и с большим запасом прочности,они могли бы простоять ещё сотни лет , а мельницы могли бы работать сколь угодно долго при надлежащем обслуживании. Такие водяные мельницы использовались по всему миру вплоть до начала 20-го века.Местечко Valle Dei Mulini в Сорренто, Италия, является обителью заброшенных мельниц.Разрушенные здания мельниц, которые датируются 13-м веком - можно увидеть поле спуска в глубокое ущелье.В промышленной зоне до начала 20-го века работало около 25 мельниц, потом они были остановлены и отданы на разрушение дикой природе.Вид на мельницу сверху: разрушенное здание, сквозь стены и окна которого проросли деревья и кустарники, можно увидеть в глубиком ущелье.Mельницы находятся в плачевном состоянии, кирпичная кладка разрушается дикой природой.Полуразрушенные заводы включают в себя мельницу и лесопилки, которые работали вплоть до начала 20-го века, они приводились в движение водой из быстротекущих ручьёв, протекающих через ущелье.Мельницы находились в труднодоступных местах, поэтому с появлением новых источников энергии все они были заброшены, долина мельниц превратилась в пустыню. На сегодняшний день промышленные объекты едва видны из-за скрывающей их буйной поросли.Промышленность в этих местах исчезла, но местность стала полулярной среди туристов.Наряду с захватывающей историей ушедших времен, поход к Долине Мельниц также обеспечивает потрясающий вид на побережье Almalfi.Автор: cat_779

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