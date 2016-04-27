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Заброшки

Заброшенные водяные мельницы в Италии

Долина мельниц в Сорренто , Италия. Этих мельниц было около 25, и они исправно работали, их мощностей вполне хватало для обеспечения электроэнергией не только процветающей пищевой промышленность Италии, но также на бытовые нужды и освещение города, работу транспорта и телеграфа.
На этих электроэнергии, получаемой этими мельницами, была создана вся красота Италии-роскошная архитектура, восхитительные предметы искусства, жилая недвижимость, дороги. Энергия была почти бесплатной.
На этих мельницах люди жили и работали. Здания строились добротно и с большим запасом прочности,
они могли бы простоять ещё сотни лет , а мельницы могли бы работать сколь угодно долго при надлежащем обслуживании. Такие водяные мельницы использовались по всему миру вплоть до начала 20-го века.
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Местечко Valle Dei Mulini в Сорренто, Италия, является обителью заброшенных мельниц.
Разрушенные здания мельниц, которые датируются 13-м веком - можно увидеть поле спуска в глубокое ущелье.
В промышленной зоне до начала 20-го века работало около 25 мельниц, потом они были остановлены и отданы на разрушение дикой природе.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/09/30/09/38EABE0500000578-0-image-a-4_1475222511581.jpg
Вид на мельницу сверху: разрушенное здание, сквозь стены и окна которого проросли деревья и кустарники, можно увидеть в глубиком ущелье.
Mельницы находятся в плачевном состоянии, кирпичная кладка разрушается дикой природой.
Полуразрушенные заводы включают в себя мельницу и лесопилки, которые работали вплоть до начала 20-го века, они приводились в движение водой из быстротекущих ручьёв, протекающих через ущелье.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/09/30/09/38EABE1800000578-0-image-a-5_1475222516152.jpg
Мельницы находились в труднодоступных местах, поэтому с появлением новых источников энергии все они были заброшены, долина мельниц превратилась в пустыню. На сегодняшний день промышленные объекты едва видны из-за скрывающей их буйной поросли.
Промышленность в этих местах исчезла, но местность стала полулярной среди туристов.
Наряду с захватывающей историей ушедших времен, поход к Долине Мельниц также обеспечивает потрясающий вид на побережье Almalfi.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/09/30/09/38EABDE600000578-0-image-a-8_1475222523020.jpg
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/09/30/09/38EABE1300000578-0-image-a-10_1475222527966.jpg



Автор: cat_779
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Вчера, 19:07 by ЛетягаПросмотров: 349Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Водяная мельница ГЭС Италия заброшка

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 21:12
+3
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Так и хочется побродить по этим руинам! Романтичные и таинственные... +
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#2 написал: Tigger power
Вчера, 22:51
0
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Да, побродить бы там!) Плюс
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#3 написал: Баба Клава
Вчера, 23:21
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Красиво. Плюс))))
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