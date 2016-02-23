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Заброшки


Заброшки

Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Что было бы, если бы человек исчез с лица земли навсегда? Вот, как природа берёт своё. Окунитесь в сказку заброшенного мира — взгляните на эти фотографии.

Вид из окна в домике, где никто не жил десятилетиями
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

«Боинг», который уже никогда не поднимется в небо
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Корабль-призрак. Он мёртв, но движется в каком-то собственном ритме — навстречу Вечности
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Заброшенная лодка, похожая на древнего монстра
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Эта церковь в Детройте забыта Богом, но не природой
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Заброшенная психиатрическая лечебница: рискнули бы остаться здесь на ночь?
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Теперь здесь живут только утки и гуси
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Заброшенная часовня в рассветных лучах: говорят, её посещают заблудшие души
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Тайны затонувшего корабля
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Рыбацкий посёлок в Китае, где вместо людей давно хозяйничает Мать-Природа
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Скучает ли этот старинный польский замок по королевской семье?
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

В заброшенном парке — тропа из жёлтого кирпича. Ведёт ли она в Изумрудный город, или в неизвестность?
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Башня-колодец в Португалии
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Избушка в горах Колорадо, которая стала ещё живописней и волшебней без людей
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Вековые деревья оплетают руины древнего камбоджийского храма
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

В этом чудесном доме теперь живёт лишь память
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Это место до сих пор хранит свою изысканность и красоту
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

От этого особняка — мороз по коже…
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Ещё один храм. Природа придала ему большего умиротворения
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

В этом ночном клубе теперь развлекаются разве что призраки
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Живой памятник кораблекрушению на греческом пляже Закинтос
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Тоннель, уводящий в недра французской столицы
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Теперь лесным медитациям этого Будды не помешает никто
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Старушка-лодка в высохшем русле реки
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

И старичок-автомобиль, которому уже не нужно никуда спешить
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Оранжерея некогда была создана приютить растения. Скоро растения приютят её. Навсегда
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Мост прямо на небеса. Рискнули бы пройти?
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Этот домик в Намибии каждый день заметает песок
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Звёздное небо в испанском городе-призраке Бельчите
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Дом, который стал одним целым с природой.
Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест



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Сегодня, 18:13 by ЛетягаПросмотров: 53Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Природа фотография замок особняк дом хижина заброшка

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 18:16
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3219|0)
Публикаций: 335
Комментариев: 1 883
Все фотки потрясные! Везде захотелось побывать! Завораживающая заброшенная красота!
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:24
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 466
Комментариев: 4 719
Вот разом бы везде побывал!!!!! Отлично!!!!!!!!!!!!+++++++++ 336
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 18:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2070|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 742
Фотографии поражают и волнуют, что ли. Особенно со звёздным небом - прямо вечность на тебя смотрит... :)
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: Asheera
Сегодня, 18:46
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (120|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 309
Волшебная подборка!
Будто эти места- двери в далекие неведомые миры, где нет места земной суете.
Где в первозданных стихиях наслаждаются уединением души, утомленные воплощениями в грубо-материальных мирах, слушая в звуках ветра и воды далекие отголоски древних легенд.
±+++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#5 написал: Estellan
Сегодня, 19:26
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (747|0)
Публикаций: 110
Комментариев: 1 085
Первая фото - вроде заброшенная мельница. Не уверен. А вторая - заброшенный отель у водопада пахнущего канализацией. Отель реально жалко. Я б там жил))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 22:51
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1146|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 232
Здоровские фото! +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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