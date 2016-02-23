Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест
Что было бы, если бы человек исчез с лица земли навсегда? Вот, как природа берёт своё. Окунитесь в сказку заброшенного мира — взгляните на эти фотографии.
Вид из окна в домике, где никто не жил десятилетиями
«Боинг», который уже никогда не поднимется в небо
Корабль-призрак. Он мёртв, но движется в каком-то собственном ритме — навстречу Вечности
Заброшенная лодка, похожая на древнего монстра
Эта церковь в Детройте забыта Богом, но не природой
Заброшенная психиатрическая лечебница: рискнули бы остаться здесь на ночь?
Теперь здесь живут только утки и гуси
Заброшенная часовня в рассветных лучах: говорят, её посещают заблудшие души
Тайны затонувшего корабля
Рыбацкий посёлок в Китае, где вместо людей давно хозяйничает Мать-Природа
Скучает ли этот старинный польский замок по королевской семье?
В заброшенном парке — тропа из жёлтого кирпича. Ведёт ли она в Изумрудный город, или в неизвестность?
Башня-колодец в Португалии
Избушка в горах Колорадо, которая стала ещё живописней и волшебней без людей
Вековые деревья оплетают руины древнего камбоджийского храма
В этом чудесном доме теперь живёт лишь память
Это место до сих пор хранит свою изысканность и красоту
От этого особняка — мороз по коже…
Ещё один храм. Природа придала ему большего умиротворения
В этом ночном клубе теперь развлекаются разве что призраки
Живой памятник кораблекрушению на греческом пляже Закинтос
Тоннель, уводящий в недра французской столицы
Теперь лесным медитациям этого Будды не помешает никто
Старушка-лодка в высохшем русле реки
И старичок-автомобиль, которому уже не нужно никуда спешить
Оранжерея некогда была создана приютить растения. Скоро растения приютят её. Навсегда
Мост прямо на небеса. Рискнули бы пройти?
Этот домик в Намибии каждый день заметает песок
Звёздное небо в испанском городе-призраке Бельчите
Дом, который стал одним целым с природой.
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Сегодня, 18:13 by ЛетягаПросмотров: 53Комментарии: 6
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