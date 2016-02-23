Природа, которой хорошо и без нас: 30 потрясающих заброшенных мест

Летяга Просмотров: 53 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 18:13 by

Что было бы, если бы человек исчез с лица земли навсегда? Вот, как природа берёт своё. Окунитесь в сказку заброшенного мира — взгляните на эти фотографии.Вид из окна в домике, где никто не жил десятилетиями«Боинг», который уже никогда не поднимется в небоКорабль-призрак. Он мёртв, но движется в каком-то собственном ритме — навстречу ВечностиЗаброшенная лодка, похожая на древнего монстраЭта церковь в Детройте забыта Богом, но не природойЗаброшенная психиатрическая лечебница: рискнули бы остаться здесь на ночь?Теперь здесь живут только утки и гусиЗаброшенная часовня в рассветных лучах: говорят, её посещают заблудшие душиТайны затонувшего корабляРыбацкий посёлок в Китае, где вместо людей давно хозяйничает Мать-ПриродаСкучает ли этот старинный польский замок по королевской семье?В заброшенном парке — тропа из жёлтого кирпича. Ведёт ли она в Изумрудный город, или в неизвестность?Башня-колодец в ПортугалииИзбушка в горах Колорадо, которая стала ещё живописней и волшебней без людейВековые деревья оплетают руины древнего камбоджийского храмаВ этом чудесном доме теперь живёт лишь памятьЭто место до сих пор хранит свою изысканность и красотуОт этого особняка — мороз по коже…Ещё один храм. Природа придала ему большего умиротворенияВ этом ночном клубе теперь развлекаются разве что призракиЖивой памятник кораблекрушению на греческом пляже ЗакинтосТоннель, уводящий в недра французской столицыТеперь лесным медитациям этого Будды не помешает никтоСтарушка-лодка в высохшем русле рекиИ старичок-автомобиль, которому уже не нужно никуда спешитьОранжерея некогда была создана приютить растения. Скоро растения приютят её. НавсегдаМост прямо на небеса. Рискнули бы пройти?Этот домик в Намибии каждый день заметает песокЗвёздное небо в испанском городе-призраке БельчитеДом, который стал одним целым с природой.

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