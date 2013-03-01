Черно-белый сюрреализм Томаса Барбе

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:56 by

Сегодня хотим познакомить читателей с безграничным миром американского фотохудожника - Томаса Барбе (Thomas Barbey). На первый взгляд кажется, что его работы сделаны с помощью графических редакторов, но каждая фотография — это слияние двух и более негативов. Томас Барбе родился в Коннектикуте в 1957 году. Его родители переехали в Европу, когда ему было шесть месяцев. Они жили вначале в Италии и Германии, затем на протяжении 17 лет — в Швейцарии. Для Томаса изначально фотография была хобби, немного позже, работая фэшн-фотографом, он начала зарабатывать на этом деньги. В 1995 году он вместе с женой Сюзанной снова переезжает в Америку. Процесс создания фотоколлажей такой же увлекательный, как и сами работы. Создание их Томас начинает с концепта, а затем берет старинные фотографии и создает невероятные виртуальные миры, в которых удивительным образом переплетается реальность и выдумка.Автор подборки — Дежурка.

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