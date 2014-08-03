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Страшно интересно

Призрачные изображения в заброшенных зданиях

Французский городской исследователь Бусьюр превращает мифы старых и заброшенных домов в реальность. Исследуя заброшенные дома или особняки, он добавляет недостающий таким местам элемент – призрачную фигуру, ненавязчиво расположившуюся в каком-нибудь случайном месте.

Призрачные изображения в заброшенных зданиях

“Я не хочу делать только снимки заброшенных мест и причудливых предметов, найденных в них. Я пытаюсь сделать что-то особенное из своих исследований”.

Призрачные изображения в заброшенных зданиях

Попадая в старый дом, или же забираясь на чердак какой-либо постройки, все проникаются атмосферой старости и заброшенности, находящихся там предметов. Мы не фантазеры. Мы просто хотим верить во что-то несуществующее, в то, что мы просто, наверное, не замечаем. Клондайком для таких исследований являются заброшенные города-призраки, где очень много подобных строений

Призрачные изображения в заброшенных зданиях

Бусьюр помогает нашей фантазии вот таким вот необычным образом: добавляя в безжизненные, исследуемые им дома частичку жизни.

Автор: La Nina.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46 by Mina HarkerПросмотров: 36Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Призраки заброшенный дом фото

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 22:39
+1
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Здорово получилось Если он хотел чего-то особенного, то он этого добился!
По фоткам вполне рассказ писать можно))
+++
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