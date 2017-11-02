Мистические места в Краснодаре

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:08

Вариор Просмотров: 29 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:08 by

Хочу рассказать вам об интересных мистических и заброшенных местах, которые есть в Краснодаре.Когда-то здесь был грузовой порт, о чём свидетельствуют груды железа с жёлтыми пятнами, которые, очевидно, когда-то были подъемными кранами. Глубина здесь небольшая, всего два-четыре метра, а дно илистое, с глиной. Баржи медленно «врастают» в Затон, превращаясь в такую же часть природного пейзажа, как старые тополя, окружившие берег со всех сторон. С одной стороны Затона расположились ржавые баржи и краны. На борту лежат груды бочек и всевозможных приспособлений для погрузки и транспортировки песка. На другой стороне стоят заброшенные доки и хозяйственные здания. Кладбище кораблей очень чистое, вы не увидите здесь груд мусора, как на других заброшенных объектах. Единственное свидетельство пребывания человека — несколько граффити на стенах кораблей. Зато природа разошлась не на шутку: ржавчина обрастает густым зелёным мхом, на некоторых баржах шумит трава, а за крыши прочно вцепились корни молодых деревьев.Здание было построено в 1959 году, о чём сообщает чудом сохранившая табличка на территории фабрики. В советское время здесь изготавливали кукол, мягкие и резиновые игрушки для мальчиков и девочек. Передел и кризис девяностых фабрике пережить не удалось, и вот уже не первый десяток лет здесь царит зловещая тишина. Здание отлично подойдет для съемок любительского фильма ужасов или тематической фотосессии. Несмотря на то, что оно пустует уже много лет, атмосфера фабрики сохранилась отлично. В закрытых цехах можно найти остатки станков и другой аппаратуры, а на полу разбросано множество кукол. Кому-то они покажутся грустной иллюстрацией безвозвратно ушедшего детства, а у особенно впечатлительных по телу пробежит неприятный холод. Изломанные, недоделанные, с недостающими конечностями и пыльными клочьями волос они, тем не менее, выглядят живыми.Для того, чтобы построить водохранилище, пришлось снести двадцать аулов. Под воду ушли тысячи домов. Ходит легенда, что некоторые старики предпочли утонуть вместе со своим жилищем, чем переселиться на новое место. И теперь ночью, проплывая на лодке, можно увидеть, как в мёртвых домах загорается в окнах свет.Возле старого фонтана, который расположен в центре сквера, люди часто видят двух призраков: красивую девушку в ситцевом платье и высокого мужчину в военной форме. Согласно городской легенде, эта красавица очень любила своего мужа, и, когда получила похоронку, не смогла пережить потерю и наложила на себя руки.На центральной улице Краснодара по ночам гуляет худощавый мужчина в белой одежде. Призрак смотрит на старинные здания, будто ищет какой-то адрес. Говорят, что это уличный художник. По одной из версий, он всю жизнь искал совершенную женскую красоту, но при жизни так и не успел найти свою музу, вот и не может успокоиться. По другой, более приземлённой, это один из уличных художников, которых можно встретить на Красной улице в выходной день. Он умер, оставив недописанный пейзаж, и забыл, какое здание рисовал. Теперь душа художника ищет тот самый недописанный дом, и успокоится, только когда найдёт.Первоначальный автор - Юлия.

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