Танцующая чума

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 18:06

LucyTyan Просмотров: 151 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:06 by

Во время танцующей чумы могли сходить с ума все: мужчины, женщины и дети, которые танцевали до тех пор, пока не теряли силы и не падали от усталости.Это явление остаётся неразгаданной тайной для современных учёных по сей день. Они так и не выработали однозначной теории по этому поводу.Танцующая чума или «Танцемания» происходит от термина «хореомания», от греческого хорос (танец) и мания (безумие).Термин был придуман Парацельсом, и болезнь первоначально считалась проклятием, которое было послано Иоанном Предтечей или святым Витом, поэтому эта эпидемия также известна под названием «Танец святого Вита» или «Танец Святого Иоанна». Жертвы танцующей чумы часто заканчивали свои шествия в местах, построенных в честь этих святых, там они молились, чтобы танцы прекратились. Примечательно, что вспышки танцующей чумы часто вспыхивали во время праздника святого Вита.Ученые описывают танцующую чуму как «коллективное психическое расстройство», «коллективную истерию» и «массовое безумие».Самая ранняя вспышка эпидемии танцующей чумы произошла в 7 веке, и ещё множество раз они происходили по всей Европе до 17-го века. Потом они резко прекратились. Одна из известных ранних вспышек произошла в 1020-е годы в Бернбурге, когда 18 крестьян начали петь и танцевать вокруг церкви, прервав тем самым Рождественскую службу.Дальнейшие вспышки произошли в 13 веке, в том числе в 1237 году, когда большая группа детей прошла по дороге от Эрфурта до Арнштадте, весь путь прыгая и танцуя. Этот случай странно похож на легенду о крысолове из Гамельна.Другой инцидент произошёл в 1278 году, и в него было вовлечено около 200 человек, которые танцевали на мосту через реку Маас в Германии, в результате чего мост разрушился. Многие из оставшихся в живых были доставлены в соседнюю часовню святого Вита и оказались в полном здравии.Первая крупная вспышка танцующей чумы произошла между 1373 и 1374 годами, поразив сразу три страны: Англию, Германию и Нидерланды.24 июня 1374 года одна из самых больших вспышек началась в Экс-Ла-Шапель, Аахен (Германия), а потом перекинулась на другие территории: Кельн, Фландрию, Франконию, Эно, Мец, Страсбург, Тонгерен, Утрехт и в такие страны, как Италия и Люксембург.Дальнейшие вспышки произошли в 1375 и 1376 годах во Франции, Германии и Голландии.В 1381 году была зарегистрирована вспышка в Аугсбурге. Дальнейшие инциденты произошли в 1418 году в Страсбурге, где люди постились в течение нескольких дней, вспышка массового помешательства, возможно, была вызвана истощением.Ещё одна вспышка зафиксирована в 1428 году в Шаффхаузене, где монах дотанцевался до смерти. В том же году группа женщин в Цюрихе также была охвачена танцевальным безумием.***Самая известная вспышка произошла в июле 1518 года в Страсбурге.Вспышка началась, когда одна женщина, фрау Tроффея, начала отплясывать дикие танцы прямо на улице Страсбурга. Это продолжалось от четырёх до шести дней подряд. За неделю к ней присоединилось ещё 34 человека, и в течение месяца количество танцоров увеличилось до 400. Некоторые из этих людей в конце концов умерли от инфарктов, инсультов или изнеможения.Исторические документы, в том числе заметки врачей, соборные проповеди, местные летописи и даже книги городского совета Страсбурга ясно говорят о том, что жертвы танцевали. Неизвестно только, почему они не могли остановиться и некоторые доплясались до смерти.Когда положение с танцующей чумой ухудшилось, обеспокоенные дворяне обратились за советом к местным врачам, которые сослались на астрологические и сверхъестественные причины.Вместо того чтобы назначить больным лечение, власти стали поощрять танцы. Они сделали это, потому что считали, что танцоры выздоровеют, только если будут танцевать день и ночь. Чтобы повысить эффективность лечения, власти даже заплатили музыкантам, чтобы те поддерживали танцующих. Однако привлечение музыкантов заставляло ещё больше людей присоединяться к всеобщему безумию.Историк Джон Уоллер отметил, что многие из танцоров, которые не могли больше выдержать танцевальный марафон, мужчины и женщины, умирали.****Дальнейшие инциденты произошли в 16 веке, когда танцующая чума достигла своего пика.В 1536 в Базеле безумие охватило группу детей.В 1551 году в Ангальте зафиксирован случай лишь с одним человеком.В 17-м веке случаи рецидива танцующей чумы были записаны профессором медицины Грегором Хорстом, который отметил: «Несколько женщин, которые ежегодно посещают часовню Святого Вита в Дрефельхаузене, безумно танцевали день и ночь, пока они не рухнули в экстазе. После этого они чувствовали себя нормально до следующего мая, пока снова… не вынуждены были прийти на это места в день святого Вита… Говорят, одна из этих женщин танцует каждый год на протяжении 20 лет, другая уже целых 32 года».Танцевальная чума полностью исчезла к середине 17-го века. По словам Джона Уоллера, хотя в истории были зафиксированы многочисленные факты такой странной эпидемии, лучше всего задокументированы случаи вспышки 1374 и 1518 годов…Вспышки танцующей чумы отличались друг от друга, но кое-какие характерные особенности этой странной болезни были отмечены. В основном вспышки болезни происходили в трудные времена. Десятки тысяч людей могли танцевать при этом несколько часов, дней и даже недель и месяцев.В современной литературе часто отмечается, что основными участниками танцующей чумы были женщины, но многочисленные источники говорят об обратном, в танцах участвовали все: и мужчины, и дети.Также до сих пор учёные спорят, были эти танцы спонтанным явлением или организованным мероприятием. Не вызывает сомнений однако то, что танцоры, похоже, находились в бессознательном состоянии и не могли контролировать себя.Автор Роберт Бартоломью, который исследовал этот социальный феномен, отмечал, что участники танцев часто не проживали в том месте, где они происходили. Эти люди обычно путешествовали, переходя из одного места в другое, и к ним по пути присоединялись другие люди. С собой они приносили обычаи и поведение, которое казалось странным местным жителям. Бартоломью описал, что танцоры носили «странные, красочные наряды и деревянные палки».Другой исследователь, Роберт Маркс, отмечал, что некоторые украшали свои волосы гирляндами.Однако не все вспышки эпидемии танцевальной чумы были вызваны иностранцами и не все они проходили относительно спокойно. Бартоломью отмечает, что некоторые были полностью раздеты и показывали неприличные жесты во время танцев. Некоторые даже вступали в половую связь. Другие вели себя, как животные, рычали, прыгали и скакали.Мало кто останавливался, иногда в танцах кому-то случайно ломали рёбра, и они впоследствии умирали. Танцоры кричали, смеялись или плакали, некоторые пели.Бартоломью также отмечает, что тех, кто просто наблюдал за танцами, иногда силой вовлекали в них, даже если они отказывались принимать в этом участие.Танцующие также странно реагировали на красный цвет. В книге «История безумия в шестнадцатом веке Германии» автор Мидлфорт отмечает: «Они совсем не воспринимали красный цвет». Бартоломью также сообщает: «Говорят, что танцующие не выдерживали красный цвет, часто становясь жестокими, увидев его».Бартоломью также отмечает, что танцующие «не выносили остроконечных туфель», что им нравилось, когда их били по ногам.Во время танца многие начинали страдать от различных заболеваний: испытывали боль в груди, судороги, галлюцинации, эпилептические припадки и т.п. В конце концов большинство просто падали, сраженные усталостью.Мидлфорт, однако, говорит, что многие испытывали состояние экстаза. Как правило, вспышка танцующей чумы была заразна, но охватывала небольшие группы людей.В Италии подобное явление было вызвано тарантизмом, жертвой которого, как считали, становились те, кого укусил тарантул или скорпион.Ранняя известная вспышка тарантизма произошла в 13 веке, когда считалось, что от укуса паука можно излечиться, лишь танцуя под определённую музыку. Тогда, считалось, яд выведется из крови. Как и с танцующей чумой, люди вдруг начинали танцевать, после того как почувствовали, что их кто-то укусил. К ним присоединились другие люди, которые верили, что их старые укусы также будут исцелены музыкой и теплом тела. Они танцевали тарантеллу под музыку, которая в конце концов «исцеляла» их, по крайней мере, временно.Некоторые продолжали лечение, связывая друг друга виноградными лозами и избивая друг друга, притворялись, что ведут друг с другом бой на мечах, выпивали большое количество вина и прыгали в море. Некоторые умирали, если их танец не сопровождался музыкой. Страдали они от тех же типичных симпотомов, что и при танцующей чуме: головных болей, дрожи, тремора и видений.Как и с танцующей чумой, больные не выносили определённый цвет, но на этот раз это был чёрный цвет. В отличие от танцующей чумы тарантизм был распространён в Италии и Южной Европе. Это было обычной практикой вплоть до 17-го века, потом всё прекратилось, но маленькие локальные вспышки происходили в Италии вплоть до конца 1959 года.Тарантизм был связан в основном с укусами насекомых. Профессор Эрнесто Де Мартино доказал, что в большинстве случаев больные считали, что их кто-то укусил.В результате людей охватывала паника, и они начинали вести себя таким образом. Несмотря на их различия, многие считают тарантизм и танцующую чуму синонимами.Многочисленные гипотезы были предложены для объяснения эпидемии танцующей чумы. Остаётся неясным, действительно ли это была реальная болезнь или какое-то социальное явление.Одна из самых известных теорий заключается в том, что жертвы страдали от отравления спорынью, которое было известно под названием «огонь святого Антония» в Средние века.Во время наводнений и влажных периодов спорынья могла вырасти на некоторых злаках, таких как рожь и пшеница. Это могло вызвать галлюцинации, но, тем не менее, это не объясняет странного поведения людей, которое происходило во время танцующей чумы.Другие теории предполагают, что симптомы были похожи на энцефалит, эпилепсию и тиф, но, как и эрготизм (отравление спорынью), они не объясняют всех симптомов танцующей чумы.Многочисленные источники предполагают, что танцемания и тарантизм, возможно, просто были результатом стресса и напряженности, вызванными стихийными бедствиями, которые часто происходили в то время, такими как наводнения. Исследователи Гетерингтон и Манро описывали танцеманию как результат «совместного стресса», когда люди танцевали, чтобы снять общее напряжение от бедствий и нищеты, при этом они старались добиться восторженного состояния души и начать видеть галлюцинации.Другой популярной теорией является то, что вспышки эпидемии были просто хорошо организованным действом. Возможно, это были танцы, организованные в соответствии с древнегреческими и римскими религиозными ритуалами. Несмотря на запрет проводить их, в то время их могли проводить под видом неконтролируемой танцевальной чумы.Юстус Хекер, медицинский писатель 19-го века, описывал это как своего рода фестиваль или карнавал, когда проводился некий языческий ритуал. Люди прыгали через огонь и дым, пытаясь отогнать от себя болезни. Бартоломью отмечал, что люди продолжали прыгать и скакать ещё долго после того, как в таких ритуалах гасили огонь.Он убеждён, что многие участники танцемании были психически нездоровы, но также вероятно, что некоторые принимали в этом участие из-за страха или просто копировали поведение окружающих.Источники соглашаются, что танцующая чума была одной из самых ранних задокументированных форм массовой истерии, и описывают её как «психическую эпидемию».Также было высказано предположение, что вспышки быть вызваны в периоды напряженности и бедствий, когда необразованные европейцы верили, что «танцующую чуму» на них насылают злые духи.Автор неизвестен.

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