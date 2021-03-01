Чакры и устройство человека

swandance Просмотров: 134 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:51 by

1) видео-лекция о чакрах.[video=https://www.youtube.com/watch?v=VLb-LwwErO0]https://www.youtube.com/watch?v=VLb-LwwErO0===================================================================Кроме чакр в туловище, шее, и голове, есть ещё чакры в руках и ногах.Чакрами в ладонях рук человека можно создавать энергетические шары в астрале,если хватает личной силы. Личную силу в разных странах называют по разному: ки, ци, чи, мана, прана, личная сила духа, жизненная сила, энергия жизни, витальная энергия и так далее.====================================================================2)Статья о духе человека. Автор - swandance.Человек состоит из семи тел.1. Физическое тело - обычное тело, которое позволяет взаимодействовать с материальным миром во время жизни в материальной вселенной, питается биологической пищей. Дается на одну жизнь.2. Эфирное тело - содержит жизненную силу, необходимую для жизни физического тела, защищает физическое тело от вредных воздействий окружающей среды, питается воздухом. Дается на одну жизнь.3. Астральное тело - содержит энергию чувств и эмоций человека, позволяет путешествовать в астрале.4. Ментальное тело - содержит энергию мыслей и знаний человека, позволяет путешествовать в ментале.5. Казуальное тело - содержит энергию, на которую записана информацияо добрых и злых поступках человека, которые к нему возвращаются (карма человека).Если в прошлой жизни человек делал много зла, то после нее он попадет в один из потусторонних миров с такими же злодеями как он сам, которые совершали те же грехи, что и он. А в будущей жизни (если его дух не сотрут темные ангелы) он не сможет жить успешной и счастливой судьбой, так как карма (казуальное тело) перед рождением не позволит ему сформировать хорошую судьбу.6. Буддхическое тело - содержит энергию высшего разума, подсознания.7. Атмическое тело - содержит высшую энергию духа человека, служит связью со вселенной и Богом.Биополе всех семи тел, связанно с электро-магнитными полями защищает человека от вредных воздействий не только окружающей среды в целом, но и разрушительной магии (сглазов, порч, проклятий, приворотов, печатей и некоторых привязок).==================================================================================Человек - это дух, который временно имеет физическое тело. У большинства людей есть ещё и душа.Душа - это четверть энергии и информации духа, где хранится часть жизненного опыта, состоящего из знаний и энергии. Чистые развитые души (не только людей, но и других разумных существ из других миров) очень ценятся демонами и дьяволами из потусторонней вселенной, так как сами они имеют очень плохую карму и не могут легко перерождаться и нуждаются в притоке положительной энергии и жизненного опыта в целом. Продажа души представителям темных сил не имеет смысла, так как они обязаны вредить людям. Поэтому, если они исполняют какое-то желание человека, человек все равно не становится счастливым. Например, если вы просите денег - взамен пропадает здоровье, если просите здоровья для себя - может умереть близкий человек, и так далее. Это своеобразный закон сохранения энергии. Представители сил тьмы всегда сообщают не всю правду. Например, если они делают вас богатым, то недоговаривают, что это может означать ограбление вами банка, а после этого вас посадят в тюрьму. Поэтому продавать душу не имеет смысла, лучше добиваться всего своим трудом, или обмениваться возможностями с другими людьми, помогая друг - другу.Автор видео - маг Альмарель с канала "Оккультист" на ютуб (источник внутри).Автор текста - swandance.

Ключевые слова: Чакры биополе человек дух душа магия оккультизм мистика тонкие тела авторский текст

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