Об энергетическом устройстве человека

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

swandance Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:36 by

Человек - это глиняный горшок (физическое тело), в котором есть земля (дух) в которой посажен цветок (душа). Человек - это дух, душа - это другое.Дух человека - это точка тьмы, вокруг которой шар света. Уменьшая свои потребности, человек уменьшает эту точку тьмы; а увеличивая свои возможности, человек увеличивает этот шар света вокруг точки тьмы.Чтобы выжить в материальном и потустороннем мире, нужно быть автономным и самодостаточным.А для этого надо увеличивать свои возможности и уменьшать свои потребности. Каждое из 7 тонких тел имеет свою чакру, которые надо развивать разными делами. Для нижних чакр подходит спорт, уменьшение потребления мяса. Для средних - образование, карьера, благотворительность (на свои деньги, без посредников). Для высших чакр - отсутствие вредных привычек, тренировка способностей, карма-йога.Подробно описывать все не буду, так как вы просто вытрите ноги об мои советы, лучше находите эти полезные практики сами - тогда вы их оцените, все они есть в вашей повседневной жизни, можно поискать в гугле.Частично можете посмотреть устройство человека в моих других рассказах - "Моя трактовка фильма Матрица" и "Гармонизм".

Ключевые слова: Дух душа человек чакры тело авторская история

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