Об энергетическом устройстве человека

Об энергетическом устройстве человекаЧеловек - это глиняный горшок (физическое тело), в котором есть земля (дух) в которой посажен цветок (душа). Человек - это дух, душа - это другое.
Дух человека - это точка тьмы, вокруг которой шар света. Уменьшая свои потребности, человек уменьшает эту точку тьмы; а увеличивая свои возможности, человек увеличивает этот шар света вокруг точки тьмы.
Чтобы выжить в материальном и потустороннем мире, нужно быть автономным и самодостаточным.
А для этого надо увеличивать свои возможности и уменьшать свои потребности. Каждое из 7 тонких тел имеет свою чакру, которые надо развивать разными делами. Для нижних чакр подходит спорт, уменьшение потребления мяса. Для средних - образование, карьера, благотворительность (на свои деньги, без посредников). Для высших чакр - отсутствие вредных привычек, тренировка способностей, карма-йога.
Подробно описывать все не буду, так как вы просто вытрите ноги об мои советы, лучше находите эти полезные практики сами - тогда вы их оцените, все они есть в вашей повседневной жизни, можно поискать в гугле.
Частично можете посмотреть устройство человека в моих других рассказах - "Моя трактовка фильма Матрица" и "Гармонизм".
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:36 by swandanceПросмотров: 27Комментарии: 0
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