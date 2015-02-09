ДушаСтаро тело,
Достигло предела.
Душа молода!
Как птица, под небом она полетела,
Лишь тело истлело -
В земле навсегда.
Была в других странах
И над океаном
Сияла как будто звезда.
Парила, смеялась
В объятьях тумана,
В порта провожая суда.
Грустила, окутав себя облаками,
Искры ловила, кружась над кострами,
Пугали её холода.
Забыла о прошлом - о страхе и боли
О жизни, прожитой когда-то в неволе -
Канули в бездну года...
Старо тело,
Достигло предела.
Душа молода...
Вчера, 19:48 by QustoПросмотров: 68Комментарии: 6
Ключевые слова: Душа тело свобода авторский стих