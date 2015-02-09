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Стихи

Душа

Старо тело,
Достигло предела.
Душа молода!

Как птица, под небом она полетела,
Лишь тело истлело -
В земле навсегда.

Была в других странах
И над океаном
Сияла как будто звезда.

Парила, смеялась
В объятьях тумана,
В порта провожая суда.

Грустила, окутав себя облаками,
Искры ловила, кружась над кострами,
Пугали её холода.

Забыла о прошлом - о страхе и боли
О жизни, прожитой когда-то в неволе -
Канули в бездну года...

Старо тело,
Достигло предела.
Душа молода...
Вчера, 19:48 by QustoПросмотров: 68Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Душа тело свобода авторский стих

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 20:02
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (6186|0)
Публикаций: 39
Комментариев: 2 519
Старо тело,
Достигло предела.
Душа молода...


В этом самый что ни на есть жизненный диссонанс. Необычное стихотворение по своему написанию. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:02
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Как-то эгоистично, но я вспомнила Ноннэ.
Этот стих особенно напевен.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Qusto
Вчера, 20:33
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (890|-2)
Публикаций: 319
Комментариев: 2 444
Цитата: conjure one
Необычное стихотворение по своему написанию.


Ага, старался написать в новом стиле! Нужно, так сказать, расширять горизонты. Спасибо, что заметил. blush


Цитата: зелёное яблочко
Как-то эгоистично, но я вспомнила Ноннэ.
Этот стих особенно напевен.


Спасибо!
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#4 написал: Летяга
Вчера, 21:49
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 739
Комментариев: 8 378
Души не стареют, души вызревают.
Отличный стих. И форма, и содержание
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: Tigger power
Вчера, 21:58
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2106|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 316
Сколько полезных и приятных дел переделала свободная душа!) Она всегда должна быть молода) Восторг просто +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: Qusto
Вчера, 22:28
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (890|-2)
Публикаций: 319
Комментариев: 2 444
Цитата: Летяга
Души не стареют, души вызревают.
Отличный стих. И форма, и содержание
+++


Цитата: Tigger power
Сколько полезных и приятных дел переделала свободная душа!) Она всегда должна быть молода) Восторг просто +++++


Большое спасибо за отзывы!
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
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