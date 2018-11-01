Энергетический вампир

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:48 by

Энергетический вампир (иногда его называют психическим вампиром или пси-вампом) – чаще всего смертный, питающийся энергией людей и (или) животных.Все в мире обладает энергией того или иного вида. Некоторые вещи, предметы заключают в себе различные типы энергии. Когда энергетический вампир «подпитывается», то происходит процесс перетока энергии из одного места в другое. Часто люди даже не знают, что являются вампирами, и не могут контролировать себя. Если вы замечаете, что вдруг беспричинно устали или чувствуете себя эмоционально истощенными, это вполне может означать, что вокруг вас бродят энергетические вампиры.Однако некоторые осознают свою принадлежность к вампирам и могут использовать данные им возможности в своих интересах хотя бы для того, чтобы почувствовать свою власть над людьми. Мотивы их действий могут быть и иными: например, они могут помочь своему другу, страдающему от головной боли, избавиться от негативной энергии или восстановить свои силы с помощью чужой позитивной энергии. Те, кто обладают способностью передавать свою энергию другим людям, могут заниматься трансформацией позитивной или негативной энергии для достижения каких-либо собственных целей.Почти все люди обладают этого рода способностями в скрытом виде. Надо только открыть в себе соответствующие каналы и научиться управлять этой энергией.Этот тип встречается реже. Этим вампирам, чтобы выжить, необходимо «подпитываться» энергией. Они чувствуют физический дискомфорт, иногда мучительную боль, если им не хватает энергии, если они чувствуют энергетический «голод».Оба типа энергетических вампиров не могут действовать на большом расстоянии. Хотя опытному вампиру совсем не обязательно прикасаться к вам, чтобы получить от вас энергию, он проделает все так, что вы даже ничего не заметите.Энергетические вампиры, которые регулярно «сосут» энергию и зависят от этого, живут примерно в два раза (некоторые даже в четыре) дольше обычных людей. Кровотечение у них происходит так же, как у остальных людей, их смерть тоже ничем особенным не отличается. Иногда, правда, они немного быстрее излечиваются от болезней.Что такое энергетический вампир?Эти вампиры вместо крови подпитываются из вашей ауры. Если вы встретились с энергетическим вампиром, вы чувствуете себя истощенным, вас одолевает сон.Известен такой случай. Дион Фочен поступила на новую работу. Ее начальницей была молодая женщина родом из Индии. Будучи энергетическим вампиром, она имела власть над своими подчиненными. Когда Дион приходилось долгое время находиться в ее обществе, она уставала до такой степени, что остаток дня отдыхала или спала. Иногда Дион сильно заболевала от нехватки энергии и однажды чуть даже не умерла.Энергетические вампиры «присасываются» к вашей ауре или эфирному телу. Это нематериальная среда, неотделимая от вашего тела, посредством которой вы поглощаете жизненную силу из космоса. Энергетические вампиры разрушают вашу ауру, и вы страдаете от истощения. Однако большинство вампиров вовсе не злые монстры, они забирают от вас энергию, потому что не могут существовать иначе, и чаще всего сами не осознают этого. Возможно, среди ваших близких знакомых тоже есть энергетические вампиры. Это необыкновенно энергичные люди с огромным запасом сил. В остальном они ведут себя, как все: ночью спят, спокойно переносят солнце. Некоторые считают, что с помощью чеснока можно отпугнуть и этих вампиров, но это не доказано. Пока бытует убеждение, что от энергетических вампиров спастись нельзя.Наиболее опасный тип энергетических вампиров. Душевные вампиры подпитываются не энергетикой вашего тела, которую можно пополнить, а забирают душевные силы, которые невосполнимы. Это помогает душевным вампирам прожить несколько дольше обычных людей. Если вампир забрал все ваши силы, то вы умираете. Кроме того, такой человек не сможет снова переродиться. Он умирает навсегда.Что происходит с теми, чья душа сильно истощена? Некоторые в конце концов умирают, другие просто пассивны и слабы, а некоторые становятся призраками.Душевные вампиры питаются энергией так же, как все энергетические вампиры. Труднее «присосаться» к старой душе, чем к молодой, так как в старой со временем сформировались естественные защитные силы, которые противостоят вампирам.Превращение человека в душевного вампира аналогично действию обыкновенного вампира. Он высасывает из человека душу, пока ее не останется ровно столько, чтобы едва поддерживать жизнь. Потом они передают человеку часть своей испорченной души.Душевных вампиров очень мало. Они редко превращают других людей в вампиров, это чрезвычайно трудный акт, к тому же он означал бы, что в мире стало больше вампиров, охотящихся за душевной силой.Продолжительность жизни душевных вампиров зависит от того, как долго они питаются душевными силами других и насколько сильна их собственная душа.Это люди, которые в прошлой жизни были вампирами так долго, что это отразилось на их душе, которая не переродилась полностью, или прошлая жизнь которых в качестве вампира была короче, чем они бы того хотели. У такого вампира может остаться в живых любовник или даже родственник, который тоже является вампиром, в то время когда сам он умирает, поскольку рожден смертным.Это люди, которые имитируют свой вампиризм, стремясь во всем подражать этим легендарным существам, потому что считают, что такое состояние сообщает им власть над другими людьми и привлекает к ним внимание. Они считают, что, поступая таким образом, они избавляются от своих проблем, хотя на самом деле лишь приобретают новые. Эти люди не знают, что такое на самом деле быть вампиром, испытывать жажду крови, а иногда терять контроль над собой – когда вампир может убить даже того, кто дорог ему.Автор - Николаев Константин.

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