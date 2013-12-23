Венцоне, мумии «Лавандового города»







Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 80 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 06:26 by

Венцоне (Venzone), иногда называемый «Лавандовый город», – небольшой город в итальянской провинции Удине. Город малоизвестен среди туристов, однако здесь есть свои любопытные достопримечательности Италии, и имеется довольно богатая на события история. В городе существует довольно развитая сеть по выращиванию и продаже лаванды. Лаванда даже является неофициальным символом города. В августе проводится городской фестиваль, посвящённый цветку лаванды, а в октябре жители устраивают «праздник тыквы».Но наиболее интересны так называемые «Мумии Венцоне» — мумифицированные тела, найденные в 1647 году при расширении городского собора, когда рабочие, которые делали ремонт в церкви Святого Андрея, случайно наткнулись на старинное захоронение. Открыв могилу, они с удивлением обнаружили, что внутри находилось мумифицированное тело мужчины. Мумии сразу же стали городской реликвией.С тех пор на кладбище у церкви всего было обнаружено еще 42 тела, и все они прекрасно сохранились после смерти. Местные жители к этой находке отнеслись с интересом: очень скоро мумии стали местной достопримечательностью, и жители городка даже стали их «выгуливать» время от времени, выводя мумий на улицу без тени страха…Среди них оказалась единственная в мире горбатая мумия, до сих пор заставляющая исследователей вести яростные споры о причинах возникновения горба: был ли это физиологический недуг человека или искривление произошло вследствие длительного хранения в подвале собора? На эту тему до сих пор нет согласия в учёной среде.Исследования показали, что тела мужчин, похороненных на кладбище этой церкви, очень быстро мумифицировались. Кожа высохла и потемнела, приобретя желтовато-коричневатый оттенок, а все мышцы сократились в объеме, но не потеряли своей формы. Интересно, что внутренние органы обнаружены не были, у мумий отсутствовали почки и поджелудочная железа. Тела мумий сохранились прекрасно.Ученых заинтересовал феномен мумий из Венцоне. Они установили, что все мужчины были похоронены в могилах, располагавшихся рядом с алтарем. Правда, могилы вполне обычные, сверху они закрыты каменной плитой. Еще в начале ХХ века была высказана теория о том, что причиной мумификации трупов стал грибок Hypha tombicina, который активно поглощает влагу. Этот грибок обнаружили в могилах, предположительно, именно он воспрепятствовал разложению. Аналогичные гипотезы высказывались о похожих находках в других итальянских городах — Ферентилло и Урбании.Процесс мумификации изучали и другие ученые. В 1980-е годы идея о грибке была оспорена. Ученые брали образцы почвы, древесины и кирпича в этой местности, но не нашли микроорганизмов, которые бы по описанию соответствовали Hypha tombicina. Высказывались предположения, что мумификация могла произойти по причине изолированности могил от негативного воздействия влаги.Из 42 мумий, которые обнаружили в Венцоне, до настоящего времени сохранились 15, ныне они хранятся в склепе Святого Михаила, близ собора Святого Андрея в Венцоне.Остальные были разрушены во время землетрясения 1976 года — тогда погибло более 900 человек, оказалось ранено более 2000, и серьёзно пострадали более 35 городов Италии — Венцоне оказался практически полностью разрушен. На протяжении нескольких десятилетий город восстанавливался местными жителями.Мумии настрадались и до землетрясения: в 1797 году город был оккупирован французами. Французские солдаты, узнав о городской достопримечательности, сразу же поспешили разобрать части некоторых мумий – как сувениры на память.Сегодня мумии – это не только загадка для ученых, но и одна из самых известных достопримечательностей Венцоне, запечатленная на многочисленных старинных фотографиях и открытках.Автор неизвестен.

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