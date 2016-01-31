Мумия инопланетянина

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:09

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Eifersucht Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 02:09 by

Археологи наконец-то нашли мумию настоящего инопланетянина? Заметим, что уфологи дано уже твердят о том, что такая находка или должна быть, или она уже была и тщательно скрывается.Мумию пришельца обнаружили в Перу, недалеко от плато Наска. Ученые быстро определили, что найденное мумифицированное тело хоть и принадлежит существу гуманоидного типа, но это никак не человек. Во-первых, у мумии отсутствуют волосы на голове, сам череп большой и вытянутый, глаза огромные, а вот рот и нос – удивительно маленькие, что не соответствует строению нормальной человеческой головы. Во-вторых, на руках и ногах инопланетянина лишь по три пальца, и они очень длинные.К изучению уникальной мумии привлечены многие ученые, причем из различных областей знаний, все исследования строго документируются и сохраняются на всевозможные носители, в том числе и на видео, материалы для большей сохранности и достоверности тут же дублируется.Более того, к изучению мумии пришельца привлечены документалисты-кинематографисты, поэтому на этот раз скрыть факт обнаружения похороненного на плато Наска инопланетянина, это поистине загадочное захоронение, никому не удастся. Хотя поживем – увидим. По крайней мере, кинематографисты компании Gaia обещают держать общественность в курсе всех событий и широко освещать это не рядовое событие – практически сенсацию века.

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