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Страшно интересно / НЛО

Мумия инопланетянина

Мумия инопланетянина


Археологи наконец-то нашли мумию настоящего инопланетянина? Заметим, что уфологи дано уже твердят о том, что такая находка или должна быть, или она уже была и тщательно скрывается.

Мумию пришельца обнаружили в Перу, недалеко от плато Наска. Ученые быстро определили, что найденное мумифицированное тело хоть и принадлежит существу гуманоидного типа, но это никак не человек. Во-первых, у мумии отсутствуют волосы на голове, сам череп большой и вытянутый, глаза огромные, а вот рот и нос – удивительно маленькие, что не соответствует строению нормальной человеческой головы. Во-вторых, на руках и ногах инопланетянина лишь по три пальца, и они очень длинные.

К изучению уникальной мумии привлечены многие ученые, причем из различных областей знаний, все исследования строго документируются и сохраняются на всевозможные носители, в том числе и на видео, материалы для большей сохранности и достоверности тут же дублируется.
Более того, к изучению мумии пришельца привлечены документалисты-кинематографисты, поэтому на этот раз скрыть факт обнаружения похороненного на плато Наска инопланетянина, это поистине загадочное захоронение, никому не удастся. Хотя поживем – увидим. По крайней мере, кинематографисты компании Gaia обещают держать общественность в курсе всех событий и широко освещать это не рядовое событие – практически сенсацию века.


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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:09
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 02:09 by EifersuchtПросмотров: 22Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Инопланетянин находка мумия археологи документалисты сенсация изучение

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 02:31
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Похож на статую древнего божка. Интересно.
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