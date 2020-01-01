Урбания, церковь «Братства Доброй Смерти»

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:39

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Расположенный в 20 километрах к юго-западу от итальянского города Урбино крошечный средневековый городок Урбания, получивший свое имя в 1636 году в честь Римского папы Урбана VIII, не может похвастаться таким количеством исторических мест, как Урбино, однако здесь расположена весьма своеобразная культурная достопримечательность Италии, ежегодно привлекающая десятки тысяч приверженцев «чёрного туризма» — «Церковь Мертвых» (Chiesa dei Morti).Сердцем построенной в 1380-м году Церкви Мертвых является «зал мумий», представляющий собой маленькое помещение с выставленными полукругом «шкафами», в которых хранятся восемнадцать прекрасно сохранившихся мумифицированные тел захороненных здесь в средние века жителей Урбании. Уникальность этой зловещей экспозиции в том, что никто мумифицированием усопших специально не занимался, все произошло само собой. Дело в том, что в местной почве водится особый грибок Hipha bombicina pers, уникальный для данной местности, воздействие которого на мертвое человеческое тело превращает его в настоящую мумию, а кожные покровы – в подобие пергамента.В середине шестнадцатого века в городе было образована новая община монахов — «Братство Доброй Смерти», вступить в которое мог любой желающий, лишь бы он был честным человеком, независимо от вероисповедания. Занималось братство, помимо всего прочего, уходом за умирающими и приговоренными к смерти, регистрацией умерших и бесплатной перевозкой трупов. Под захоронение останков было выделено особое место – за небольшим храмом.До наполеоновского указа 1804 года церковные земли часто использовались в качестве кладбищ. Наполеон посчитал это негигиеничным и постановил, чтобы мертвых хоронили за пределами городских стен. Во исполнение указа древнее захоронение было вскрыто, но вместо праха были обнаружены мумии, изрядно напугавшие горожан, увидевших в этом необъяснимом событии происки дьявола.Загадку попытался разрешить настоятель местного монастыря францисканцев Винченцо Пиччини. Он предположил, что вины потусторонних сил здесь нет, а истинной причиной происхождения загадочных мумий является алхимия. Он объявил, что, судя по всему, существовала волшебная формула, благодаря которой можно хранить тела умерших вечно, не позволяя им разлагаться. Остаток своей жизни он провел в поиске этой самой формулы и даже сумел создать некое снадобье, которое, по его мнению, имело подобный эффект.В своем завещании настоятель пожелал, чтобы после смерти его собственное тело было натерто новоизобретенной мазью, а также оставил подробнейшие инструкции, как это делать. То же самое он повелел сделать и с телами жены и сына, когда те, в свою очередь, преставятся. Эликсир, к сожалению, не сработал: до наших дней дошли только скелеты семейства Пиччини – они хранятся вместе с мумиями, выставленными на публичное обозрение с 1833-го года.В своих шкафах-витринах мумии стоят вертикально и потрясают великолепной сохранностью. Часть из них раздета, часть облачена в соответствующие их времени одежды, но у каждой мумии есть своя история. Начать с того, что это не безымянные персонажи. При переносе захоронений требовалось соблюдать все нюансы, перенося не только прах, но и надписи на надгробных камнях и плитах. Таким образом, известно, что одна из мумий являет собой городского пекаря Лучано Ломбарделли, жившего в XVIII веке, а другая – каноника Мариано Мушинелли.Идеальная сохранность тканей позволяет выявить то, чем страдал человек при жизни и даже установить причину смерти. Так, одна из мумий была женщиной и скончалась при родах, точнее, от кесарева сечения, которое в те времена проводили исключительно с расчетом спасти ребенка, но не мать. Две другие женщины при жизни страдали артритом, несколько человек скончались от воспаления легких, и есть даже один самоубийца-повешенный.Жуткие вещи вскрывались при осмотре мумий. Выяснилось, к примеру, что один из нынешних экспонатов Кладбища был похоронен живьем, об этом явственно говорят его положение, напряженность мускулов ног и живота. Бедолага отчаянно пытался добыть воздуха, очнувшись в полной темноте под землей. Его мумией экскурсоводы любят пугать туристов, говоря, что иногда она шевелится.В довершение всего, кладбищенский гид показывает и даже дает подержать в руках сердце одной из мумий, которое было извлечено из грудной клетки и хранится теперь отдельно. Как говорится, слабонервным и беременным не рекомендуется, зато тем, кто покрепче психикой, совершенно точно будет что вспомнить.Автор неизвестен.

Ключевые слова: «Церковь Мертвых» (Chiesa dei Morti) Италия городок Урбания мумии

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