В Перу найдены тела пришельцев со звезд?

В Перу найдены тела пришельцев со звезд?

Не так давно обнаруженные во время раскопок в Перу, неподалеку от города Наска, древние мумии произвели настоящий шок в научном сообществе. Дело в том, что мумифицированные тела явно принадлежали не землянам! Многие считали находку розыгрышем, однако на днях перуанские ученые, исследовавшие мумии, подтвердили: эти тела настоящие, и действительно не человеческие!

Целый набор "мумий инопланетян", недавно найденный в Перу, вполне реален. Об этом заявил специалист по скелетам доктор Эдсон Виванко. По его словам, 1700-летние мумии из Наско принадлежали живым существам, которые "принадлежали не человеческим существам".



Когда тела из Наско были обнаружены, эти странные фигуры с тремя пальцами на каждой из конечностей многими были объявлены фальшивкой. Но доктор Виванко с этим не согласен. "Есть множество деталей, показывающих, что тела настоящие, - говорит доктор Виванко. - Подделать череп с такими характеристиками очень трудно". По словам доктора Виванко, если бы мумии были фальшивкой, он бы "первым заявил об этом во всеуслышание". "Сейчас мы изучаем свидетельства, - говорит ученый. - Пока мы не обнаружили ничего, что заставило бы нас подозревать, что мумии - подделка, или что они были каким-то образом видоизменены. Пока все свидетельствует о том, что они настоящие".

Видеозапись с найденными возле древнего города Наска мумиями была обнародована развлекательным видеопорталом, публикующим все, что относится к инопланетянам. По словам авторов, речь идет об "инопланетных тварях", обнаруженных в ходе раскопок в таинственных пещерах в окрестностях Наски.

Тела найденных созданий совсем не похожи на человеческие.



Рентгеновское исследование позволило обнаружить, что конечности у странных созданий - трехпалые.



По словам ученых, эти существа больше похожи на рептилий, чем на людей.



Тела полностью мумифицированы, причем, по отзывам исследователей, их мумифицирование было не случайным, а проведенным руками человека.

Когда мумии были показаны впервые, публика, в массе своей, сочла находку довольно неаккуратной поделкой из папье-маше. А вот среди ученых царит, фактически, единство: пока следов подделок они не видят. При этом соглашаются они и в том, что тела принадлежат не землянам. "Это совсем другой вид, другой гуманоид", - говорит участвовавший в исследовании доктор Константин Коротков, профессор Санкт-Петербургского университета. Что ж, быть может, встреча с инопланетянами уже не так далека, как нам казалось?..

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:32

Lemur Просмотров: 36 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:32 by

Ключевые слова: мумии пришельцы Перу

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